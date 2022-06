Windsbach, Dresden (epd). Der Leiter des Windsbacher Knabenchores, Martin Lehmann, wird am 24. September in einer Kreuzchorvesper in sein neues Amt als Dresdner Kreuzkantor eingeführt. Er sei "total gespannt, wie sich die Zusammenarbeit mit dem Chor gestalten wird", sagte Lehmann am Dienstag bei der Vorstellung des Kirchenmusikprogramms in Dresden, zu der er digital zugeschaltet war. Nach und nach wolle er seine Handschrift mit dem Ensemble entwickeln.

Zum gegenseitigen Kennenlernen plant Lehmann noch vor Beginn des neuen Schuljahres eine Chorfahrt. Offizieller Arbeitsbeginn in Dresden ist der 1. September. Der 48-jährige Lehmann ist derzeit Leiter des Windsbacher Knabenchores. Er folgt auf den langjährigen Kreuzkantor Roderich Kreile, der in den Ruhestand geht. Kreile wird am Samstag in der Dresdner Kreuzkirche verabschiedet.

Höhepunkt des Konzertjahres in der Kreuzkirche sind traditionell die Oratorien-Aufführungen, darunter das Weihnachtsoratorium und die Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Auch die Mettenspiele am Ostersonntag und am ersten Weihnachtsfeiertag sind laut Kreuzchororganist Holger Gehring wieder geplant. Der Kreuzchor singt zudem regelmäßig in Vespern und Gottesdiensten. Im Sommer wird zu mehreren Orgelkonzerten eingeladen.

Seinen angestammten Platz hat der vor mehr als 800 Jahren gegründete Kreuzchor in der Kreuzkirche am Altmarkt. Träger des Ensembles ist die Stadt Dresden. Lehmann zufolge wird der Chor auch im städtischen Kulturleben zu hören sein. Auch ein Stadionkonzert soll es wieder geben. Lehmann wird der 29. Kreuzkantor sein. Seine musikalische Ausbildung erhielt er beim Kreuzchor.