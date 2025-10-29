Wenn ein Mensch verstirbt, dann heißt es Abschied nehmen. Er hinterlässt eine Leere und tiefe Trauer. Für die meisten Angehörigen ist das eine schwere Zeit. Horst Ackermann und seine Familie haben das im vergangenen Jahr auf eine sehr besondere Weise erlebt. Ihre Mutter durfte zuhause sterben. Er erzählt uns über diesen besonderen Moment voller Würde und Frieden:

"Abschied ist nie leicht - aber er hat immer wieder auch etwas Wertvolles."

Der Tod ist immer ein tiefgreifender Verlust. Und gerade wenn ein Kind bei oder kurz nach der Geburt stirbt, ist das ein furchtbarer Schicksalsschlag. Seit 2013 können Eltern ihre "Sternenkinder" auf einem Grabfeld beisetzen lassen. Davor gab es keine Regelung und die Bestattung war eine rechtliche Grauzone.

Garten der Sternenkinder

Frieden finden die Allerkleinsten in Coburg auf einem neuen Grabfeld. Der Garten der Sternenkinder bietet einen Ort der Ruhe und des Gedenkens für Eltern, die ihre Kinder viel zu früh verloren haben.

Und wir erfahren, welche Vorsorge wir alle selbst treffen können, um unseren Angehörigen im Falle unseres Todes die Last von Entscheidungen zu nehmen.