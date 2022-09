München (epd). Die Zahl der Studentinnen und Studenten, die ein Studium für das Lehramt an Mittelschulen in Bayern aufnehmen, ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Während 2017 noch 1.460 Studierende im ersten Fachsemester für die Mittelschule eingeschrieben waren, wählten 2021 nur noch 551 junge Menschen diesen Ausbildungsweg, geht aus einer Anfrage der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Simone Strohmayr, an das Wissenschaftsministerium hervor. Das entspricht einem Rückgang von rund 62 Prozent.

Strohmayer spricht in einer Mitteilung der BayernSPD-Landtagsfraktion von einer "höchst besorgniserregenden Entwicklung." Sie zeige, dass sich der schon jetzt gravierende Lehrermangel in den Mittelschulen noch weiter verschärfen wird. Deswegen sei eine bessere Bezahlung für Lehrer an Grund-, Mittel- und Förderschulen wichtig, forderte sie.