München (epd). Der Podcast "Ethik Digital" des Evangelischen Presseverbandes für Bayern (EPV) geht in die zweite Runde. In zehn weiteren Folgen geht es wieder um die zentrale Frage: "Wie wollen wir leben in einer digitalen Welt?", teilte der EPV am Mittwoch in München mit. Die einzelnen Folgen erscheinen jeweils am letzten Samstag eines Monats, die erste Folge der zweiten Staffel mit Yvonne Hofstetter, die seit 2020 die Softwarefirma "21strategies" leitet. Im Gespräch mit Rieke C. Harmsen spricht sie unter anderem über den Umgang mit autonomen Waffensystemen in modernen Kriegen.

Der Podcast "Ethik Digital" wird von Rieke C. Harmsen und Christine Ulrich, Redakteurin beim Evangelischen Pressedienst (epd) in Bayern, gestaltet. Die Produktion des Podcasts wird finanziell von der bayerischen evangelischen Landeskirche unterstützt, in theologischen Fragen wird die Redaktion von Professor Thomas Zeilinger, dem landeskirchlichen Beauftragten für Ethik im Dialog mit Technologie und Naturwissenschaft, beraten. Der EPV ist das zentrale evangelische Medienhaus in Bayern und unter anderem Träger des bayerischen epd-Landesdienstes.