Hilpoltstein (epd). Die ersten Zwischenergebnisse der Stunde der Gartenvögel 2022 an diesem Wochenende hat der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) veröffentlicht. Den bis Sonntagnachmittag vorliegenden Daten der bürgerwissenschaftlichen Mitmachaktion zufolge wurden die Sommerboten Rauch- und Mehlschwalbe bisher weniger häufig gemeldet als im Vorjahr, hieß es. Die ebenfalls erst kürzlich in den Freistaat zurückgekehrten Mauersegler wurden dagegen häufiger gesichtet. "Alle drei Zugvogelarten kämpfen mit dem Rückgang der Insekten und fehlenden Nistmöglichkeiten an Gebäuden", sagte LBV-Biologin Angelika Nelson.

Bis Sonntagnachmittag meldeten über 3.800 Menschen in Bayern ihre gezählten Vögel im Garten, Park oder auf dem Balkon. Die vorläufige "Top 10" wird angeführt vom Haussperling, gefolgt von Amsel, Star, Feldsperling, Kohlmeise, Blaumeise, Elster, Mauersegler, Mehlschwalbe und Grünfink. Mit knapp 30 Vögel pro Garten meldeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bisher etwas weniger Vögel pro Garten als in den Vorjahren. Als Besonderheit nannte der LBV mehr als 160 Kuckuck-Meldungen in Bayern. "Auch drei Wiedehopfe, Vogel des Jahres 2022, flatterten in Schwaben und dem westlichen Oberbayern in die bisherigen Meldungen."