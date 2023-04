In Zimmer 20 der Station "Strand" in der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg findet ein Fotoshooting statt. Celina (15) kann gar nicht so schnell gucken, wie sie von den beiden Klinik Clowns mit Stoffhut, Schleife, roter Nase und einem roten Luftballon in Herzform dekoriert wird.

Die Clownsshow als Ablenkung

Die kleinen Lampen an den Krankenhausbetten dienen als Scheinwerfer, Dr. Beppo pustet Celina mit seiner Ballonpumpe ins Haar, dass es nur so fliegt. "Wie die Marylin!", ruft er begeistert, "oder 'Vom Winde verweht'!" Dr. Maggie McDudel sorgt für den richtigen Soundtrack und schmettert "Somewhere over the rainbow". Nach einigen Minuten zieht der Wirbelsturm in Clownform weiter ins nächste Zimmer.

"Das war ziemlich lustig. Mal was anders, das hätte ich so nicht erwartet", sagt Celina.

"Für die Kinder ist das toll. Wenn sie gerade Schmerzen haben oder traurig sind, kann das sehr aufmunternd wirken", fügt ihre Mutter Marina Fuchs hinzu. Eins der erklärten Ziele der Klinik Clowns ist es, Kinder von ihrer Krankheit abzulenken.

Klinikclowns im Einsatz

Aber auch die Eltern freuen sich immer wieder über die Abwechslung im Klinkalltag. "Wir machen ein Angebot. Und wir können auch abgelehnt werden, wenn die Kinder gerade keine Lust auf uns haben oder sich lieber einen Film auf ihrem Tablet anschauen. Wir haben ja keinen festgelegten Therapieauftrag", sagt Dr. Beppo, der im richten Leben Stefan Drücke heißt und seit 15 Jahren als Klinik Clown arbeitet.

Seine Arbeitsuniform besteht aus einer gelben Hose, einem rot-weiß geringelten T-Shirt mit gigantischer Krawatte und einem ockerfarbenen Stoffhut. Nicht fehlen dürfen außerdem der weiße Kittel mit der Aufschrift "Klinik Clowns" und der lederne Arztkoffer, in dem sich hauptsächlich Luftballons befinden.

hohe Qualifikationen

Der Doktortitel ist bei den Clowns Ehrensache, der Beruf dagegen mit strengen Qualifikationsanforderungen verknüpft. Voraussetzungen sind eine künstlerische Ausbildung im darstellenden Bereich, Improvisationsfähigkeit und eine große Portion Einfühlungsvermögen.

Drücke ist Schauspieler, seine Kollegin Susanna Curtis alias Dr. Maggie McDudel Choreographin und Tänzerin. Vor 18 Jahren stieß die auf die Klinik Clowns und meldete sich zum Casting an. Sie besucht nicht nur einmal pro Woche die Cnopfsche Kinderklinik, sondern seit 2019 auch das Georg-Schönweiß-Seniorenheim in Nürnberg. Ihr Markenzeichen sind Karomuster von den Socken bis zum Kleid, die an ihre britische Heimat erinnern.

Finanziert durch Spenden

Der Verein KlinikClowns Bayern mit Sitz in München begann vor 25 Jahren mit seinen "Visiten" in bayerischen Kinderkrankenhäusern und Seniorenheimen. Mit der Zeit kamen Einrichtungen für behinderte Menschen, geriatrische Klinikstationen, Stationen für schwerkranke erwachsene Patienten und Hospize dazu.

Inzwischen sind 70 Clowns in mehr als 100 Einrichtungen aktiv. Als professionelle Künstlerinnen und Künstler werden die Clowns für ihre Einsätze bezahlt. Das Geld dafür kommt vor allem aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

In der Cnopfschen Kinderklinik haben die Clowns inzwischen das Krankenhausbett des fünfjährigen Radu mit bunten Luftballons gefüllt, sich von ihm eine Maisstange stibitzt und in einen Luftballon gesteckt, der nun beim Schütteln lustige Geräusche macht.

Vater Adrian Ungureanu bekommt ein Herz als geduldigster Papa des Tages.

"Mein Kind ist über 10 Tage im Krankenhaus und ihm ist sehr langweilig, trotz Tablet und allem. Da war das heute ein toller Moment", sagt er nach dem Besuch.

Details zu den Erkrankungen der Kinder erfahren die Clowns nicht. Das ist wichtig für ihre eigene seelische Gesundheit, die auch mit regelmäßigen Fortbildungen gesichert wird.