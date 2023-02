Ehrenamt

Ehrenamtliche Sanitäter sind immer häufiger auf Bezahlung angewiesen

Ehrenamtliche machen ihre Arbeit in der Regel kostenlos - doch in Zeiten, in denen alles teurer wird, kann sich diesen ideellen Luxus nicht mehr jeder leisten. So wechseln immer mehr bisher ehrenamtlich engagierte Sanitäter zu privaten Firmen.