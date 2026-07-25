TV-Tipp Lebensformen

Heiraten auf der Skisprungschantze: Evangelische Aktion "einfach heiraten" 2026

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Große Liebe, besondere Orte: Über 800 Paare haben dieses Jahr bei "Einfach heiraten" Ja gesagt – an fast 70 Stellen in Bayern. Wir waren an der Skisprungschanze in Oberstdorf dabei, wo Paare spontan den Bund fürs Leben schließen.