"Der letzte Rest an Alltag, der den Menschen geblieben war, ist einem blutigen Albtraum gewichen"

Inwiefern hat der Überfall auf die beiden größten Gefängnisse Haitis und die Befreiung von 4.500 inhaftierten Gangmitgliedern in der Nacht zum 3. März die Situation der Menschen in den bidonvilles, den Armenvierteln von Port-au-Prince, noch einmal verändert?

Caridade Valcourt: Eine Anmerkung vorab: Es ging diesen Banden vor allem auch darum, dem ganzen Land, den Vereinten Nationen und den internationalen Unterstützern des bei der Bevölkerung extrem unpopulären Interims-Ministerpräsidenten Ariel Henry, der am 12. März, neun Tage nach dem Gefängnissturm - von Puerto Rico aus – endlich seinen Rücktritt ankündigte und nach langem Hin und Her am 25. April dann auch tatsächlich vollzog - den kompletten Kontrollverlust, die Hilflosigkeit der taumelnden staatlichen Institutionen Haitis vorzuführen und zu sagen: Seht her, niemand kann sich uns in den Weg stellen! Das ist auch der Hintergrund für die groteske Forderung des derzeit wohl mächtigsten Banden-Chefs Jimmy ‚Babekyou‘ Chérizier, an der sich bis zum 25. April über Wochen quälend mühsam hinziehenden Bildung eines präsidialen Übergangsrates und der Vorbereitung von Wahlen beteiligt zu werden.

Fest steht: Seit dieser Nacht vom 2. auf den 3. März ist der letzte Rest an Alltag, der den Menschen geblieben war, einem blutigen Albtraum gewichen: Die aus den Gefängnissen geholten 4500 Häftlinge beteiligten sich sofort an Plünderungen von Geschäften, Überfällen auf Ministerien, Polizeistationen, Banken – sowie auf die Terminals, Containerlager und Quais im Hafen von Port-au-Prince, über den der größte Teil der internationalen Hilfsgüter - etwa des Welternährungsprogramms - ins Land kommt. Und sie griffen die beiden einzigen internationalen Flughäfen an, mit der Folge, dass es nun auch keine Verbindungen mehr auf dem Luftweg von und nach Haiti gibt.

Für die Menschen in den bidonvilles ist jedoch ganz klar der Zusammenbruch der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser das größte Problem: Wenn die Arbeit der tausenden kleinen Händlerinnen und Händlern auf den Straßen nicht mehr möglich ist und es die Fahrer der Lastwagen mit den Wassertanks nicht mehr bis in die Armenviertel schaffen, wird es ganz schnell lebensbedrohlich. Und dass zuletzt auch immer mehr Krankenhäuser in Port-au-Prince nach Überfällen und Brandschatzungen durch Gangs, der Ermordung von Ärzten und Pflegepersonal, sowie wegen des Fehlens von Medikamenten und Treibstoff für die Stromgeneratoren die Arbeit einstellen müssen, das macht aus der Krise schlicht eine Katastrophe.

Mohamed Irfaan Ali, der Präsident von Guyana und derzeitige Vorsitzende des Karibikstaaten-Bündnisses CARICOM, erinnerte bei dem jüngsten Krisentreffen dieser Allianz in Jamaica daran, dass seit Jahresbeginn in Haiti deutlich mehr Menschen durch die Gewalt und Brutalität der Banden ihr Leben verloren haben als während des gleichen Zeitraums in der von Russland angegriffenen Ukraine. Gibt es für die Menschen im Großraum Port-au-Prince denn überhaupt noch irgendwelche Möglichkeiten, sich zu schützen?

Mit dem Einbruch der Dunkelheit verbarrikadieren sich die Menschen in den Hütten und Häusern. Und auch tagsüber ist nur unterwegs, wer unbedingt muss. Die allermeisten Kinder gehen nicht mehr zur Schule. Die Ausübung all der für Haiti so typischen informellen Tätigkeiten, um Geld zu verdienen, ist extrem gefährlich geworden. Und was in den vergangenen Wochen noch einmal massiv angestiegen ist, sind die Zahlen derjenigen, die irgendwie versuchen, aus der Hauptstadt herauszukommen: Die UN-Organisation für Migration (IOM) spricht mittlerweile von 362.000 Binnenflüchtlingen und Vertriebenen! Das Problem ist, dass es inzwischen nur noch ganz wenige Orte und Gebiete gibt, in denen die Menschen sicher vor dem Terror und der Gewalt der Gangs sind. Ende 2023 war zumindest in den Departments im Nordosten und Süden die Lage noch einigermaßen stabil. Aber auch das ist inzwischen leider Geschichte: Aus Saint-Marc, Gonaïves, Cap-Haïtien, Ouanaminthe, Miragoâne, Jacmel und auch vielen kleineren Städten häufen sich die Berichte über von schwerbewaffneten Banden begangene Gewalttaten. Die Gangs kontrollieren mittlerweile alle Straßenverbindungen, mit der Folge, dass Haiti wie ein in viele kleine Einzelteile zerschlagenes Scherbenfeld wirkt.

"Aus einer stolzen, selbstbewussten Bewegung organisierter und erfolgreicher Frauen ist in kürzester Zeit eine Art unsichtbares Netzwerk geworden"

Caridade Valcourt, Sie koordinieren jetzt seit zehn Jahren das Netzwerk der Frauenselbsthilfe-Gruppen in Haiti (SHG), die Gwoup dantred-Bewegung. Wie ist es inmitten einer so komplexen Multi-Krise überhaupt möglich, dass sich die Frauen weiter treffen, weiter arbeiten?

Diese Bewegung entstand 2010, 2011, kurz nach der Erdbebenkatastrophe mit ihrem vermutlich über 250.000 Toten und Hunderttausenden Menschen in Notlagern. Sie war eine Antwort auf die Praxis vieler internationaler Organisationen, die Haiti nach dieser Jahrhundertkatastrophe regelrecht fluteten und oft völlig unkoordiniert Hilfsgüter verteilten, ohne die Betroffenen einzubeziehen oder irgendeine Perspektive von Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Bei den Gwoup dantred geht es hingegen darum, dass sich Frauen in Lebenssituationen von Armut und extremer Armut – unterstützt von lokalen Nichtregierungs-Organisationen – in kleinen Gruppen zusammentun und anfangen, durch bescheidene wöchentliche Sparbeiträge, die sie selbst verwalten, die Möglichkeit schaffen, reihum untereinander Darlehen zu vergeben. Von diesem Geld finanzieren die Frauen kleine Geschäftsideen, kaufen zum Beispiel in der nächsten Stadt Dinge des täglichen Bedarfs ein, die sie weiterverkaufen. Mit dem Erlös zahlen sie das Darlehen zurück und erwirtschaften für sich einen kleinen Gewinn, der die Situation ihrer Familien verbessern hilft.

Die weitgehende faktische Übernahme der Macht im Land und die territoriale Kontrolle durch die Gangs hat die Arbeit der Frauengruppen komplett verändert: Es ist praktisch nicht mehr möglich, dass sie sich offen treffen, um ihre wöchentlichen Versammlungen abzuhalten. Und weil an ein unbehelligtes Durchkommen nicht mehr zu denken ist, können auch die Einkaufs- und Versorgungsfahrten in die größeren Städte mit ihren Märkten in der gewohnten Art und Weise nicht mehr stattfinden. Aus einer stolzen, selbstbewussten – öffentlich sichtbaren - Bewegung organisierter und erfolgreicher Frauen ist unter dem Druck der Ereignisse in kürzester Zeit eine Art unsichtbares Netzwerk geworden.