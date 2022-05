Mit der Verleihung ihres Menschenrechtspreises an die Chinesin Sayragul Sauytbay lenkt die Stadt Nürnberg den Blick auf Menschenrechtsverletzungen gegen Muslime in China.

Sauytbay, die im Asyl in Schweden lebt, erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung an diesem Sonntag im Nürnberger Opernhaus. Am Samstag trägt sie sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Aktivistin kämpft für Minderheiten

Die Aktivistin wird für ihren Kampf für die ethnisch-religiösen Minderheiten geehrt, sagte der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) als Vorsitzender der Jury bei der Bekanntgabe der Geehrten vor einem Jahr. Sauytbay ist in der autonomen Präfektur Ili Kazakh geboren, die Heimat vieler Turkvölker wie der Uiguren oder Kasachen ist. Sie erlebte selbst Folter und bekam während ihrer Inhaftierung einen Einblick in das Lagersystem.

Die Aktivistin stehe für das Schicksal von mehr als einer Million Muslimen in der Region Xinjang im Nordwesten Chinas, die gewaltsam in Lagern festgehalten würden und Gehirnwäsche, Folter und Vergewaltigung erlitten, sagte König.

Für Umerziehungslager zwangsrekrutiert

Die 44-jährige Ärztin, kasachische Staatsbeamtin und frühere Leiterin mehrerer Vorschulen, decke die Verbrechen an Uiguren und Kasachen auf und setze sich "mit bewundernswertem Mut für die muslimischen Minderheiten in China ein", heißt es in der Begründung der Jury. Als die chinesische Regierung hart gegen uigurische und kasachische Minderheiten vorging, wurde sie 2017 als Ausbilderin in einem "Umerziehungslager" zwangsrekrutiert und dort festgehalten.

Sauytbay wurde 2018 unerwartet freigelassen, sollte aber als Gefangene ins Lager zurückkehren. Nach der Flucht nach Kasachstan drohte ihr die Auslieferung nach China. Eine Medienkampagne ihres Mannes habe die Abschiebung verhindern können, hieß es.

Nürnberg sieht sich zu "ehrlicher Kritik" verpflichtet

Die Menschen in der Region Ostturkestan erlebten seit der Jahrtausendwende eine "kulturelle Assimilierung", die China als Umerziehung bezeichne, sagte König. Nürnberg sei mit dem chinesischen Volk über die Partnerstadt Shenzen freundschaftlich verbunden, sagte der Oberbürgermeister, man sehe sich daher auch zu ehrlicher Kritik verpflichtet.

Der Internationale Nürnberger Menschenrechtspreis wird seit 1995 alle zwei Jahre verliehen. Unter dem Motto "Fragen verhallen" findet vor der Preisverleihung (9.30 Uhr) in der Kirche St. Martha ein Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nürnberg statt. Es predigt Jan Martin Depner, der früher Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Deutscher Sprache in Hongkong war.