Augsburg (epd). Die Darsteller der Münchner "Tatort"-Kommissare, Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, wünschen sich für die Krimiserie einen nicht alltäglichen Abgang. "Also, einfach so in Pension gehen werden wir nicht. Wir werden etwas finden, das zu unserer Art passt, das Leben zu betrachten", sagte Wachtveitl der "Augsburger Allgemeinen" (Montag) und fügte hinzu: "Und wenn es ein passender Tod ist, dann lasse ich vielleicht sogar mit mir handeln." Nemec sagte: "Wir sind ja zu zweit, da muss man auch überlegen: Soll einer sterben, beide oder sollen beide weiterleben? Also ich lebe lieber." Das Team Ivo Batic und Franz Leitmayr ermittelt seit mehr als 30 Jahren im "Tatort" im Ersten.