Würzburg (epd). Auch im zweiten Corona-Jahr gibt es wieder Weihnachtsangebote für einsame, obdachlose und wirtschaftlich benachteiligte Menschen in Würzburg. So lädt die Gemeinschaft Sant'Egidio beispielsweise am ersten Weihnachtsfeiertag in drei Kirchen zu einer weihnachtlichen Andacht, bei der alle Gäste ein persönliches Geschenk und eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen erhalten, wie die ökumenisch ausgerichtete Laienorganisation mitteilte.

Wegen der Pandemie-Situation wurden die bedürftigen Gäste direkt eingeladen - anders als in den Jahren vor Corona kann man also nicht spontan zu einer der Feiern gehen. Um trotzdem möglichst viele Menschen zu erreichen, werden heuer drei Feiern veranstaltet - zudem machen sich Mitglieder und Helfer von Sant'Egidio an Heiligabend, den beiden Feiertagen und danach auf den Weg zu den Menschen und machen Besuche in privaten Wohnungen und Seniorenheimen.

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Würzburg wird ebenfalls seine alljährliche Heilig-Abend-Feier für Obdachlose nicht in gewohnter Form feiern können. Stattdessen gibt es die Feier um 16 und 18 Uhr in zwei "Durchläufen", sie beginnt mit einem Gottesdienst, danach ein Geschenk sowie Essen zum Mitnehmen. Trotz Pandemie müsse "an diesem besonderen Abend keiner alleine sein", so das Motto. Kostenlose Zugangskarten können vorab im CVJM-Büro abgeholt werden.