Konventionelle Produkte günstiger als Bio-Produkte?

Das seien Modellrechnungen, "für eine komplette Bewertung sind wir wissenschaftlich nicht so weit". Schwer zu quantifizieren ist etwa das Glücksgefühl einer Milchkuh auf der Weide, meint der Professor. Auch das Risiko eines möglichen Großschadens für eine Gesellschaft durch multiresistente Keime lasse sich nicht seriös beziffern.

"Das jetzige System ist gaga, wir lügen uns in die Tasche", lautet sein Fazit.

Denn die nicht berücksichtigten Kosten für Schäden an Umwelt und Gesellschaft muss am Ende die Allgemeinheit tragen. Der TH-Professor sieht daher die Politik in der Pflicht, den Verursachern auch die tatsächlichen Kosten in der Lebensmittelproduktion anzulasten.

Zwar hat er "jahrelang in der Freizeit geforscht", weil seine Förderanträge zunächst abgelehnt wurden. Inzwischen ist das Thema "Kostenwahrheit" aber im gesellschaftlichen Diskurs angekommen und Gauglers Projekte werden sowohl vom Wissenschaftsministerium als auch im Rahmen des EU-Projekts FOODCoST gefördert.

"Echte-Preise-Supermarkt"

Gemeinsam mit anderen Hochschulen werden Einflüsse auf den Preis durch externe Effekten der Lebensmittelproduktion erforscht und analysiert. Geplant ist übrigens, den "Echte-Preise-Supermarkt" auf dem anstehenden Kirchentag (7. bis 11. Juni 2023) in Nürnberg zu zeigen. Gaugler klärt gerade die Möglichkeiten ab.