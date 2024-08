Nach sechs Etappentagen und zirka knapp 600 Kilometern war das Aufatmen auf dem Neustädter Festplatz ebenso groß wie die Stimmung unter den rund 14.000 Besucherinnen und Besuchern, die bei freiem Eintritt feierten. Bürgermeister Klaus Meier, dessen Gemeinde nach Geisenfeld (Oberbayern), Donauwörth (Schwaben), Berching (Oberpfalz), Pegnitz (Oberfranken) und Ebern (Unterfranken) zum dritten Mal eine Abendveranstaltung der seit 2010 stattfindenden BR-Radltour ausrichtete, blickte vor dem Auftritt von Alphaville glücklich auf eine bunt gemischte Menge an Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, die bei diesem durch Sponsoren und Teilnahmegebühr finanzierten Event mit dabei waren.

Bedford-Strohm radelte mit

"Eine tolle Aktion, die Menschen zusammenbringt, sportlich anregt und für ein gutes Miteinander sorgt", erklärte Meier. Auf Teilabschnitten waren prominente Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft wie Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, mehrere Mitglieder des bayerischen Kabinetts sowie der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns, Christian Kopp – bekanntlich begeisterter Radfahrer – mitgeradelt. In Neustadt mischte sich neben dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann auch der frühere Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm mit in die Radlerkolonne – wie er es beim letzten Kirchentag in Nürnberg bereits getan hatte. Bis in die späten Abendstunden stand Bedford-Strohm dann noch im Publikum für Gespräche bereit.

Es ist ihm zu wünschen, dass er von Alphaville, deren einzig verbliebenes Gründungsmitglied Sänger Marian Gold ist, noch einiges mitbekommen hat. Die 1983 gegründete Band trat in einer Besetzung wie eine Rock-Gruppe mit physischem Schlagzeug, E-Gitarre und Bass auf, hat aber mit Carsten Brocker, der seit 2014 an den Keyboards steht und an diesen zeitweise regelrecht herumwirbelte, einen Tastenzauberer in den Reihen, der Synthie-Wände aufstellte, wie sie Songs wie "Sounds like a melody" oder "Big in Japan" einfach benötigen.

Dass der größte Hit der Band "Forever Young", mit dem als 14. Nummer am Abend (drei Zugaben sollten noch folgen), just in dieser Woche nach 40 Jahren wieder in die deutschen Charts eingestiegen ist, befand Sänger Marian Gold als "einfach Wahnsinn". Ohnehin scheinen viele Gäste an diesem Abend wegen der Band angereist zu sein – nicht nur wegen des freien Eintrittes. Schon an den anderen Etappenzielen waren mit Milow, Claudia Koreck, La BrassBanda, ClockClock, Zoe Wess und Michael Schulte einige Hochkaräter zu sehen.

INFO: Weitere Eindrücke auf br-radltour.de. Im BR Fernsehen lässt die Doku "Auf dem Sattel durch Bayern" am Sonntag, 18. August, 16.15 Uhr, die schönsten Momente und Konzerthöhepunkte der Radltour noch einmal Revue passieren. Mitschnitte der abendlichen Konzerte sind im BR Fernsehen im November zu sehen.