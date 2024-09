Wie vielfältig die Aufgaben eines Kirchenvorstands sind, zeigt die Gemeinde Bayreuth-Laineck: Hier muss der Kirchenvorstand den Neubau von Kirche und Gemeindezentrum stemmen. Vorstandsmitglied Martin Dornhöfer setzt sich dafür ein:

"Mir ist es wichtig, nicht auf die Kirche zu schimpfen oder zu bejammern oder traurig zu sein, dass die Kirche immer ärmer, immer kleiner oder immer weniger wird, sondern meinen Anteil dafür zu tun, damit hier Glaube auch spürbar sein kann."

Damit auch möglichst alle 2 Millionen wahlberechtigten Evangelischen in Bayern wählen gehen, wird kräftig die Werbetrommel gerührt. Und das sogar mit eigens für die Kirchenvorstandswahlen gebrautem Bier aus Bayreuth.

Bier als Werbung für die Kirchenvorstandswahlen

Das Bier heißt "Kreuzlas" Bier. Pfarrer Carsten Brall erklärt, warum der Name so gut passt:

"Der Name spielt mit dem Begriff Kreuz, ein Kreuz machen und natürlich ist das Kreuz das zentrale Erkennungszeichen des Christentums und gerade in dem typisch oberfränkischen Wortlaut Kreuzla, das ist von hier, das passt."

In den Sommerferien haben Kinder in Bayreuth eine Woche lang gelebt wie Erwachsene. In Mini-Bayreuth, einer Spielstadt, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Kinder probieren Kirche aus

Sie haben dort gelernt Verantwortung zu übernehmen für spätere große Aufgaben. Mit dabei war auch die ökumenische Kinderkirche und Dekanatsjugendseelsorger Andreas Fleischer:

"Wir bieten verschiedene Einheiten an zu verschiedenen Themen, das eine ist mehr biblischer Bezug und das andere geht mehr in die Richtung fairer Handel und solche Sachen oder auch Kinder einer Welt."

Martin Finzel, seit mehr als 14 Jahren ist er Bürgermeister in der Gemeinde Ahorn in der Nähe von Coburg, im Kirchenvorstand ist er schon viel länger. Als Mitglied der evangelisch-lutherischen Landessynode in Bayern und entscheidet über die Zukunft der Kirche mit. Aus dem Glauben zehrt er die Kraft für sein Amt. Er stellt uns seinen Lieblingsplatz vor. Diesen wunderschönen Ort hier können auch Sie jederzeit besuchen.