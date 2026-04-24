Der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp besucht ab Ende April die lutherischen Partnerkirchen in Tansania und Kenia. Er freue sich sehr auf die Reise und die Menschen in Ostafrika, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Denn durch die weltweite Kirche werde deutlich, was ihm vor allem in der jetzigen Zeit mit gesellschaftlichen Spannungen und zunehmendem Rechtsruck wichtig sei:

"Christentum und Nationalismus sind sich spinnefeind, sie vertragen sich nicht."

Nationalstreben sei für das Christentum undenkbar, betonte der evangelische Theologe.

Das Christentum sei das verbindende Element, werde aber von Land zu Land und von Region zu Region in anderer Ausprägung gelebt, sagte Kopp. In kenianischen und tansanischen Gottesdiensten zum Beispiel werde viel gesungen und getanzt, der Glaube werde mit vollem Körpereinsatz gelebt. Außerdem erlebe er dort eine sehr herzliche Willkommenskultur gegenüber Fremden. Ein wenig mehr davon würden Deutschland und auch Bayern guttun, findet Kopp. "Viele Menschen haben immer noch oder wieder Angst vor dem vermeintlich Fremden, das fängt schon damit an, wenn jemand anders aussieht."