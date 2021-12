Straße zur Universität bekommt Namen von jüdischer Forscherin

Nürnberg (epd). Die Zufahrtsstraße zum Campus der neuen Technischen Universität Nürnberg wird nach Luise Herzberg benannt. Damit erinnert die Straße an die Astrophysikerin und Maschinenbauerin, die 1906 in Nürnberg geboren wurde, teilte die Technische Universität am Mittwoch mit. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten habe Luise Herzberg als Jüdin in Deutschland Berufsverbot erhalten und sei 1935 mit ihrem Mann, dem späteren Chemie-Nobelpreisträger Gerhard Herzberg, nach Kanada emigriert. Dort sei die Wissenschaftlerin bis zu ihrem Tod im Jahr 1971 am Radio Physics Laboratory an der Shirleys Bay bei Ottawa tätig gewesen.

Die Namensgebung, die der Nürnberger Stadtrat beschlossen hatte, sei gesellschaftspolitisch ein wichtiges Zeichen, erklärte Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel. "Mit der Namenswahl der ersten Campus-Straße setzt die Stadt Nürnberg ganz bewusst ein Zeichen für Frauen in der Wissenschaft - und gegen den Nationalsozialismus", so Prömel. Der Straßenname bringe zum Ausdruck, dass die Universität für Offenheit, Diversität und Chancengleichheit stehe.

An der Dr.-Luise-Herzberg-Straße entsteht zur Zeit das erste Gebäude der Universität, die am 1. Januar 2021 gegründet worden war.