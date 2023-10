Klezmerkonzert in der Bamberger Erlöserkirche mit der Tacheles Klezmer Band

20.10.2023: Der Charakter der Klezmermusik, der jiddischen Volksmusik Osteuropas, ist melancholisch und lebenslustig zugleich. Dafür sorgen unter anderem die ganz besonderen Tonarten, in denen diese Musik gespielt wird. Klezmermusik entstand über die Jahrhunderte mit vielen Einflüssen vom Balkan, aus dem pannonischen und osteuropäischen Raum. Liebhaberinnen und Liebhaber dieser Musik sowie Neugierige werden am Samstag, den 18. November um 18:00 Uhr in der Erlöserkirche Bamberg auf ihre Kosten kommen, denn dort gibt die Tacheles Klezmer Band aus Ludwigshafen ein Konzert mit ihrem neuen Programm. Tacheles mischt scharfe und feurige Rhythmen mit lyrischen Stücken voller Wehmut. Die begleitende Moderation lässt das Publikum in die einzelnen Stücke und in die Geschichte der Jüdinnen und Juden Osteuropas eintauchen. Der Eintritt für das Konzert beträgt 15,-/10,- Euro (Abendkasse).

Die Tacheles Klezmer Band in der Besetzung Klarinette/Violine/Akkordeon/Kontrabass aus Ludwigshafen konzertiert seit einigen Jahren in der Metropolregion und weit darüber hinaus. Organisiert wird das Ensemble vom Ludwigshafener Kulturverein Fridolin e.V. Weitere Informationen auf www.Fridolin-eV.de.

Alle Meldungen, die vor dem 20. Oktober 2023 entstanden sind, findet Ihr hier in unserem Archiv.