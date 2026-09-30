München, Berlin (epd). Ab dem 1. Januar 2027 kostet das Deutschlandticket 3,80 Euro mehr als bislang. Laut einem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz (VMK) am Mittwoch in Berlin steigt der monatliche Preis für das bundesweit gültige Regional- und Nahverkehrsticket dann von aktuell 63 Euro auf 66,80 Euro. Grund dafür seien steigende Kosten für Personal, Energie und allgemeine Ausgaben, teilte das bayerische Verkehrsministerium von Minister Christian Bernreiter (CSU) mit, das noch bis Ende des Jahres das Gremium der deutschen Bundesländer leitet.

Als Grundlage für die Berechnung diente ein Preisindex, der von der Verkehrsministerkonferenz bei ihrer Tagung im März in Lindau einstimmig beschlossen worden war. Entwickelt wurde der Index den Angaben nach gemeinsam mit Verbänden der Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger. Von nun an soll er jährlich zur Feststellung des Preises des Deutschlandtickets herangezogen werden, heißt es. Neben dem Deutschlandticket werden auch die Preise für das Deutschlandticket als Jobticket mit 63,46 Euro und als Semesterticket mit 40,08 Euro für 2027 neu festgelegt.