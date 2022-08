München, Augsburg (epd). Um hohe Heizkosten in alten Kirchen zu vermeiden, wollen offenbar zahlreiche Gemeinden der bayerischen evangelischen Landeskirche ihre Gottesdienste im Winter in die Gemeindehäuser verlegen. "Auch eine kluge Raumplanung wird helfen - wenige geheizte Räume intensiv nutzen, andere ungeheizt lassen", sagte Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch). Man müsse aber ohnehin abwarten, was die Corona-Lage im Winter überhaupt ermögliche. "In der Kirche ist uns Energiesparen schon seit Jahren wichtig, weil wir den Klimaschutz ernst nehmen", erläuterte Bedford-Strohm: "Die ökologische Transformation unserer Kirche wird jetzt noch einmal wichtiger."