Rosenheim, Bruckmühl (epd). Streuobstwiesen, Kräutergärten, bayerische Papayas: Eine 42 Kilometer lange Fahrradtour verbindet die insgesamt 14 Stationen des diesjährigen Tags der offenen Gartentür im Landkreis Rosenheim. Es werde Führungen und allerlei Spannendes über die Natur der Region zu entdecken geben, teilte das Landratsamt am Montag mit. Der Tag findet am 26. Juni in den Gemeinden Feldkirchen-Westerham und Bruckmühl statt.

Mit dabei sind private Gärten, öffentlich und gemeinsam bewirtschafteten Flächen, zwei Lehrpfade sowie ein Tropenhaus. In Bruckmühl kann einer der letzten natürlichen Auwälder der Region besucht werden. In Feldkirchen-Westerham präsentiert sich ein rund 1.000 Quadratmeter großes Selbstversorger-Paradies. Sophie Roß und Sebastian Pritzl öffnen außerdem ihr Tropenhaus für Besucher: Mitten in Oberbayern gedeihen dort tropische Früchte wie Bananen, Papaya oder Passionsfrucht.