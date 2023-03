München, Rom (epd). Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, scheidet aus dem Kardinalsrat von Papst Franziskus aus. Damit sei kein deutsches Mitglied mehr in dem Beratergremium vertreten, berichtete "Vatican News" am Dienstag in Rom. Franziskus hat den Angaben zufolge seinen Kardinalsrat erneuert, nachdem das Mandat der bisherigen Zusammensetzung ausgelaufen war.

Papst Franziskus hatte den Kardinalsrat nach seiner Wahl 2013 berufen. Die neun Kardinäle sollen das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Reform der römischen Kurie, der Vatikan-Behörden, beraten. Franziskus nimmt jeweils an den Sitzungen des ihn beratenden Gremiums teil.