Holocaust-Gedenktag

Holocaust-Gedenktag 2022: Erinnerung an 80 Jahre Völkermord an Sinti und Roma

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar erinnert die evangelische Versöhnungskirche Dachau an den Völkermord an den Sinti und Roma, der vor 80 Jahren im Vernichtungslager Kulmhof begonnen hat.