Berlin (epd). Die Medizinethikerin Alena Buyx erhält für ihr Wirken den Verdienstorden der Bundesrepublik. Die Münchner Professorin, die bis zum Frühjahr Vorsitzende des Deutschen Ethikrats war, gehört zu insgesamt 28 Bürgerinnen und Bürgern, die bei der traditionellen Ordensverleihung zum Tag der Deutschen Einheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geehrt werden, wie das Bundespräsidialamt am Freitag mitteilte.

Ebenfalls auf der Liste der Geehrten stehen aus Bayern der bekannte Kabarettist Gerhard Polt aus Schliersee, die erste gehörlose Hip-Hop-Tanzlehrerin Europas, Kassandra Wedel, aus München, sowie der Generaldirektor des Deutschen Museums in München, der Experimentalphysiker Wolfgang Martin Heckl.

Zu den Geehrten gehört auch Fußballtrainer Jürgen Klopp, der mit seinem Wirken "erheblich zu einem positiven Bild" Deutschlands beigetragen habe. Ausgezeichnet werden außerdem der Schriftsteller Lutz Seiler, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, sowie Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme, die auch dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angehörte.

Die Verdienstorden zum Tag der Deutschen Einheit gehen den Angaben zufolge an Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise für die Werte der Demokratie einsetzen, einen wichtigen Beitrag für das gegenseitige Verständnis und Dialog leisten, sich zentralen Themen widmen und sich für ein solidarisches Miteinander engagieren. Übergeben werden die Auszeichnungen am 1. Oktober im Schloss Bellevue.