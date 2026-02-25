Seit Beginn des Jahres gilt eine neue Regelung: der Wehrdienst beruht auf Freiwilligkeit. Das heißt: Wer nicht zur Bundeswehr will, muss es auch nicht. Dennoch gibt es Verpflichtungen: Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 müssen an der sogenannten Wehrerfassung teilnehmen. Dazu zählt das Ausfüllen eines Fragebogens sowie die Musterung durch medizinisches Personal der Bundeswehr. Viele stellen sich jetzt die Frage: "Will ich Wehrdienst leisten oder lieber nicht?"

Die bayerische Landeskirche möchte ihre jungen Gemeindeglieder bei dieser schweren Entscheidung unterstützen und bietet ihnen kirchliche Beratung an. Landesbischof Christian Kopp besuchte persönlich Oberstufenklassen, um mit den Schülern zu diskutieren.

Unterschiedliche Wege, gleiche Verantwortung

Die Meinungen unter den jungen Menschen gehen weit auseinander. Ein 18-Jähriger aus Bamberg hat sich entschlossen, freiwillig zur Bundeswehr zu gehen. Ein gleichaltriger aus Rödental lehnt den Wehrdienst ab und wird stattdessen einen Freiwilligendienst absolvieren. Beide Entscheidungen sind legitim – es geht um persönliche Verantwortung für die Gesellschaft.

Beratung für Unentschlossene

Viele junge Menschen sind noch unsicher. Evangelische Beratungsstellen bieten ihnen vertraulich und unabhängig Orientierung. Pfarrerinnen und Pfarrer helfen dabei, die eigenen Werte zu klären und eine Entscheidung zu treffen, die zum Einzelnen passt.

