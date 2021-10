Auslandspfarrerin Annette Mehlhorn über ihren Alltag in Shanghai: "Noch nie so sehr im Dorf gewohnt wie hier"

Sie hat schon in Jerusalem, in Rom und Berlin gelebt und gearbeitet. Aber "Shanghai beats them all" – "Schanghai schlägt sie alle", sagt Annette Mehlhorn. Die 63-Jährige ist seit acht Jahren Pfarrerin in der Deutschsprachigen Christlichen Gemeinde in der chinesischen Metropole. Die Stadt sei Tor zur Welt, aber auch das Tor nach China hinein, sagt Mehlhorn. Schanghai habe immer viele Flüchtlinge aufgenommen, und das habe sie auch reich gemacht. Das fasziniert die Pfarrerin.

"Noch nie so sehr im Dorf gewohnt wie hier"

Seit sie in China arbeitet, lebt sie in einem Viertel, in dem fast ausschließlich Chines*innen wohnen. Einerseits ist da die Nähe zu ihrem Büro; es liegt in derselben Straße wie ihre Wohnung. Andererseits ist es für die Deutsche aber auch belebend, in einem so ursprünglichen Viertel zu wohnen. "Ich habe noch nie so sehr im Dorf gewohnt wie hier", sagt sie und strahlt dabei. Im Dorf? Hier, inmitten von 23 Millionen Einwohner*innen? Aber sicher. Man kennt sich in der Nachbarschaft. Und darum ist auch Mehlhorn natürlich längst bekannt. "Ach, schau mal, da kommt sie wieder, die Langnase", heißt es oft, wenn sie durchs Viertel geht oder durch den Park nicht weit von ihrem Zuhause. Genau das liebt sie.

Viele andere Expats – so werden die Ausländer*innen genannt, die in China auf Zeit leben und arbeiten – wohnen in ehemaligen Kolonialvierteln. Dort gibt es Jazzbars, Theater, ausländische Restaurants und vieles mehr. Wieder andere leben in Vierteln am Stadtrand, in kleinstädtischen Kolonien, wo Deutsche und Deutschsprechende unter sich sind. Annette Mehlhorn braucht keine ausländischen Restaurants in Laufnähe. Sie liebt es, unter Einheimischen zu leben. Auch wenn das von der Verständigung her nicht immer so ganz einfach ist. "Wenn die Leute hier in ihrem Dialekt miteinander sprechen, verstehe ich gar nichts", sagt Mehlhorn und lacht. Mit Englisch kommt man hier nicht weit. Mit Mandarin, der chinesischen Hochsprache, schon eher. Obwohl das auch nicht alle sprechen.

Obwohl sie sich als Frau des Dialogs sieht, sei der Austausch zwischen Chines*innen und Ausländer*innen nicht so einfach

Mehlhorn hat Mandarin gelernt und kann sich ganz gut unterhalten. Aber obwohl sie sich als Frau des Dialogs sieht, sei der Austausch zwischen Chines*innen und Ausländer*innen nicht so einfach. "Auch wer die Sprache gut kennt, kommt am ehesten mit denen in Kontakt, die schon mal länger im Ausland waren", sagt sie. Mit den Menschen im Viertel unterhält sie deshalb eher nachbarschaftliche Kontakte, weniger echte Freundschaften. Chines*innen bleiben einfach gern unter sich. Das findet Mehlhorn auch in Ordnung – und in Deutschland sei das ja auch nicht unbedingt immer anders.

Gemeinde ist ökumenisch

Ganz anders als in Deutschland ist allerdings ihre Gemeinde in China. Zunächst einmal handelt es sich um eine ökumenische Gemeinde; sie wird also nicht nur von Annette Mehlhorn geleitet, sondern auch von ihrem katholischen Kollegen Michael Bauer. Der Kirchengemeinderat besteht sowohl aus evangelischen als auch aus katholischen Christ*innen. Vor der Coronapandemie feierten sie zu besonderen Gelegenheiten gemeinsame Gottesdienste, ansonsten gab es sonntags abwechselnd entweder einen evangelischen oder einen katholischen Gottesdienst.

Annette Mehlhorn hofft, dass die ökumenischen Gottesdienste jetzt, wo die Vorschriften wieder lockerer werden, häufiger gefeiert werden als nur drei, vier Mal im Jahr

Die Pandemie hat das verändert: Seit mehr als einem Jahr gibt es Sonntag für Sonntag allerdings einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst. Wenn das evangelische Abendmahl ausgeteilt wird, dann hat der katholische Pfarrer einen längeren Predigtteil, gibt es Eucharistie, dann predigt die evangelische Pfarrerin länger. Der alte Streit um die Eucharistie, er scheint inzwischen nicht mehr ganz so wichtig, auch wenn er manchmal noch schmerzt. Doch die Hauptsache ist inzwischen, gemeinsam zu feiern. Annette Mehlhorn hofft, dass die ökumenischen Gottesdienste jetzt, wo die Vorschriften wieder lockerer werden, häufiger gefeiert werden als nur drei, vier Mal im Jahr – wie das vor der Pandemie der Fall war.

Corona hat zu ganz besonderen Gottesdiensten geführt

Überhaupt, die Pandemie. Sie hat zu ganz besonderen Gottesdiensten geführt. Online, zum Beispiel. Oder auch in der Kellerbar eines Restaurants anstelle der christlichen Kirchen, in denen die Gemeinde sonst mit dem Gottesdienst zu Gast war. Einen anderen Gottesdienst wird Annette Mehlhorn so schnell nicht vergessen: als manche Konfirmand*innen zu ihrer Konfirmation gar nicht einreisen durften, weil wegen Corona keiner ins Land kam. Wochen später durften sie erst nach China. Dann wurde die Konfirmation nachgeholt – im ökumenischen Gottesdienst. Selbstverständlich war es ein Gottesdienst unter evangelischer Leitung – aber Michael Bauer war ebenfalls mit von der Partie. Die Gruppenfotos zeigen nun Konfirmand*innen mit evangelischer Pfarrerin und katholischem Priester. "Das hat man ja auch nicht alle Tage", kommentiert Annette Mehlhorn.

Was die Deutschsprachige Christliche Gemeinde in Schanghai auch ausmacht, ist das ewige Kommen und Gehen. "Einmal im Jahr wird etwa ein Drittel der Leute ausgetauscht. Wir begrüßen und verabschieden andauernd Menschen", sagt Mehlhorn. Kontinuierlich immer dieselbe Arbeit, seit Gründung der Gemeinde vor 20 Jahren? Kaum vorstellbar. Denn wer neu dazukommt, bringt meist auch Neues mit. Das Tolle sei, dass man in der Gemeinde immer mit neuen Ideen punkten könne. Die Gemeinde sei offen für Veränderungen, dafür, etwas einfach mal auszuprobieren. Andererseits ist das aber auch anstrengend, denn es gibt keine Arbeit, die einfach so läuft, immer müssen Leute zusammengesucht werden.