Evangelisch im Kirchenkreis Bayreuth: Der lokale Newsticker informiert aktuell und umfassend direkt aus den 15 Dekanatsbezirken. Lokal-Reporter Micha Götz ist in Bayreuth und Umgebung unterwegs.
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Fränkischer Songpoet und evangelische Ordensschwester auf der Kanzel Internationaler Gottesdienst eröffnet die Interkulturelle Woche in Bayreuth
24. September 2026 Am Samstag, 26. September 2026 feiert Regionalbischöfin Berthild Sachs den Auftakt der Interkulturellen Woche unter dem Motto „Dafür“ in Bayreuth mit einer bunten Gästeschar aus Nah und Fern. Der besondere Internationale Gottesdienst beginnt um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth.
Pfarrerin Sr. Elise Stawenow von der evangelischen Communität in Selbitz hält die deutsche Kurzpredigt. Pfarrer und Songpoet Andy Lang aus Gefrees predigt auf Englisch und trägt dazu einen seiner eigenen Songs vor. Zu Gast ist außerdem der Posaunenchor aus Feucht; Dekanatskantor Michael Dorn spielt die Orgel.
Angebot für persönliche Segnung
In dem englischsprachigen Abendmahlsgottesdienst wird den Besucherinnen und Besuchern ein persönlicher Segenszuspruch angeboten. Mitglieder des Integrationsbeirates der Stadt und weitere interkulturell engagierte Personen beteiligen sich mit biblischen Lesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen. Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall führt durch die Liturgie.
Imbiss in der Kirche
Gelegenheit für Gespräche und Begegnung bietet im Anschluss ein kleiner Imbiss in der Kirche.
Filmkunst auf Papier: Kultplakate der Hofer Filmtage in der Klostergalerie
24. September Große Namen, außergewöhnliche Filme und sechs Jahrzehnte Festivalgeschichte: Mit einer Vernissage ist am Dienstag, 22. September, in der Klostergalerie der Diakonie Hochfranken die Ausstellung „Filmkunst auf Papier – Kultplakate der Hofer Filmtage“ eröffnet worden. Anlässlich des 60. Geburtstags der Internationalen Hofer Filmtage präsentieren die Diakonie Hochfranken, das Kulturamt der Stadt Hof und die Freunde der Hofer Filmtage e.V. eine besondere Auswahl historischer Filmplakate aus dem Archiv des Festivals.
Die Ausstellung nimmt Besucherinnen und Besucher mit auf einen bewusst nicht chronologisch geordneten Streifzug durch rund sechs Jahrzehnte Hofer Filmgeschichte. Zu sehen sind Plakate von Filmen, die ihre Premiere bei den Hofer Filmtagen feierten und teilweise längst zu Klassikern geworden sind. Vertreten sind unter anderem Arbeiten zu Filmen von Wim Wenders, den Coen-Brüdern und David Lynch. Auch bekannte Namen wie Doris Dörrie, Caroline Link, Willem Dafoe oder Matthias Schweighöfer begegnen dem Publikum auf dem Rundgang.
Zur Eröffnung begrüßte Björn Pausch, Stabsstelle Kommunikation & Marketing der Diakonie Hochfranken, die Gäste in der Klostergalerie. Gemeinsam mit Fabian Riemen, Kulturamtsleiter der Stadt Hof, hatte er die Idee für die Ausstellung entwickelt. Thorsten Schaumann, Festivalleiter der Internationalen Hofer Filmtage, ordnete die Schau im Rahmen der Festivalgeschichte ein.
„Uns ging es nicht darum, Jahr für Jahr abzubilden, sondern die Vielfalt, Kreativität und den besonderen Geist der Hofer Filmtage sichtbar zu machen“, sagte Pausch bei der Eröffnung. Die Ausstellung verstehe sich zugleich als Hommage an ein Festival, das seit 60 Jahren untrennbar mit der Kulturstadt Hof verbunden sei.
Für Pausch selbst hat die Ausstellung auch eine persönliche Verbindung: Während seines Studiums der Medienwissenschaft arbeitete er im Archiv der Freunde der Hofer Filmtage. „Es ist durchaus möglich, dass ich vor rund 20 Jahren das eine oder andere Plakat, das heute hier an den Wänden hängt, selbst archiviert habe“, erinnerte er sich bei der Vernissage. Bis heute ist Pausch zudem ehrenamtlich im Team der Filmtagefahrer aktiv.
Die Exponate zeigen dabei nicht nur bekannte Filme und Filmschaffende. Gerade weniger bekannte Produktionen machen deutlich, welchen eigenständigen künstlerischen Stellenwert das Filmplakat besitzt. So verbindet die Ausstellung Filmgeschichte mit Grafikdesign und erzählt zugleich von sechs Jahrzehnten visueller Kinokultur.
Sämtliche gezeigten Plakate stammen aus dem Archiv der Hofer Filmtage, das von den Freunden der Hofer Filmtage e.V. betreut wird. Ihnen galt bei der Vernissage ein besonderer Dank für die langjährige Pflege und Bewahrung dieses Teils der Hofer Kulturgeschichte.
Die Ausstellung „Filmkunst auf Papier – Kultplakate der Hofer Filmtage“ ist noch bis zum 13. November 2026 während der Geschäftszeiten der Diakonie Hochfranken in der Klostergalerie zu sehen. Der Besuch ist kostenfrei und barrierefrei möglich.
Auf einen Blick
Ausstellung: Filmkunst auf Papier – Kultplakate der Hofer Filmtage
Ort: Klostergalerie der Diakonie Hochfranken, Klostertor 2, Hof
Dauer: bis 13. November 2026
Eintritt: kostenfrei, barrierefrei zugänglich
Ort der Stille neu gewürdigt
23. Juli 2026 Mit einer Feierstunde am "Ort der Stille" am Haus am Klosterhof im Zentrum Hofs haben die Soroptimistinnen des Clubs Hof/Saale gemeinsam mit der Diakonie Hochfranken die Wiederinstandsetzung der Bepflanzung gewürdigt. Auf Initiative von Dr. Wolfgang Frisch legte der Hofer Soroptimist Club 2010 das Hochbeet an. Es bildet einen wichtigen Bestandteil des von ihm entwickelten Denkmalprojekts am Standort des ehemaligen Klarissenklosters.
Die Präsidentin des Soroptimist International Clubs Hof/Saale, Dr. Hildegard Zeilinger, erläuterte warum sich die Soroptimistinnen mit dem "Ort der Stille" besonders verbunden fühlen. Der Erhalt dieser "grünen Oase im Schatten" sei ein Beitrag für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit in der Hofer Innenstadt. Am Standort des ehemaligen Klarissenklosters haben zudem außergewöhnliche Frauen gewirkt, die in Hof Spuren hinterlassen haben. Dies sei ein weiterer Grund, warum sich die Mitglieder der Frauenorganisation mit dem historischen Ort beschäftigen und die Feierstunde ausgerichtet haben.
Anschließend erinnerte Dr. Wolfgang Frisch, 1. Vorsitzender von Die Diakonie Hof e.V. und Initiator des Denkmalprojekts, an dessen Entstehung und Entwicklung. Es sei ein Platz entstanden, der die Geschichte des ehemaligen Nonnenklosters sichtbar macht und zugleich Raum für Ruhe, Besinnung und Begegnung bietet. Der etwas versteckte Ort in der Hofer Innenstadt werde gern von Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims, aber auch von Passanten und Pilgern besucht.
Einen historischen Einblick gab Dr. Magdalena Bayreuther, Leiterin des Museums Bayerisches Vogtland. Die Soroptimistin stellte zunächst das Klosterleben der Klarissen in Hof dar und setzte dann bedeutende Klosterfrauen in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Dabei spannte sie den Bogen von Klara von Assisi über Gertrud von Uttenhofen bis Margarethe von Brandenburg und gab spannende Einblicke in das Leben der Hohenzollern-Prinzessin im Hofer Klarissenkloster.
In seinem Schlusswort schlug Martin Abt, Geschäftsführer der Diakonie Hochfranken, den Bogen von der Geschichte des Ortes zur Gegenwart. Er erinnerte an den langjährigen Diakonie-Vorstand Pfarrer Helmut Danner, der maßgeblich den Umbau der ehemaligen Klosterruine und des späteren Gefängnisgebäudes zum Verwaltungsstandort der heutigen Diakonie Hochfranken sowie zum Pflegeheim Haus am Klosterhof vorangetrieben hatte. Dabei zitierte Abt einen Satz, den Danner bei der Fertigstellung geprägt hatte: "Die Hofer Bürger haben die Diakonie in der Vergangenheit in ihre Mitte genommen. Nun ist sie in ihre Mitte gezogen."
Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Jörg Hampl am Saxophon und Sigi Kraft am Kontrabass. Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum Austausch und dazu, den geschichtsträchtigen Ort mitten in der Hofer Altstadt neu zu entdecken.
Hinweis: Der Ort der Stille befindet sich im Innenhof des Hauses am Klosterhof im Zentrum Hofs. Er ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Adresse: Klostertor 2, 95028 Hof
Vertrauen schenken – Sommer-Spendenaktion der Geschwister-Gummi-Stiftung startet Gemeinsam für Kinder in Stadt und Landkreis Kulmbach
Mit ihrer Sommer-Spendenaktion "Vertrauen ist der Anfang" ruft die Geschwister-Gummi-Stiftung Menschen dazu auf, den Kindern in den Wohngruppen besondere Sommererlebnisse zu ermöglichen. Ob ein Ausflug ins Schwimmbad, ein gemeinsamer Tag in der Natur, kleine Abenteuer in der Region oder mehrtägige Freizeiten – gemeinsame Erlebnisse schaffen Erinnerungen, stärken das Miteinander und schenken Kindern neue Zuversicht. So kann Vertrauen Schritt für Schritt wachsen.
Für viele Mädchen und Jungen, die in den Wohngruppen der Stiftung leben, ist Vertrauen keine Selbstverständlichkeit. Sie haben Vernachlässigung und Gewalt erlebt oder andere belastende Erfahrungen gemacht. Umso wichtiger sind Menschen, die ihnen im Alltag Sicherheit geben und verlässlich an ihrer Seite bleiben. "Vertrauen entsteht nicht durch Worte, sondern durch gemeinsame Erlebnisse und Beziehungen, die tragen", sagt Leonard von der Weth, Leiter des Fachbereichs Familie und Erziehung. "Gerade im Sommer entstehen viele Gelegenheiten, Kindern positive Erfahrungen zu ermöglichen – Momente, die oft lange nachwirken." Seit mehr als 100 Jahren begleitet die Geschwister-Gummi-Stiftung Kinder, Jugendliche und Familien in der Region. In den Wohngruppen finden Kinder einen geschützten Rahmen mit festen Bezugspersonen, die ihnen Struktur, Orientierung und Geborgenheit vermitteln. Aus schönen Sommermomenten entsteht Schritt für Schritt neues Vertrauen – in andere Menschen und in die eigenen Fähigkeiten.
"Jede Unterstützung hilft dabei, Kindern neue Perspektiven zu eröffnen", sagt der Geschäftsführende Vorstand Jürgen Dippold. "Wir freuen uns über jede einzelne Spende. Gemeinsam können wir Kindern zeigen, dass es Menschen gibt, auf die sie sich verlassen können Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.gummi-stiftung.de/spenden.
"Hutschdorf kummt zam" – Theaternachmittag in der DGD Fachklinik Haus Immanuel
24. Juni 2026 Die Theatergruppe Hutschdorf und die DGD Fachklinik Haus Immanuel laden am Samstag, 4. Juli 2026, zu einem gemeinsamen Theaternachmittag unter dem Motto "Hutschdorf kummt zam" ein.
Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr in der kleinen Steinarena auf dem Gelände der Fachklinik in Hutschdorf. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf zwei kurzweilige Theaterstücke freuen: "Das Miststück" und "Franken gewinnt".
Mit der Veranstaltung möchten die Theatergruppe und das Haus Immanuel Menschen aus der Region zu einem gemütlichen Miteinander einladen. Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Begegnung und die Freude am gemeinsamen Erleben von Theater.
Für Getränke sowie eine kleine Stärkung ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Besucherinnen und Besucher können bei Bedarf gerne ein Sitzkissen mitbringen.
Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste aus Hutschdorf und der ge-samten Region.
Termin: Samstag, 4. Juli 2026
Beginn: 16 Uhr
Ort: Kleine Steinarena auf dem Gelände der DGD Fachklinik Haus Immanuel in Hutschdorf
Eintritt: frei
Die DGD Fachklinik Haus Immanuel – Mit dem Aufhören anfangen
In idyllischer Lage in Hutschdorf nahe der oberfränkischen Städte Kulmbach, Bayreuth und Bamberg liegt auf einem 10.000 m2 großen, parkähnlichen Areal die DGD Fachklinik Haus Im-manuel - eine Rehabilitationseinrichtung mit 60 Plätzen, die auf die Behandlung alkohol- und/oder medikamentenabhängiger Frauen spezialisiert ist. Das Haus zählt zu den traditions-reichsten und zugleich modernsten Suchtkliniken Bayerns. Die DGD Fachklinik Haus Immanuel bietet auch eine gemeinsame Mutter-Kind-Therapie an. Bis zu 12 Kinder können ihre Mütter zur Behandlung begleiten und werden in der klinikeigenen Kita betreut. Pro Jahr werden im Haus Immanuel etwa 250 suchtkranke Frauen und ca. 50 Kinder aufgenommen, die während ihres 13-wöchigen Aufenthaltes von einem erfahrenen und fachlich hoch qualifizierten Team
von etwa 70 Mitarbeitenden (Mediziner, Psycho-, Sozial-, Ergo-, Arbeitstherapeuten, usw.) betreut werden.
Lagerfeuerstimmung und Nachtwanderung zu Mittsommer
12. Juni 2026 YouLO lädt zur Mittsommer-Nacht im Lorenzpark in Hof – Lagerfeierfeier, Nachtwanderung und Frühstück bei Sonnenaufgang
Hof. Es gibt Abende, die man einfach draußen verbringen muss. Der 20. Juni ist so einer. YouLo, die Pionierkirche für junge Erwachsene in Hof, lädt zur Mittsommer-Nacht in den Lorenzpark ein – einer Feier rund ums Lagerfeuer, die das Licht und die Freude in den Mittelpunkt stellt.
Am Feuer beginnt es
Los geht es um 19:00 Uhr mit dem, wofür man eigentlich gar kein weiteres Programm braucht: ein Lagerfeuer, das brennt, Musik, die passt, und Gespräche, die sich ergeben. Nicola und Konrad Aller, die Pfarrpersonen von YouLo, setzen dazu erste Impulse zu Sonne und Nacht, zur lichten Seite des Jahres und dem, was sie trägt. Die Lagerfeuerfeier ist offen für junge Erwachsene und Familien, die die Sonnenwende gerne miteinander feiern möchten. Wer einfach dasitzen und die Atmosphäre genießen möchte, ist genauso richtig wie wer reden, singen oder einfach ins Feuer schauen will.
Wer mag, wandert weiter
Um 22:30 Uhr bricht eine Gruppe zur Nachtwanderung durch die kürzeste Nacht auf. Schweigephasen wechseln sich ab mit tiefen Gesprächen, achtsamen Momenten und dem Erleben einer Natur, die man selten so kennt. Wer die Nacht durchwandert, erlebt sie von einer anderen Seite.
Frühstück bei Sonnenaufgang
Am Sonntagmorgen, 21. Juni, ab 07:00 Uhr wartet gemeinsames Frühstück im Lorenzpark – für alle, die die Nacht durchgewandert haben, und alle, die einfach dazustoßen möchten.
Programm im Überblick
Samstag, 20. Juni 2026 19:00 Uhr: Lagerfeuerfeier im Lorenzpark – Musik, Gespräche, Impulse zu Sonne und Nacht 22:30 Uhr: Aufbruch zur Nachtwanderung durch die kürzeste Nacht
Sonntag, 21. Juni 2026 07:00 Uhr: Gemeinsames Frühstück im Lorenzpark – offen für alle
Ort: Lorenzpark Hof, Lorenzstraße 48, 95028 Hof Eintritt: Kostenlos, Spendenbasis Schlechtwetter-Option: Bei Regen findet stattdessen eine Mittsommer Church Night in der Lorenzkirche statt.
Infos und Anmeldung zur Nachtwanderung: dekanat-hof.de/mittsommerfeier-wanderung
An den Wassern - Junges Ensemble Dresden in der Erlöserkirche Bamberg
11. Mai 2026 Am Samstag, 23.05.2026 gibt das Junge Ensemble Dresden um 19 Uhr ein Konzert in der Erlöserkirche Bamberg. Das Junge Ensemble Dresden ist ein ambitionierter Kammerchor, der sich unter der Leitung des gebürtigen Coburgers Robert Schad mit großer künstlerischer Neugier den Herausforderungen anspruchsvoller Chorliteratur widmet. Sein Repertoire spannt dabei einen weiten Bogen von der Renaissance bis zur Moderne.
Im Mittelpunkt des Programms "An den Wassern" steht Vokalmusik, die sich dem Meer, Flüssen und anderen Gewässern widmet. Klassische Chorliteratur, etwa von Carl Maria von Weber und Christian Lahusen, begegnet geistlichen Motetten, Spirituals und folkloristischen Sätzen.
Eintritt frei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.
Ausstellung "Neu aufgerollt - Wilhelmines Erbe" in der Stadtkirche Bayreuth
6. Mai 2026 Die Ausstellung "Neu aufgerollt - Wilhelmines Erbe" präsentiert historische Denkmale, die unter der Herrschaft der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth entstanden sind. Kirchen, Schlösser und Parks wurden von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Christian-Ernestinums mit ihren Handykameras in Szene gesetzt, sodass der junge, frische und zuweilen auch freche Blick auf alte Denkmale auf den 13 großformatigen Roll-Ups festgehalten ist. Ergänzend verfassten die Schülerinnen und Schüler erläuternde Texte zu den Denkmalen in barrierefreier leichter Sprache. Zu sehen ist die Ausstellung bis 28. Juni 2026 in der Stadtkirche Bayreuth.
PAUL bringt wieder Kaffee und Begegnung in die Stadtteile
1. Mai 2026 Das Kaffeemobil der Evangelischen Kirche startet am 04. Mai in die neue Saison und ist wöchentlich an mehreren Standorten in Bamberg unterwegs. Ab Montag, 04. Mai 2026, ist PAUL, das Cafélino der Evangelischen Kirche in Bamberg, wieder in den Quartieren der Stadt unterwegs. Viele Menschen kennen das kleine Barista-Mobil inzwischen: Es steht für kostenfreien Kaffee, ein offenes Ohr und unkomplizierte Begegnungen mitten im Alltag.
Auch in diesem Jahr engagieren sich Ehrenamtliche mit viel Herzblut, um Orte zu schaffen, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen können, sei es für einen kurzen Plausch, eine kleine Pause oder den Hinweis auf ein passendes Beratungsangebot.
PAUL macht heuer wöchentlich an folgenden Standorten Halt:
Montag, 14–16 Uhr: Grünanlagen Giechburgblick, Hegelstraße (neben der Kindertagesstätte Jean Paul)
Dienstag, 10–12 Uhr: Kreislaufkaufhaus, Pödeldorfer Straße
Mittwoch, 10–12 Uhr: Gartenstädter Markt
Donnerstag, 14–16 Uhr: Gaustadt, Silvaner See (erst ab 28. Mai)
Freitag, 14–16 Uhr: Gereuthstraße am Brunnen
Weitere Informationen und Aktuelles finden sich unter www.dekanat-bamberg.de/paul
Konzert in den Mai in Bad Steben
28. April 2026 Blech, das nach Frühling klingt: Bei der 45. Bad Stebener Marktmusik ist das Ensemble "Brassers & Sisters" aus dem Dekanat Münchberg zu Gast. Am 1. Mai um 15 Uhr in der Lutherkirche Bad Steben trifft unter der Leitung von Klaus Wedel barocke Klarheit auf moderne Kirchenklänge. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann bis Richard Roblee – also alles zwischen festlich und überraschend entspannt.Still sitzen ist keine Pflicht: Wer mag, singt einfach mit. Maienlieder gehören genauso dazu wie "Geh aus, mein Herz, und suche Freud" von Paul Gerhardt.Ein Konzert mit Kirchenmusik, das den Frühling hörbar macht. – und im besten Fall ein bisschen nach draußen zieht.
Mehrgenerationenhaus Hof dankt Lesepatinnen und Lesepaten
19. April 2026 Im Sophiencafé des Mehrgenerationenhauses Hof hat ein Treffen mit rund 30 Lesepatinnen und zwei Lesepaten stattgefunden, die sich an der Sophien- und der Münsterschule engagieren. Bei Kaffee und Kuchen stand vor allem eines im Mittelpunkt: der Dank für ihren ehrenamtlichen Einsatz.
Organisiert wurde der Nachmittag von Natalja Schaller, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus Hof. Sie würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen, die Kinder regelmäßig beim Lesen und Verstehen von Texten unterstützen. Gerade an Schulen mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund sei diese Hilfe besonders wichtig, weil sie Sprachkompetenz, Selbstvertrauen und Freude am Lernen stärke.
Auch Jutta Bär, Rektorin der Sophienschule, bedankte sich bei den Lesepatinnen und Lesepaten. Die zusätzliche individuelle Förderung wirke weit über das Lesen hinaus, sagte sie. Beim gemeinsamen Austausch berichteten die Ehrenamtlichen außerdem von ermutigenden Erfahrungen und Lernfortschritten der Kinder.
Wer sich ebenfalls als Lesepatin oder Lesepate engagieren möchte, kann sich an Natalja Schaller vom Mehrgenerationenhaus Hof wenden.
Predigtgäste aus Chichester und Berlin - Internationaler Gottesdienst in der Stadtkirche Bayreuth
16. April 2026 Am Samstag, 18. April 2026 begrüßt Regionalbischöfin Berthild Sachs einen anglikanischen Gastprediger im Internationalen Gottesdienst um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth: Dean Edward Dowler aus Chichester hält die englische Kurzpredigt. Auf Deutsch predigt die Berliner Regionalbischöfin Julia Helmke, sie ist ursprünglich bayerische Pfarrerin. Auch Gäste aus dem Erzbistum Bamberg werden erwartet, denn der evangelische Kirchenkreis Bayreuth lebt die langjährige Partnerschaft zur Diözese Chichester in ökumenischer Geschwisterlichkeit gemeinsam mit Berlin und Bamberg.
Angebot für persönliche Segnung
In dem englischsprachigen Abendmahlsgottesdienst kann sich, wer möchte, einen persönlichen Segen zusprechen lassen. Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall wirkt gemeinsam mit einem mehrsprachigen Team von Ehrenamtlichen mit. Das Vokalensemble aus Neudrossenfeld unter Leitung von Elke Haagen und Organistin Jutta Albus gestalten den Gottesdienst musikalisch aus.
Imbiss in der Kirche
Zum Zusammenbleiben bei einem kleinen Imbiss in der Kirche lädt die evangelische Familienbildungsstätte Bayreuth im Anschluss herzlich ein.
Der Gottesdienst kann auch online mitgefeiert werden. Livestream auf der Website der Stadtkirchengemeinde: www.Stadtkirche-Bayreuth.de
Die Bibel kritisch erforschen: "Gott mit uns" - Das Matthäusevangelium
15. April 2026 Seit Beginn war das Christentum durch seine Vielfalt geprägt. In seinem Evangelium verarbeitet Matthäus die Bedürfnisse einer Minderheit der Jesus-Bewegung zum Ende des ersten Jahrhunderts: In Jesus erfüllt Gott die
Geschichte mit seinem Volk Israel. Jesus bleibt zutiefst in seiner jüdischen Tradition verhaftet, grenzt sich aber von jüdischen Lehrern seiner Zeit als Reformer ab. Wir erkunden, vor welchem historischen Hintergrund die Texte gesammelt bzw. verfasst wurden und welche Bedeutung sie für das gesamtbiblische Zeugnis haben. Wir lesen das ganze Evangelium des Matthäus und verstehen, dass das Christentum auch heute noch aus gutem Grund von seiner Vielfalt geprägt ist. Bitte eine Bibel nach Wahl mitbringen. Referent: Manuel Ceglarek (Dekan), Di 21.04.2026, 17.30 - 19.00 Uhr, Gemeindehaus "Hinter der Kirche", St. Georgen 56, 95448 Bayreuth
30 Jahre in der Landessynode: Christina Flauder hört auf
31. März 2026 Für Christina Flauder endet in der bayerischen Landessynode eine lange und prägende Zeit. Fünf Wahlperioden lang hat die Kulmbacherin die Dekanatsbezirke Kulmbach und Thurnau im Kirchenparlament der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vertreten. Nach 30 Jahren ist Schluss.
Bei der Kulmbacher Dekanatssynode Mitte März wurde Flauder für dieses außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement gewürdigt. Der Kulmbacher Dekan Friedrich Hohenberger nannte sie eine der prägenden Persönlichkeiten in den höchsten Leitungsämtern der Kirche. Besonders hob er ihr Mitwirken bei medizin-ethischen Fragestellungen hervor. Gerade dort, wo es um sensible Grenzfragen des Lebens geht, brauche es Sachkenntnis, Urteilsvermögen und die Fähigkeit, unterschiedliche Positionen zusammenzubringen.
Hohenberger würdigte Christina Flauder als moderate Brückenbauerin zwischen konservativen und progressiven Stimmen. In einer Kirche, in der Debatten oft nicht einfacher werden, ist das eine wichtige Rolle. Wer über viele Jahre hinweg vermitteln, zuhören und zugleich Haltung zeigen kann, prägt ein Gremium weit über einzelne Abstimmungen hinaus.
Drei Jahrzehnte in der Landessynode bedeuten zudem weit mehr als die Teilnahme an Tagungen. Es geht um Ausschüsse, Beratungen und Entscheidungen, die tief in das Leben der Landeskirche hineinreichen. Die Synode ist das höchste gesetzgebende Gremium der ELKB. Sie beschließt den Haushalt, entscheidet über Personalstellen und wählt den Landesbischof. Wer dort 30 Jahre mitarbeitet, gestaltet Kirche an zentraler Stelle mit.
Flauder war Mitglied des Landessynodalausschusses und damit an einer wichtigen Stelle der kirchlichen Leitung beteiligt. Auch in Kulmbach selbst ist Christina Flauder seit Jahren eine bekannte Persönlichkeit. Ihr Abschied aus der Landessynode hat deshalb nicht nur kirchenpolitisches Gewicht, sondern auch regionale Bedeutung. Hier geht eine Frau, die über lange Zeit Verantwortung übernommen und die Stimme Kulmbachs in der Landeskirche mit geprägt hat.
Mit Christina Flauder verabschiedet sich eine Frau, die Kulmbach 30 Jahre lang in der Landessynode vertreten und dort viel mitgeprägt hat. Dass auf sie mit Luca-Fynn Schieblich ausgerechnet ein 21-Jähriger folgt, der sofort zum Vizepräsidenten gewählt wird, macht diesen Wechsel besonders.
Adonai - "Gott.Lob.Singen." - Lob- und Anbetungsabend - Von jungen Leuten. Für alle!
17. März 2026 Herzliche Einladung für kommenden Samstag, 21. März von 19.30 Uhr bis ca. 21.15 Uhr in die Nikodemuskirche Bayreuth für einem Abend zum Loben und Anbeten Gottes mit Bandmusik zum Mitsingen. Der Abend ist überschrieben mit dem alttestamentlichen Wort für "Herr" oder "mein Herr": Unter dem Motto "Adonai – Gott. Lob. Singen." haben junge Erwachsene einen Lob- und Anbetungsabend für Glaubende jeden Alters initiiert, um Gott in modernen Liedern die Ehre zu geben. Den kurzen Impuls hält Pfarrer Thomas Hofmann von der Nikodemuskirche. Der Eintritt ist frei.
Bachs Markuspassion in der Bamberger Stephanskirche
5. März 2026 Am 29. März 2026 erklingt um 18 Uhr die Markuspassion von Johann Sebastian Bach in einer erst 2017 entstandenen Rekonstruktion des Cembalisten Robert Koolstra in der Stephanskirche Bamberg. Es singen und musizieren die Kantorei St. Stephan und Mitglieder der Bamberger Symphoniker sowie Gäste unter der Leitung des Dekanatskantors Michael Goos. Als Solistinnen und Solisten treten auf: Mechthild Söffler, Christina Mittermair, Daniel Blumenschein und Olivier Kringel. Martin Neubauer rezitiert die Evangelientexte.
Der Eintritt beträgt 20€ bis 15€ (erm. 10€). Karten im Vorverkauf gibt es beim BVD-Ticketservice, online unter eventfrog.de/markuspassion und an der Abendkasse. Reservierungen über cs.konzerttickets@gmail.com möglich.
Zum Werk: Johann Sebastian Bach hat neben der berühmten Matthäus- und Johannespassion auch die beiden anderen Evangelien vertont. Leider ist die Musik zur Bach'schen Lukas- oder Markuspassion bis heute verschollen, lediglich Texthefte der beiden belegten Aufführungen 1731 und 1744 sind erhalten. Die Forschung ist sich aber ziemlich sicher, dass Bach bei der Markuspassion im sogenannten Parodieverfahren auf eigene Werke zurückgriff, die er mit neuer Textierung erneut zur Verwendung brachte. Seit 1964 gibt es zahlreiche Rekonstruktionen der Markuspassion auf Basis anderer Werke wie beispielsweise der "Trauerode", einer weltlichen Kantate, der Bach so eine weitere Verwendung ermöglicht haben könnte.
"Die Orgelbauerin" – Musikalische Lesung mit Martin Meyer
19. Januar 2026 Am Sonntag, den 25. Januar 2026 um 16 Uhr lädt die Kirchengemeinde der Erlöserkirche Bamberg zu einer literarisch-musikalischen Veranstaltung ins Gemeindezentrum ein. Der Autor Martin Meyer liest aus seinem aktuellen Roman Die Orgelbauerin, begleitet von Orgelmusik auf der Truhenorgel, gespielt von Dekanatskantorin Markéta Schley Reindlová. Im Rahmen der Lesung gibt Martin Meyer auch Einblick in seinen Schreibprozess, wie er aus seiner eigenen kirchenmusikalischen Tätigkeit im Dekanat Bamberg heraus zu seinem Roman und der Hauptfigur Paula Bertram inspiriert wurde.
Im Anschluss an die Lesung besteht bei einem Sektempfang die Möglichkeit, das Buch zu erwerben und signieren zu lassen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Sanierung der Orgel in der Erlöserkirche wird herzlich gebeten.
YouLo – neue MUT-Pionierkirche in Hof startet am 11. Januar 2026
7. Januar 2026 Manchmal braucht es Orte, an denen nichts erklärt werden muss. Orte, an denen Fragen bleiben dürfen. Orte, an denen Menschen einfach sind – mit dem, was sie bewegt. YouLo will so ein Ort sein: Mitten in Hof. Mitten im Leben.
Mit einem besonderen Einführungsgottesdienst am 11. Januar 2026 um 11:00 Uhr startet die neue MUT-Pionierkirche YouLo in der St. Lorenzkirche (Lorenzstraße 48, 95028 Hof). YouLo ist ein MUT-Projekt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB), das Kirche bewusst neu denkt: offener, dialogischer, näher an den Lebenswelten insbesondere junger Menschen der oberfränkischen Stadt.
YouLo versteht Kirche nicht primär als Programm, sondern als Beziehungsraum: offen, einladend und orientiert an den Menschen, die Kirche bislang vielleicht nicht (mehr) auf dem Schirm haben. Der Auftaktgottesdienst macht dies erfahrbar durch Lounge-Atmosphäre, Live-Musik, Licht und interaktive Stationen – bei Kaffee, Gesprächen und kreativen Impulsen sollen Menschen miteinander auf Du und Du zusammenkommen.
YouLo wird begleitet und gestaltet von den Pfarrpersonen Konrad und Nicola Aller. Konrad Aller (Jg. 1990er, aus dem Frankenwald) hat Theologie in Leipzig und Neuendettelsau studiert, sein FSJ in der Communität Christusbruderschaft Selbitz absolviert und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Meditationsanleiter. Er liebt spirituellen Tiefgang, progressive Gottesdienstformen und kreative Ausdruckswege des Evangeliums. Als Pfarrer im Pionierprojekt YouLo sucht er nach frischen Ausdrucksformen von Glauben, die berühren und bewegen.
Nicola Aller (geb. 1993 im Westerwald) ist Pfarrerin, stellvertretende Dekanin im Dekanat Hof/Saale und dort Öffentlichkeitsreferentin. Seit September 2024 prägt sie die kirchliche Kommunikation mit frischen Ideen, kreativen Formaten und innovativen Begegnungsräumen. Sie ist musikalisch vielseitig, bringt theologische, didaktische und seelsorgliche Kompetenz mit und lebt ihren Glauben offen, kreativ und gestaltend.
Das junge Pfarrehepaar mit zwei kleinen Kindern lebt und arbeitet seit 2021 im Evangelisch-Lutherischen Dekanat Hof und bringt mannigfaltige seelsorgliche, theologische, administrative und kreative Erfahrung mit – verbunden mit der Bereitschaft, gewohnte Formen zu hinterfragen und neue Wege zu wagen.
YouLo ist Teil der landeskirchlichen MUT-Initiative (Missional, Unkonventionell, Tandem) und versteht sich als "fresh expression of church" – eine frische Ausdrucksweise von Kirche. YouLo richtet sich nicht an eine eng definierte Zielgruppe, sondern öffnet Möglichkeitsräume für Suchende, Zweifelnde, Glaubende und Neugierige.
Der Einführungsgottesdienst verbindet Musik, kreative Elemente, persönliche Geschichten und Momente der Stille. In St. Lorenz Hof, der ältesten Kirche Oberfrankens, entsteht so ein Experimentierraum für die Kirche der Zukunft. Interaktive Bereiche laden ein, Gedanken einzubringen oder auch einfach nur da zu sein. Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Buffet und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und Ideen für YouLO zu teilen.
YouLO richtet sich an alle, die Kirche neu, frisch und unverkrampft erleben wollen – an Menschen, die Gemeinschaft suchen, ohne sich sofort festlegen zu müssen, und an jene, die spüren: "Da könnte mehr sein." Der Auftakt am 11. Januar markiert keinen fertigen Startpunkt, sondern einen Beginn eines offenen Angebots: YouLo beginnt jetzt. Und die Hoffnung ist: Vielleicht beginnt hier auch etwas Neues für Menschen, die zum ersten Mal die Schwelle einer Kirche überschreiten.
Veranstaltungsdetails
YouLo – Kick-off für die MUT-Pionierkirche Hof
11. Januar 2026 • 11:00 Uhr
St. Lorenzkirche, Lorenzstr. 48, 95028 Hof
Parallel Kinderprogramm mit der MUT-Familienkirche Hof
Kinoreihe "Begegnung mit dem Fremden" – Einführungsabend mit Vortrag und Gespräch
29.12.2025 Am Mittwoch, 7. Januar 2026 um 18.30 Uhr startet die Kinoreihe "Begegnung mit dem Fremden" mit einem Einführungsabend in der VHS Bamberg Stadt, Tränkgasse 4. Pfarrer Dr. Hans-Helmuth Schneider und Dr. Sahar Daryab von der Universität Bamberg eröffnen die Reihe mit einem Vortrag und Publikumsgespräch zum Thema "Begegnung mit dem Fremden – Geschichte, Filmgeschichte, Beispiele".
Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die gesellschaftlichen und kulturellen Prozesse im Umgang mit dem Fremden und stellt die folgenden vier Filme der Reihe vor:
14. Januar: Lawrence von Arabien (1962)
21. Januar: Die letzte Flut (1977)
28. Januar: Stalker (1979)
4. Februar: Der Elefantenmensch (1980)
Die Kinoreihe, die vom Kulturamt der Stadt Bamberg gefördert wird, findet im Rahmen einer Kooperation der Evangelischen Kirche in der Stadtregion Bamberg mit der VHS Bamberg Stadt, dem Odeon-/Lichtspielkino, der Ökumenischen Hochschulgemeinde (ÖHG) und dem Verein der Lichtspielfreunde Bamberg e.V. statt. In den kommenden vier Wochen wird jeweils mittwochs um 18 Uhr ein Film der Reihe im Lichtspielkino gezeigt (am 28.01. im Odeon).
Der Eintritt zur Einführungsveranstaltung ist frei.
Weitere Informationen unter dekanat-bamberg.de/kinoreihen
Sternenklänge zur Weihnachtszeit in der Ordenskirche
23. Dezember 2025 "Lichterglanz und Sternenklang" unter diesem Titel hat Kirchenmusiker Michael Lippert eine Klanginstallation komponiert, die vom 1. Weihnachtsfeiertag, den 25. Dezember 2025 bis Dienstag, 30. Dezember täglich von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der mit Kerzenlicht weihnachtlich beleuchteten Ordenskirche zu hören ist. Jeweils um 17.00 Uhr gibt es dazu eine Kurzlesung mit Livemusik. In der Silvesternacht ist die Klanginstallation von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr aktiv.
Die Zeit bleibt stehen und Ewigkeit bricht an: Klänge und Gesänge aus der Höhe, Klangimprovisationen und meditative Textbetrachtungen zu Paul Gerhardts berühmten Weihnachtslied "Ich steh an deiner Krippen hier", Sternengedichte und biblische Texte, sowie Livemusik von Orgel und Klavier laden zum Innehalten und Verweilen, zum Hiersein an der Krippe in den weihnachtlichen Festsaal der Ordenskirche ein.
Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.music-L.de.
Weihnachtsschnipselgottesdienst an Heilig Abend
18.12.2025 Das evang.-luth. Dekanat Bamberg hat auch dieses Jahr wieder als Abschluss seines digitalen Adventskalenders einen digitalen Schnipselgottesdienst zum Heiligen Abend. Es wirken mit der ErlöserChor, der musica-viva-chor bamberg und vielen mehr!
Der Gottesdienst ist zu sehen ab dem 24.12.25 über folgenden link: https://youtu.be/T1Pc5DTSfLA
Zweimal ausverkauftes WEIHNACHTSMUSICAL in der Ordenskirche
10. Dezember 2025 Berührende, ausdrucksstarke Musik und spektakuläre Videoprojektionen eingebunden in eine betörende Lichtregie: all das erlebten am vergangenen Wochenende (6. und 7. Dezember 2025) mehr als 1300 begeisterte Besucher der beiden ausverkauften Vorstellungen des WEIHNACHTSMUSICALS von Michael Lippert, das als farbensprühendes weihnachtliches Gesamtkunstwerk aus Licht und Musik in der Ordenskirche Bayreuth St. Georgen gegeben wurde. Mit stehenden Ovationen, Bravo-Rufen und nicht enden wollendem Applaus bedankte sich das Publikum bei den Ausführenden u.a. der Kantorei Bayreuth St. Georgen, dem Kinderchor St. Georgen, dem Kinderchor der Musikschule Bayreuth sowie den Hofer Symphonikern und dem Solistenensemble. 2005 wurde DAS WEIHNACHTSMUSICAL im Beisein von Wolfgang und Gudrun Wagner zum ersten Mal in der Ordenskirche aufgeführt. Seitdem fanden mehr als 30 Aufführungen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland statt.
"Ein Gottessohn, ein Menschenkind", so besingt der Chor Weihnachten als das Fest der Kinder. Sie waren es, die am Schluss des WEIHNACHTSMUSICALS in weißen Gewändern von Kerzen angeleuchtet mitten im Publikum standen und für einen der emotionalsten Momente der Aufführung sorgten.
Einfach da sein – Bamberger Suppenkirche serviert auch im Winter 2026 wieder Suppe, Gemeinschaft und Wärme
9. Dezember 2025 Die Bamberger Suppenkirche öffnet auch im Winter 2026 wieder ihre Türen an sechs verschiedenen kirchlichen Orten: Vom 12. Januar bis 27. Februar 2026 täglich von Montag bis Freitag, jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr. Unter dem Motto "Ein Teller Wärme" gibt es Gemeinschaft und kostenlose Verköstigung durch Suppe, Brot und Getränke für alle Menschen unabhängig von Herkunft, Alter oder Lebenssituation.
In ökumenischer Zusammenarbeit bitten verschiedene evangelische Kirchengemeinden, die ökumenische Hochschulgemeinde (ÖHG) und die katholische Stadtpastoral zu Tisch. Getragen wird das Projekt von zahlreichen Ehrenamtlichen unter dem Dach der evangelischen Pfarrstelle "Stadtblick". Möglich wird das Projekt durch Kirchensteuerzahlende sowie Spenden aus der Stadtgesellschaft, die Zutaten, Organisation und Betrieb finanzieren. In den vergangenen Jahren war die Resonanz überwältigend: Seit Beginn der Suppenkirche im Winter 2023 sind über 8000 Teller Suppe ausgegeben worden.
Weitere Informationen zu den Standorten und Tagen unter: www.suppenkirche.de
Mittelalterlicher Adventsmarkt am Südring begeistert erneut – Tausende Besucherinnen und Besucher erleben unvergessliche Momente
2. Dezember 2025 Am Wochenende des 29. und 30. November 2025 verwandelte sich die Diakonie am Campus am Südring in Hof erneut in eine mittelalterliche Winterwelt. Der Adventsmarkt zog zahlreiche Gäste aus der Region und darüber hinaus an und bot eine einzigartige Mischung aus historischer Atmosphäre, abwechslungsreichem Programm und kulinarischen Genüssen.
Mittelalterliche Vorführungen, Feuershows und Kinderfahrgeschäfte aus Holz ließen die Vergangenheit lebendig werden. Ein besonderes Highlight war die Kinderschmiede, in der kleine Besucherinnen und Besucher unter fachkundiger Anleitung kreativ tätig werden konnten. Auch die Alpakas und das gemeinsame Stockbrotbacken am Lagerfeuer sorgten für strahlende Gesichter.
Besucher waren begeistert
Musikalische und tänzerische Darbietungen untermalten die Stimmung und begeisterten das Publikum. Im Innenbereich präsentierte ein liebevoll gestalteter Handwerker- und Bastelmarkt rund 50 Stände mit hochwertigen, handgefertigten Produkten – von kunstvollem Schmuck bis hin zu weihnachtlichen Dekorationen.
Auch kulinarisch ließ der Adventsmarkt keine Wünsche offen: Die Gäste genossen traditionelle Spezialitäten wie Hofer Bratwürste, Flammkuchen und Steckerlfische, ergänzt durch vegetarische Angebote und süße Köstlichkeiten wie Crêpes.
"Die Resonanz war überwältigend. Es ist schön zu sehen, wie unser Adventsmarkt mittlerweile ein fester Bestandteil im Kalender vieler Besucher geworden ist", sagte Anthipi Mitacou, Bereichsleiterin der Diakonie am Campus.
Mit rund 5000 Besucherinnen und Besuchern war der mittelalterliche Adventsmarkt auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Diakonie Hochfranken bedankt sich herzlich bei allen Mitwirkenden und Gästen und freut sich darauf, im kommenden Jahr erneut ein außergewöhnliches Adventserlebnis zu gestalten.
Adventliche Begegnung: Offene Altenhilfe und Seniorentreff ABS St. Lorenz feiern gemeinsam
01. Dezember 2025 Rund 60 Gäste erlebten eine stimmungsvolle Adventsfeier, zu der die Offene Altenhilfe der Diakonie Hochfranken gemeinsam mit dem Seniorentreff ABS St. Lorenz in Hof eingeladen hatte. Die festlich geschmückten Räume des Gemeindehauses boten den idealen Rahmen für einen Nachmittag voller Besinnlichkeit und Begegnung.
Nach der Begrüßung durch Jürgen Schöberlein von der Diakonie Hochfranken sorgte Alleinunterhalter Klaus Kittel mit seiner Musik für eine festliche Atmosphäre. Für besinnliche Impulse hielt Pfarrerin Dr. Verena Grüter später eine Andacht unter dem Titel "Der Engel in Dir freut sich über Dein Licht". Gemeinsam mit dem Team der Offenen Altenhilfe um Alexandra Schmidt und Natalja Schaller gestaltete sie den harmonischen Ablauf des Nachmittags.
Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt der Kinder des Evangelischen Kindergartens St. Lorenz. Mit einem fröhlichen Weihnachtsprogramm und liebevoll gebastelten Geschenken bereiteten sie den Seniorinnen und Senioren große Freude. Strahlende Gesichter und herzliche Gespräche prägten diesen besonderen Moment.
Neben adventlichen Geschichten und gemeinsamem Singen, begleitet von Klaus Kittel, genossen die Gäste Kaffee und Kuchen und nutzten die Gelegenheit zum Austausch. Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig solche Begegnungen sind, um Gemeinschaft und Lebensfreude zu fördern.
"Solche Nachmittage sind für viele unserer Besucher ein Lichtblick in der Adventszeit. Sie schaffen Nähe, schenken Freude und stärken das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein", betonte Alexandra Schmidt, Leiterin der Offenen Altenhilfe.
"Es war eine rundum gelungene Feier, die uns alle auf die Weihnachtszeit eingestimmt hat", resümierte Pfarrerin Grüter. Auch die Teilnehmenden äußerten sich begeistert über die herzliche Atmosphäre und das abwechslungsreiche Programm.
Freude an guten Gesprächen
27.11.2025 Besondere Gespräche regen zum freien Gedankenaustausch zu einem bestimmten Thema ein. Hier treffen sich Menschen zum gemeinsamen Philosophieren und Diskutieren. Statt Wissensvermittlung steht der Erfahrungsschatz der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Jeden Monat veranstaltet das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte in Kooperation mit dem Verein Kunst und Kultur im Alten Kindergarten (KuKuK) einen Abend in wertvoller Gesprächskultur. Der nächste Termin ist am 8. Dezember um 19.30 Uhr hat das Thema „Sicherheit im Alter“. Die Moderation übernimmt Ronald John. Veranstaltungsort ist der Alte Kindergarten, Am Kirchenring 43, Bad Berneck. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.
Vortrag: „Hof und sein Dichter“ – Jean Paul in der Erinnerungskultur der Stadt
25.11.2025 Am Mittwoch, 26. November 2025, spricht der aus Hof stammende Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Dieter Richter um 19.30 Uhr in der Volkshochschule Hofer Land (Ludwigstraße 7, Hof) über „Hof und sein Dichter. Zweihundert Jahre Jean Paul in der Erinnerungskultur der Stadt“.
Im Mittelpunkt stehen die Frage, welche Bedeutung Jean Paul für die Stadt Hof hatte und hat, wie an ihn erinnert wird und welche Spuren der Dichter im Stadtbild, in Institutionen und im kulturellen Gedächtnis hinterlassen hat.
Der Abend ist eine Kooperation des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing in Hof, der Volkshochschule Hofer Land und des Nordoberfränkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landeskunde e.V. Der Eintritt ist frei.
Im Vertrauen: Die TelefonSeelsorge - Stiftungsgottesdienst mit Regionalbischöfin Berthild Sachs
20. November 2025 Um die wichtige Arbeit der TelefonSeelsorge zu würdigen, widmet ihr die Seelsorgestiftung Oberfranken ihren Jahresgottesdienst 2025. Unter dem Motto "Im Vertrauen" findet er am Samstag, den 22. November, um 17.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Bayreuth (Kirchplatz 1, 95444 Bayreuth) statt. Vertraulichkeit ist eines der Grundprinzipien der TelefonSeelsorge, weshalb deren Ehrenamtliche auch überwiegend nicht öffentlich in Erscheinung treten.
Als Vorstandsvorsitzende der Stiftung führt Regionalbischöfin Berthild Sachs gemeinsam mit dem Bayreuther Dekan Jürgen Hacker durch den Gottesdienst. Die Leiterin der TelefonSeelsorge Ostoberfranken, Diakonin Elisabeth Peterhoff, wird die Predigt halten und über ihre Arbeit berichten. Die Kantorei der Stadtkirche unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Dorn gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit dem Kammerorchester musikalisch aus. Im Anschluss lädt der Dekanatsbezirk Bayreuth zu einem Imbiss ein.
Die TelefonSeelsorge Ostoberfranken hat in den vergangenen anderthalb Jahren die Zahl der Ehrenamtlichen erhöht, sucht jedoch noch weitere ehrenamtliche Mitarbeitende. Informationen zu dieser Tätigkeit finden Interessierte unter www.telefonseelsorge-ostoberfranken.de.
Zum Hintergrund:
Mit ihrem niedrigschwelligen Angebot leistet die TelefonSeelsorge rund um die Uhr echte Basisarbeit an der Gesellschaft, lange bevor Therapie oder behördliche Krisenintervention nötig sind. Eine Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum hat erst kürzlich wissenschaftlich belegt, dass die 17 TelefonSeelsorge-Stellen in Bayern ein hochgeschätztes, professionelles und gesellschaftlich relevantes Angebot darstellen. Nach Einschätzung der Studie verbindet die weitgehend ehrenamtliche Arbeit auf besondere Weise Seelsorge und Beratung und wird auch von anderen gesellschaftlichen Institutionen sehr geschätzt.
Die Seelsorgestiftung Oberfranken unterstützt seit 15 Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth. Auch ist sie die treibende Kraft hinter den Fernsehgottesdiensten auf TV Oberfranken.
Weitere Informationen: www.seelsorgestiftung-oberfranken.de
"Nur Mut!" – Digitaler Adventskalender 2025 der Evangelischen Kirche in und um Bamberg
19.11.2025 In einer Zeit, die von Herausforderungen geprägt ist, laden die evangelischen Kirchengemeinden, Werke und Dienste in und um Bamberg in diesem Advent dazu ein, sich Mut zusprechen zu lassen. Der digitale Adventskalender 2025 steht nämlich unter dem Motto "Nur Mut!" Jeden Tag geht es dort für eine Minute um alles Mögliche rund um die kleine Silbe "Mut", die in vielen großen Worten steckt, von A wie Abenteuermut bis Z wie Zumutung.
Abrufbar ist der Adventskalender über verschiedene digitale Kanäle: Täglich neue Beiträge finden sich auf der Website www.advent-bamberg.de, auf dem Instagram-Kanal @glaube.liebe.bamberg sowie auf der Facebook-Seite des Dekanats Bamberg. Besonders komfortabel: In der kostenlosen BimBAM-App der Evangelischen Kirchengemeinden in Bamberg können Nutzerinnen und Nutzer den Push-Kanal "Adventskalender" aktivieren und werden täglich direkt zum jeweiligen Türchen geführt.
Coburger Bachchor singt Mozart-Requiem
17.11.2025 Am 23. November um 17 Uhr gestaltet der Coburger Bachchor sein diesjähriges Herbstkonzert in der Morizkirche Coburg. Neben dem Bachchor singen und musizieren Silke Herold-Mändl, Sopran, Stefanie Ernst,Alt, Jaeil Kim, Tenor, Johannes Weinhuber, Bass, und das Philharmonische Orchester des Coburger Landestheater. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Peter Stenglein.
Auf dem Programm stehen zwei Werke von herausragenden Komponisten: Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart - die Granden der Kirchenmusik. Eröffnet wird das Konzert mit Johann Sebastian Bachs Kreuzstab-Kantate BWV 56, einem eindringlichen Solowerk für Bass, das den Lebensweg als beschwerliche Seefahrt schildert, getragen von einer warmen, tröstenden Klangsprache. Die Solopartie übernimmt der in Coburg bestens bekannte Sänger Johannes Weinhuber, dessen ausdrucksstarke Stimme den emotionalen Tiefgang der Kantate entfaltet. Der Sänger übernimmt die Rolle des gläubigen Pilgers, der das Kreuz des Lebens willig auf sich nimmt, getragen vom festen Glauben an Gottes Führung. Dem Chor ist lediglich der Schlusschoral anvertraut.
Im zweiten Teil erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll, eines der bewegendsten und meistdiskutierten Werke der Musikgeschichte. Mozart starb bevor er die Arbeit am Requiem abschließen konnte. Im diesjährigen Konzert erklingt die vollendete Fassung des Mozart Schülers Franz Xaver Süßmayr. Dieses Gipfelwerk der geistlichen Musik, zu dessen Komposition Mozart einen Auftrag erhielt, ist von Mythen umweht: Wer war der mysteriöse Auftraggeber? Hat Mozart die Komposition in Vorahnung seines eigenen Todes geschrieben? Wurde er am Ende vergiftet?
Die heute Lebenden reicht das Werk mit seiner dramatischen Wucht und den feinen klanglichen Übergänge zwischen Dunkelheit und Hoffnung ganz unmittelbar.
Im November gedenken viele Menschen der Verstorbenen, suchen vielleicht intensiver als sonst nach öffnenden Perspektiven, nach Trost und Hoffnung. Dafür liefert Mozarts Musik genau die richtigen Klänge. Und wenn am Ende das "Lux aeterna" (ewiges Licht) erklingt, dann wird deutlich, welche Kraft der Musik innewohnt.
Eintrittskarten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Reservix, u.a. bei Toxic Toast, Unterer Bürglaß 14, bei der Neuen Presse, Steinweg 51, beide in Coburg, und über moriz-klingt. Restkarten ab 16 Uhr an der Tageskasse.
Kerzengestalten als Licht der Erinnerung – Einladung zum Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder in Bayreuth
12. November 2025 Am zweiten Sonntag im Dezember gedenken Menschen auf der ganzen Welt ihrer verstorbenen Kinder. Auch in Bayreuth lädt das Netzwerk "Verwaiste Eltern Bayreuth und Umgebung" wieder zu einem besonderen Zeichen des Erinnerns und des Miteinanders ein.
Als Vorbereitung auf den Weltgedenktag sind alle verwaisten Eltern, Geschwister, Freunde und Begleitenden herzlich zum gemeinsamen Kerzengestalten eingeladen.
Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 16. November 2025, von 14.30 bis 16.30 Uhr, im großen Saal des Löhehauses, Bismarckstraße 3 in Bayreuth, statt.
Es ist eine trostspendende Tradition, auf eine Kerze den Namen des verstorbenen Kindes zu schreiben oder Zeichen und Symbole der Liebe, Verbundenheit und Trauer zu gestalten.
Kerzen und weiteres Material stehen vor Ort zur Verfügung, können aber auch mitgebracht werden.
Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten unter: Kontakt@ve-bayreuth.de
Die gestalteten Kerzen können zu Hause oder beim Gedenkgottesdienst am Weltgedenktag für verstorbene Kinder entzündet werden – als Lichtblick in der dunklen Jahreszeit und als Symbol der bleibenden Liebe. Der Gedenkgottesdienst findet in diesem Jahr am 3. Advent, Sonntag, 14. Dezember 2025, um 15.00 Uhr, in der Magdalenenkirche, Magdalenenweg 1, in Bayreuth statt.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich zur Begegnung bei Kaffee und Süßem eingeladen.
Bamberg spielt! – Das große Spielewochenende
15. Oktober 2025 Vom 21. bis 23. November 2025 verwandelt die Evangelische Jugend den Bamberger Stephanshof am Stephansplatz wieder in ein Paradies für Spielbegeisterte aller Altersgruppen. Über 500 Brett- und Kartenspiele warten darauf, ausprobiert zu werden. Bei einer Auswahl an leckerem Essen und Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Freundesgruppen und Einzelpersonen, die einen gemütlichen und abwechslungsreichen Spieleabend oder -tag erleben möchten. Die Spiele können ausgiebig getestet und in geselliger Runde entdeckt werden.
Öffnungszeiten:
- Freitag, 21. November: 16 – 22 Uhr
- Samstag, 22. November: 13 – 22 Uhr
- Sonntag, 23. November: 11 – 17 Uhr
Eintritt:
Ab 12 Jahren: 4 Euro pro Tag
Kinder unter 12 Jahren: freier Eintritt
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.ej-bamberg.de
Thüringisch-oberfränkisches Regionalbischofs-Duo predigt gemeinsam am 3. Oktober
1. Oktober 2025 Regionalbischöfin Berthild Sachs aus Bayreuth und ihr Thüringer Amtskollege, Regionalbischof Tobias Schüfer aus Erfurt, laden gemeinsam ein zum Festgottesdienst am 35. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung in Ummerstadt (Landkreis Hildburghausen).
Für die Predigt haben sich die beiden einer besonderen Herausforderung gestellt: Obwohl sie sich erst einmal persönlich getroffen haben, haben sie die Predigt zusammen vorbereitet und werden sie zu zweit halten. Für die musikalische Gestaltung unter freiem Himmel sorgen mehrere Posaunenchöre aus der Region unter Leitung von KMD Peter Stenglein aus Coburg.
Der Gottesdienst findet am Ummerstädter Kreuz direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze statt und beginnt um 10.00 Uhr. Er bildet den Auftakt für ein grenzübergreifendes Festwochenende der Landkreise Hildburghausen, Sonneberg, Haßberge, Coburg sowie der Stadt Coburg.
Unter dem Motto "35 Jahre Grenzenlos" findet in der mit rund 450 Einwohnern zweitkleinsten Stadt Deutschlands ein Wochenende lang ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, kulturellen Highlights, regionalen Köstlichkeiten und spannenden Zeitzeugenberichten statt. Im Mittelpunkt steht das Zusammenwachsen von Ost und West sowie der Dank an alle, die sich für Freiheit und Einheit eingesetzt haben.
Weitere Informationen unter: https://buergerstiftung-ummerstadt.de/35jahre-grenzenlos/
Premiere auf dem Gipfel: Regionalbischöfin predigte auf dem Hainberg bei Asch
23. September 2025 Eine Premiere in ihrer noch jungen Amtszeit erlebte Regionalbischöfin Berthild Sachs an diesem hochsommerlichen Septembersonntag: Jenseits der Landesgrenze predigte sie beim Gipfelgottesdienst auf dem Hainberg bei Asch. Sie traf dabei erstmals auch auf ihren tschechischen Amtskollegen Pavel Pokorný aus Prag. Er ist als Synodalsenior die geistliche Leitungsperson der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder, die seit langem mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern freundschaftlich verbunden ist.
Christinnen und Christen aus Bayern und Tschechien hatten sich am Vormittag zahlreich auf der sonnigen Wiese zum Gottesdienst eingefunden. Die Regionalbischöfin griff in ihrer Predigt – passend zum hochgelegenen Ort – die biblische Erzählung von Jakobs Traum von der Himmelsleiter und lud zum Nachdenken darüber ein, wie Gott in Träumen begegnet.
Der Synodalsenior betonte in seinem Gruß die Bedeutung der Versöhnung über die Grenzen hinweg, die in der Grenzregion von Bayern und Böhmen gelebt werde. Für die Übersetzungen sorgte jeweils Pfarrerin Vlasta Heinrich-Groll aus Asch-Cheb. Als die Lautsprecheranlage aus Selb ausfiel, war ihr Sohn zur Stelle, um mit einem kleinen Sprachverstärker die Redebeiträge für alle gut hörbar zu machen.
Im Gottesdienst wirkten der Selber Dekan Volker Pröbstl und Mitglieder beider Kirchengemeinden mit. Für die musikalische Gestaltung unter freiem Himmel sorgte der Posaunenchor aus Selb unter Leitung von Dekanatskantorin KMD Constanze Schweizer-Elser. Sie wurde für ihren 30jährigen Einsatz als Kirchenmusikerin geehrt und bedankt.
Nach dem Segen durch Regionalbischöfin Sachs und Synodalsenior Pokorný gab es ein herzliches Beisammensein mit Kuchen aus Cheb, Getränken und Kaffee aus Asch, heißen Würstchen aus Selb und vielen Gesprächen über die Grenze hinweg.
Lesung "Die fatale Verkürzung der Welt" in Bayreuth
9. September 2025 Im Rahmen der Aktionswochen Gesundheit in der Region Bayreuth 2025 lädt das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte den Autor und Arzt Dr. Klaus-Dieter Preis zur Lesung aus seinem Werk "Die fatale Verkürzung der Welt" ein. Am Donnerstag, 18. September stellt der Autor ab 19 Uhr sein Plädoyer für eine gesunde Medizin und Gesellschaft vor, in dem er ausgehend von der These "Gesundheit ist das höchste Gut" einen kritischen Blick auf unser heutiges Gesundheitsverständnis wirft. Er plädiert für eine ganzheitliche Sichtweise, die neben Körper und Psyche auch soziale und ökologische Faktoren einbezieht. Dabei verbindet er medizinische Reflexion mit gesellschaftlichem Engagement und literarischer Tiefe. Veranstaltungsort ist der Seminarraum im Hof, Evangelisches Zentrum Bayreuth, Richard-Wagner-Str. 24, 95444 Bayreuth. Der Eintritt ist frei. Das Buch kann beim Autor erworben werden. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.
Bewegter Religionsunterricht - Elisabeth Buck geht in den Ruhestand
31. Juli 2025 Am 23. Juli 2025 wurden in der Stephanskirche Bamberg im Rahmen einer Segensfeier drei kirchliche Religionslehrkräfte aus dem Dekanat Bamberg verabschiedet – aus ihrem Dienst an den Schulen des Dekanats, zum Teil auch aus dem aktiven Berufsleben.
In den Ruhestand zu gehen ist etwas Besonderes, daher stand die Verabschiedung von Elisabeth Buck im Zentrum des Gottesdienstes. Mit ihr verlässt nach drei Jahrzehnten eine außergewöhnliche Persönlichkeit die Bühne des schulischen Religionsunterrichts, die mit ihrem Konzept des Bewegten Religionsunterrichts im gesamten deutschsprachigen Raum Spuren hinterlassen hat. Dekanin Sabine Hirschmann dankte ihr hierfür in ihrer Ansprache: "Ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen du geprägt hast – Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Kolleginnen und Kollegen, Studierende, Vikarinnen und Vikare."
Vom Mangel zur Fülle
Dabei begann Elisabeth Bucks Weg in die Religionspädagogik eigentlich als Provisorium: Als an der Grundschule im kleinen Trabelsdorf niemand für den evangelischen Religionsunterricht zur Verfügung stand, sprang sie ein, eigentlich ausgebildet als Diplom-Musikpädagogin mit Schwerpunkt Rhythmik, aber auch theologisch geschult. "Nur für ein Jahr", dachte man damals. Daraus wurden 33 Jahre.
In diesen 33 Jahren entwickelte Buck "aus der Praxis für die Praxis" ein Konzept, das die Religionspädagogik nachhaltig geprägt hat: den Bewegten Religionsunterricht. Ein Ansatz, der Kinder und Jugendliche mit allen Sinnen anspricht, sie nicht nur kognitiv, sondern körperlich, musikalisch und emotional erreicht, ganzheitlich im besten Sinne. Unzählige Fortbildungen, verschiedene Publikationen und sogar wissenschaftliche Studien entstanden rund um diese besondere Art des Religionsunterrichts.
Eine, die Räume geöffnet hat
Die Leiterin des Schulreferats des Dekanats, Christine Jünger, übergab Elisabeth Buck als Symbol der pädagogischen Vielfalt einen Regenbogen aus Glas. Sie dankte ihr für ihren Einsatz in der Nachwuchsförderung und für die Räume, die sie geöffnet hat, für einen "Blick auf die Vielfalt und Chancen des Religionsunterrichts." Da Buck weiterhin Fortbildungen geben wird, werden Religionslehrkräfte auch in Zukunft noch die Möglichkeit haben, dies zu erleben.
Zwei weitere Abschiede – mit Dank und guten Wünschen
Neben Elisabeth Buck wurden auch zwei weitere kirchliche Religionslehrkräfte verabschiedet:
Gisela Sauer, die gleichzeitig ihr 20-jähriges Dienstjubiläum als Katechetin feiern konnte. Sie wechselt zum Abschluss ihrer beruflichen Laufbahn ins Dekanat Kronach-Ludwigstadt, bevor sie in den Ruhestand tritt. In den vergangenen Jahren war sie in zahlreichen Schulen aktiv, dabei besonders gerne im Umkreis der Kirchengemeinde Lonnerstadt. Dort tut bisher nämlich ihr Mann Andreas Sauer Pfarrdienst, der ihr nun in ihren gemeinsamen Heimatort Küps folgt.
Ebenfalls verabschiedet wurde Hanna Kurz-Schneider, die seit 2016 als Katechetin und später als Religionspädagogin im Dekanat tätig war. Sie verlässt Bamberg und wechselt in den Gemeindedienst nach Coburg. Dort wird sie künftig in der Pfarrei Unter der Veste Coburg in der Arbeit mit Familien, Kindern und Konfirmand:innen tätig sein: Ein Wechsel von der Schule in die Gemeinde, aber der Bildungsarbeit treu bleibend.
Dekanin Hirschmann segnete die drei Frauen für den kommenden Lebensabschnitt und dankte ihnen für gelebte Bildungsarbeit, ihr je eigenes pädagogisches Profil und für ihre langjährige Verbundenheit mit dem Dekanat.
24 Kinder und Jugendliche unter freiem Himmel in Gemeinschaft getauft
25. Juli 2025 In Weingartsgreuth ist der Schlosshof mit Blick auf den Karpfenweiher festlich geschmückt, an einer Wäscheleine flattern kleine Zettel im Wind mit Gebeten und Segenswünschen. Unter Bäumen sitzen junge und alte Menschen auf Bierbänken, Kinder wuseln umher, der Höchstadter Kinderchor singt. Hier werden heute 15 Kinder getauft, nicht hinter Kirchentüren, sondern unter freiem Himmel. Nicht nur die Familien der Kinder, sondern auch andere Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden sind mit dabei. "Die Idee hinter dem Tauffest war, dass wir ein Angebot für solche Familien schaffen wollten, für die die klassische Taufe auch durchaus eine Hürde darstellt. Wir hatten dabei zum Beispiel diejenigen im Blick, die in der Coronazeit das Taufen aufschieben mussten oder die keine Möglichkeiten haben, eine Taufe auszurichten", erklärt Pfarrerin Seeliger. Außerdem wolle man mit der gemeinsamen Veranstaltung spürbar machen, dass Menschen nicht nur zur Ortsgemeinde, sondern zu einer großen Gemeinde der Christinnen und Christen gehören: "Die Taufe verbindet uns alle miteinander!"
Taufe am Fluss, am Brunnen und am Karpfenweiher
Daher findet das Tauffest an diesem 19. Juli nicht nur hier, sondern zeitgleich auch auf der Erba-Insel in Gaustadt und am Brunnen im Hallstadter Stadtpark statt. Es ist das erste Tauffest im Dekanat Bamberg und neben der Tatsache, dass es draußen gefeiert wird, gibt es eine weitere Besonderheit: Um Kaffee und Kuchen kümmern sich alle gemeinsam. "Man merkt, wie viel leichter so ein Fest für die Familien wird, wenn viele mitdenken, von der Musik bis zum Kuchenbuffet. Die Familien müssen nicht alles allein organisieren, sondern können einfach feiern", so Pfarrerin Simojoki von der Erlöserkirche, die an der Erba-Spitze unter anderem eine Jugendliche taufte. Sie betont auch die symbolische Kraft solcher besonderen Tauforte: "Wo Regnitz und Main-Donau-Kanal sich begegnen, da treffen sich auch unterschiedliche Lebenswege. Menschen, die ihre Kinder taufen lassen, Jugendliche, die sich bewusst für die Taufe entscheiden, Großeltern, die sich an ihre eigene Taufe erinnern wollen."
Ein Experiment, das geglückt ist
Ob Karpfenweiher, Fluss oder Brunnen, alle drei Orte verbindet an diesem Tag die offene, bunte Atmosphäre, die auch von vielen Ehrenamtlichen getragen wird. "Es war ein Experiment, das wir wagen wollten. Dieser Tag wurde mit Taufgesprächen, Planungstreffen und ehrenamtlichem Engagement intensiv vorbereitet und ich finde, es hat sich gelohnt, sich das einfach zu trauen", so Pfarrerin Schimmel aus Gleisenau, die mit der Kooperationsgemeinde Hallstadt Taufe feiert. Der Wunsch, dass Menschen aus unterschiedlichen Orten zusammenkommen, auch solche, die sich weniger von klassischen kirchlichen Angeboten angesprochen fühlen, ist also in Erfüllung gegangen. Es wird daher womöglich nicht das letzte Tauffest gewesen sein.
Bach&Bacchus - Eine musikalische Weinprobe
22. Juli 2025 Was verbindet Johann Sebastian Bach mit einem guten Glas Wein? Dieser Frage spüren Dekanin Sabine Hirschmann und Dekanatskantor Michael Goos am Samstag, den 26. Juli um 18 Uhr in St. Stephan nach. Sie gestalten eine außergewöhnliche Weinprobe, bei der Orgelwerke von Bach mit sorgfältig ausgewählten Weinen kombiniert werden. Welche Aromen hat wohl eine Triosonate? Perlt das Fugenthema vielleicht wie ein Pfälzer Riesling? Mögliche Antworten auf diese Fragen gibt es zur musikalischen Weinprobe "Bach&Bacchus" in St. Stephan. Begleitet wird das musikalisch-kulinarische Erlebnis von literarischen Texten rund um das Thema Wein. Die Unkosten betragen 15 €, zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bei Michael Goos, michael.goos@elkb.de, 0951 / 955 1773.
20.000 Euro für KI-Dokumentationstool "voize" der Diakonie Hochfranken
18. Juli 2025 Die Altenhilfe der Diakonie Hochfranken freut sich über großzügige Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Pflegeeinrichtungen: Die Siegwart-Frisch-Stiftung fördert die Einführung des sprachgesteuerten Dokumentationstools "voize" mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro. Damit ermöglicht die Stiftung den Ausbau der nötigen technischen Infrastruktur in den Pflegeheimen der Altenhilfe gGmbH der Diakonie Hochfranken.
Bereichsleiterin Dunja Schmidt zeigt sich dankbar: "Mit ‚voize‘ entlasten wir unsere Pflegekräfte spürbar und schaffen mehr Zeit für das Wesentliche – den Menschen. Die Unterstützung der Siegwart-Frisch-Stiftung ist ein starkes Zeichen für die Wertschätzung dieser Arbeit und für den nötigen Fortschritt in der Pflege."
Das KI-gestützte System "voize" ermöglicht es Pflegekräften, ihre Dokumentation per Spracheingabe direkt am Pflegebett zu erfassen – intuitiv, sicher und effizient. Die Diakonie Hochfranken ist damit Vorreiter in Oberfranken und setzt einen wichtigen Impuls für die digitale Transformation im Pflegebereich. Seit der Einführung Anfang des Jahres hat das System bereits 370000 Dokumentationsvorgänge bearbeitet.
"Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, seniorengerechte und zukunftsorientierte Projekte in der Region zu fördern. Die Digitalisierung in der Pflege ist dafür ein hervorragendes Beispiel", so Dr. Wolfgang Frisch, 1. Vorsitzender der Siegwart-Frisch-Stiftung.
Samstagspilgern auf den Jakobuswegen in Oberfranken
17. Juli 2025 Das Evangelische Bildungswerk und Pilgerbegleiter Michael Thein laden am Samstag, 26. Juli wieder zum Samstagspilgern auf den Jakobuswegen in Oberfranken ein. Geplant ist die Strecke von Marktschorgast nach Bayreuth mit 24 km. Das Pilgern am Samstag ist eine gute Gelegenheit, um an der frischen Luft eine Auszeit zu nehmen und mit anderen Pilgernden ins Gespräch zu kommen. Auch geistliche Impulse sind dabei. Alle aktuellen Informationen zu Wegstrecke und Treffpunkt finden sich auf www.jakobus-oberfranken.de/samstagspilgern2025. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die An- und Rückfahrt ist selbst zu organisieren. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.
Farbenfroh Festival 2025: Kirche, wie sie leibt und lebt
Regionen-Kirchentag mit KI-Experte, Landrat-Talk und buntem Programm für alle Generationen
14. Juli 2025 Am Sonntag, 20. Juli 2025, wird der Hofer Norden zur farbenfrohen Festmeile: Von 11 bis 17 Uhr lädt das Farbenfroh Festival rund um die Kreuzkirche ein – ein kirchentagsähnliches Sommerhighlight mit Spiritualität, Musik, Technologie und jeder Menge Begegnung.
Organisiert von den Pfarreien kreuz.4 und Töpen sowie den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Lutherkirche Hof und Trogen, verspricht das Festival ein Erlebnis für alle Sinne und Generationen.
KI und Kirche im Dialog
Ein besonderer Höhepunkt ist die Keynote des renommierten KI-Experten Eldar Sultanow um 15 Uhr. Unter dem Motto "Möge die Macht der KI mit dir sein!" beleuchtet er in "KI und Spiritualität" die spannenden Schnittstellen zwischen Kirche und moderner Technologie.
Landrat live im Gespräch
Bereits um 12 Uhr steht Landrat Dr. Oliver Bär für ein Podiumsgespräch bereit. Er beantwortet live Fragen der Besuchenden zu Themen wie Glauben, Politik, Digitalisierung und Mobilität im Landkreis. Fragen können vorab an Pfarrerin Nicola Aller (✆ 0151 74423639, ✉ nicola.aller@elkb.de) geschickt werden.
Musik, Märchen und Mitmach-Programm
Die offene Bühne bietet den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Line-up mit regionalen Bands wie der Happy Metal Brass Band aus Trogen, "Hope & Mind" aus Töpen und "Up" aus Leupoldsgrün. Der gemeinsame Posaunenchor aller Kirchengemeinden gestaltet bereits den Eröffnungs-Gottesdienst mit Poetry-Slam und Trialog-Predigt feierlich.
Familien können sich auf ein großes Kinderprogramm von 12 bis 16:30 Uhr freuen: Hüpfburg, Kinderschminken, Bastelstationen und Street-Soccer sind nur einige der Highlights. Um 14:30 Uhr gibt es Musik für die Kleinsten beim "singenden, klingenden Bäumchen" und um 16 Uhr eine Märchenstunde aus dem fränkischen Forst.
Vielfalt auf dem Markt der Möglichkeiten
Der Markt der Möglichkeiten präsentiert die zahlreichen Facetten kirchlichen Lebens in der Region. Spannende Vorträge wie "Frauen der Reformationszeit" (13:00 Uhr, Helga Westerhoff) oder "Schwammbalkon an der Kreuzkirche" (14:00 Uhr, Robert Peter Kuhn, Hochschule Hof) bereichern das Programm.
Für kulinarische Vielfalt ist gesorgt: von Bratwurst und veganen Spezialitäten bis zu hausgemachtem Kuchen und kühlen Getränken.
Der Eintritt ist frei.
Wann? Sonntag, 20. Juli 2025, 11–17 Uhr
Wo? In und um die Kreuzkirche Hof, Jahnstraße 67
Alle Infos: www.dekanat-hof.de/farbenfroh-festival
Evangelische Dekanate in Hochfranken planen Zusammenschluss
28. Mai 2025 Drei evangelische Dekanate in Hochfranken denken Kirche neu: Hof, Naila und Münchberg haben jetzt offiziell damit begonnen, über eine Fusion zu einem gemeinsamen Dekanat nachzudenken. Am Dienstag kam erstmals der neue Kooperationsausschuss zusammen – im Reformationssaal der Hofer St. Johannesgemeinde.
Was auf dem Papier technisch klingt, ist in Wirklichkeit ein großer Umbruch. Denn: Aus drei wird vielleicht bald eins – wenn alles nach Plan läuft, ab dem 1. Januar 2027. Noch ist nichts beschlossen, aber die Beteiligten sind entschlossen, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
"Es geht darum, Kräfte zu bündeln, ohne das Profil einzelner Gemeinden zu verlieren", sagt Andreas Müller, Dekan in Hof. Ähnlich sieht es sein Kollege aus Naila, Dekan Andreas Maar: "Vielfalt gehört für uns zum Evangelischen dazu. Jede Gemeinde soll weiterhin ihr eigenes Gesicht zeigen."
Dass die Zusammenarbeit über Dekanatsgrenzen hinweg funktionieren kann, zeigen schon bestehende Kooperationen – etwa in der Jugendarbeit oder mit der Diakonie. Der Kooperationsausschuss will nun ausloten, wie ein Zusammenschluss aussehen könnte. Besprochen wurden unter anderem Themen wie Gemeindewachstum, Finanzen, Leitung oder die Frage, wo das neue Dekanat künftig seinen Sitz haben soll.
Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus allen drei Regionen – Dekaninnen und Dekane, Synodale, Verwaltungsleute und Engagierte aus der Gemeindepraxis. Unterstützt wird der Ausschuss von Prozessberatern der bayerischen Landeskirche.
Ein wichtiges Ziel: Alle sollen mitreden können. Die Gemeinden, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen – alle Ebenen sollen in den Prozess eingebunden sein. Denn nur dann kann aus der Idee eines gemeinsamen Dekanats auch eine gemeinsame Zukunft werden.
Diakonie Hochfranken geht neue Wege in der Pflege: KI-Dokumentationstool "voize" entlastet Pflegekräft
30.April 2024 Die Diakonie Hochfranken hat offiziell den Start ihres neuen KI-basierten Dokumentationstools "voize" bekannt gegeben. Im Rahmen einer Pressekonferenz, an der Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Landrat Dr. Oliver Bär und Bundestagsabgeordneter Heiko Hain teilnahmen, wurde das innovative System vorgestellt – ein Meilenstein für die Pflege in der Region. Mit "voize" setzt die Diakonie als erster Altenhilfe-Träger in Oberfranken auf eine sprachgesteuerte Lösung zur Pflegedokumentation, die den Alltag der Mitarbeitenden spürbar erleichtert und somit die Qualität der stationären Pflege steigert. Bereits in zwei Pflegeeinrichtungen erfolgreich im Einsatz, wird das System sukzessive auf alle zehn Pflegeheime der Diakonie Hochfranken ausgeweitet.
"Unsere Pflegekräfte leisten täglich herausragende Arbeit – sie sollen sich auf die Menschen konzentrieren können, nicht auf Papierkram. Mit voize schaffen wir dafür Freiräume und gehen einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft", so Dunja Schmidt, Bereichsleiterin der Altenhilfe der Diakonie Hochfranken. Gemeinsam mit Marcel Schmidberger, Geschäftsführer von voize, wurde das Tool den versammelten Pressevertreterinnen und -vertretern vorgestellt. Schmidberger erläuterte, wie die KI per Spracheingabe die Dokumentation direkt am Pflegebett ermöglicht – sicher, effizient und intuitiv.
Mit dieser zukunftsweisenden Entscheidung bekräftigt die Diakonie Hochfranken ihr Engagement, moderne Technologie zum Wohle von Pflegekräften und Bewohnerinnen und Bewohnern einzusetzen – für mehr Zeit, mehr Menschlichkeit und mehr Qualität in der Pflege.
Regionalbischöfin Sachs feiert Internationalen Gottesdienst am Vortag des Palmsonntags
10. April 2025 Der erste Internationale Gottesdienst mit der neuen Regionalbischöfin Berthild Sachs findet am Samstag, 12. April 2025 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth statt. An ihrer Seite führt Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann durch die englischsprachige Liturgie.
Die Regionalbischöfin begrüßt als musikalische Gäste den Chor der Gruppe Luther unter Leitung von Gisela Streng und die Band Boxenstopp aus Michelau, die erstmalig mitwirkt. Dekanatskantor Michael Dorn spielt die Orgel. Bereits eine Viertelstunde vor dem Gottesdienst beginnt die Einstimmung beim gemeinsamen Lobpreislieder-Singen.
Unter dem vorösterlichen Motto "Wir folgen unserem König nach" stehen zwei junge Theologen auf der Kanzel: Tobias Müller, Pastor der neugegründeten Freien evangelischen Gemeinde in Bayreuth, hält die deutsche Predigt. Auf Englisch predigt Anna Krauß; sie stammt aus Kulmbach und ist seit Kurzem Direktorin des Zentrums des Lutherischen Weltbundes in Wittenberg.
Ein Team aus internationalen Mitwirkenden trägt biblische Lesungen und Gebete in mehreren Sprachen vor. Während der Abendmahlsfeier ist Gelegenheit, sich persönlich segnen zu lassen.
Im Anschluss bietet die LKG Stadtmission in der Kirche einen Imbiss an. Alle sind herzlich zu Essen und Gesprächen eingeladen.
Der Gottesdienst kann auch online mitgefeiert werden. Livestream auf der Website der Stadtkirchengemeinde: www.Stadtkirche-Bayreuth.de
Osterfrühstück im Ladentreff Kulmbach im Mainpark am 12. April 2025
03. April 2025 Christina Flauder ist vielseitig engagiert: Ob als stellvertretende Landrätin,
Behindertenbeauftragte des Bezirks Oberfranken oder als Patin des Ladentreffs der Diakonie
Kulmbach.
Und in eben genau dieser Funktion – als Patin des beliebten Ladentreffs – lädt sie zum
alljährlichen Osterfrühstück in den Second-Hand-Laden der Diakonie Kulmbach ein: Am
Samstag, den 12. April von 9 bis 12 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.
Neben allerlei süßen und herzhaften Leckereien können sich die Besucherinnen und
Besucher in lockerer Umgebung austauschen, kennenlernen und so neue Kontakte knüpfen.
Darüber hinaus ist an diesem Tag auch der Einkauf größerer und kleinerer Schätze für wenig
Geld möglich.
"Im Namen von Frau Flauder und unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern freuen
wir uns über viele neue und bekannte Gäste", so Nadine Hacker, Leiterin des Ladentreffs.
Neue Pfarrerin für die Hospitalkirche Hof
31..März 2025 Die Hospitalkirchengemeinde Hof darf sich über geistliche Verstärkung im Team des theologischen Personals freuen. Schwester Elise Stawenow wird ab sofort im Rahmen ihres Probedienstes als Pfarrerin die Gemeinde mit ihrem fundierten Glauben und ihrer pastoralen Erfahrung begleiten.
Geboren 1985 in Halle an der Saale, dessen Fließgewässer eine Verbindung zu unserer schönen Stadt Hof darstellt, begann Schwester Elise Stawenow ihre geistliche Laufbahn bereits früh in den kulturellen und spirituellen Zentren Sachsens und Sachsen-Anhalts. Nach einem Studium der Kirchenmusik von 2006 - 2010 in Halle und der darauffolgenden Berufung im protestantischen Orden der Communität Christusbruderschaft in Selbitz entfaltete sich ihr Wirken in einem intensiven geistlichen Kontext, in dem Gemeinschaft und Gebet ihr den Weg in den liebevollen Raum Gottes ebneten.
Ihre Faszination für das Wort Gottes führte sie schließlich 2018 zu einem Theologiestudium in Neuendettelsau und Leipzig. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Pfarrverwalterinnen-Examens der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und einem lehrreichen Vorbereitungsdienst in Weidenberg im Fichtelgebirge sammelte sie umfassende Erfahrungen in der Seelsorge und Gemeindearbeit. Als Vikarin durfte sie lernen, den lebenslangen Fluss der Existenz – von der Geburt bis zum Sterben – mit der tröstenden Botschaft der göttlichen Liebe zu begleiten.
Mit der Ordination in Hof wird Schwester Elise Stawenow ihren Weg als Pfarrerin in einer Gemeinde fortsetzen, die sich durch Tradition und Offenheit gleichermaßen auszeichnet. Ihr Engagement, die Gemeinde in allen Lebenslagen zu unterstützen – sei es in Gottesdiensten, im Konfirmationsunterricht oder bei Begegnungen am Saaleufer – soll von der tiefen Überzeugung sprechen, dass der Fluss des Lebens stets im Wandel ist und Neues ebenso willkommen heißt wie das Bewährte, so die Ordensschwester und Pfarrverwalterin. Sie wird nun wieder in Selbitz in der Communität Christusbruderschaft unter ihren Schwestern leben und neben der halben Pfarrstelle in der Hospitalkirche in Hof in der CCB mitarbeiten: Hier übernimmt die 39-jährige Wahl-Oberfränkin Aufgaben in der Kirchenmusik, in der Freizeit- und Seminararbeit sowie in der seelsorglichen und geistlichen Begleitung.
Neuer Wind und ein Herz für die Hofer Jugend
24. März 2025 Mit einem feierlichen SPLASH!-Jugendgottesdienst in der St. Johanneskirche Hof wird ein bedeutender Schritt in der Arbeit mit der Jugend vollzogen: Am Sonntag, den 30. März 2025, um 19:00 Uhr wird der Wechsel im Amt der Dekanatsjugendpfarrperson zelebriert. Dabei übergibt Pfarrer Hans-Christian Glas nach der Wahl durch die Dekanatsjugendkammer sein Amt an Pfarrerin Sonja Ruf aus der Pfarrei Regnitzgrund.
Das Amt der Dekanatsjugendpfarrperson ist weit mehr als nur eine administrative Aufgabe. Es umfasst die seelsorgerische Begleitung und spirituelle Förderung der Jugendlichen im Dekanat. Die Beauftragung steht für das Vertrauen in die Fähigkeit, junge Menschen in ihrem Glauben zu stärken, sie in ihrer Lebenswelt abzuholen und kreative, lebensnahe Angebote zu entwickeln. Zu den zentralen Aufgaben zählen:
Spirituelle Begleitung und Beratung: Jugendliche werden in ihrem Glaubensleben unterstützt, indem die Pfarrperson als Ansprechpartner in Fragen des Glaubens, der Identität und der Lebenskrisen dient.
Gestaltung von Jugendgottesdiensten: Durch innovative Gottesdienstkonzepte, die moderne Elemente mit traditionellen Wurzeln verbinden, wird der christliche Glaube auf aktuelle Lebensfragen bezogen. Ruf wird die Evangelische Jugend im Dekanat bei dieser Aufgabe künftig mit ihrer theologischen Kompetenz unterstützen und fördern
Organisation von Freizeit- und Begegnungsangeboten: Neben den Gottesdiensten fördert die Dekanatsjugendpfarrerin die Entstehung und Pflege von Räumen, in denen Gemeinschaft und Austausch im Vordergrund stehen – sei es bei Workshops, Exkursionen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten.
Mit dem SPLASH!-Jugendgottesdienst wird nicht nur der Amtswechsel begangen, sondern auch die vielfältigen Aufgaben und Chancen, die diese Rolle mit sich bringt, eindrucksvoll sichtbar gemacht. Pfr. Hans-Christian Glas blickt zufrieden auf seine geleistete Arbeit zurück, während die 32-jährige Pfrin. Sonja Ruf mit frischem Engagement und neuen Ideen antritt, die Jugend auf ihrem spirituellen Weg zu begleiten. Nach dem feierlichen Gottesdienst lädt die Evangelische Dekanatsjugend zu einem gemütlichen Beisammensein ein – eine perfekte Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre in Austausch zu gehen und Pläne für die Zukunft zu schmieden.
Vortrag: "Was wird aus unserer Kirche?"
20. März 2025 "Was wird aus unserer Kirche?" Unter diesem Motto steht der Vortrag am Donnerstag, 27. März, um 19 Uhr in der Spitalkirche. Vorbereitet haben den Abend zu Fundstücken zur Situation von Spitalkirche und Stadtkirche in der NS-Zeit die Stadtkirchenpfarrer Dr. Carsten Brall und Martin Gundermann sowie EBW-Studienleiterin Dr. Angela Hager. "Was wird aus unserer Kirche?": Mit diesen Worten war eine Predigt des Stadtkirchenpfarrers Nikolaus Hertrich vom April 1937 überschrieben, die Druckschrift der Predigt wurde wenig später beschlagnahmt. Über diese und andere Begebenheiten, Handlungsspielräume von Pfarrern und Gemeindegliedern sowie den Kontext dieser Jahre soll es an diesem Abend gehen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Geschichte der Spitalkirche, dem Ort, den die "Deutschen Christen" mit ihrer rassistischen, antisemitischen und am Führerprinzip orientierten Strömung zu einer ihrer Hochburgen machte. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933-1945", die bis 8. Mai die Rolle evangelischer Christen in der NS-Zeit in Bayreuth und der Region aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Veranstalter sind die Stadtkirchengemeinde, das Evangelische Bildungswerk, der Kirchenkreis Bayreuth, das Dekanat Bayreuth, der Historische Verein für Oberfranken, die Stadt Bayreuth und der Bezirk Oberfranken. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
"Träumende Bäume" - Märchenhaftes Singspiel wird in St. Michaelis aufgeführt
14.März 2025 Am Sonntag, den 16. März 2025 um 17 Uhr öffnet die St. Michaeliskirche in Hof (Kirchplatz 4, 95028 Hof) ihre Pforten für ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis. Unter dem Titel "Träumende Bäume – ein musikalisches Märchen" entführt Michael Lippert sein Publikum in eine Welt, in der alte Legenden und tief empfundene Lebensträume auf faszinierende Weise verschmelzen. Inspiriert von einer alten irischen Überlieferung hat Lippert ein Werk geschaffen, das die Sehnsüchte, Selbsttäuschungen und letztlich die Erfüllung menschlicher Lebensträume mitreißend zum Ausdruck bringt.
Das Werk bewegt sich im spannungsvollen Raum zwischen den beiden großen christlichen Festen Weihnachten und Ostern und verknüpft dabei Momente der inneren Einkehr mit dem Aufbruch zu neuen Ufern. Die Musik von "Träumende Bäume" besticht durch eine meditative Weite, die die Zuhörenden in einen fast traumähnlichen Zustand versetzt, während zugleich eine mitreißende Energie in ihr schwingt. Michael Lippert gelingt es, die universellen Themen von Hoffnung, Verlust und Erfüllung in ein harmonisches Gesamtkunstwerk zu verwandeln, das sowohl berührt als auch inspiriert.
An diesem besonderen Abend vereinen sich namhafte Ensembles, um das musikalische Märchen in seiner ganzen Vielfalt zum Leben zu erwecken. Der Abend wird geprägt von den Darbietungen des Evangelischen Kinderchors Farbenfroh, des Kinderchors der städtischen Musikschule Bayreuth, der Kantorei St. Georgen Bayreuth, der St. Michaeliskantorei Hof sowie der Hofer Symphoniker – allesamt unter der einfühlsamen Leitung von Michael Lippert. Mit ihrem Zusammenspiel entsteht ein Klangteppich, der die theologische Dimension des Werkes – das Wechselspiel von Verinnerlichung und Aufbruch – auf eindrückliche Weise spürbar macht.
"Träumende Bäume" lädt das Publikum ein, in eine Welt einzutauchen, in der alte Legenden und moderne Lebensträume miteinander verwoben sind und in der sich die Magie der Musik als Brücke zwischen den großen christlichen Festen offenbart. Ein Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch spirituell berührt und zum Innehalten sowie Träumen anregt. Zu diesem Höhepunkt im Konzertkalender der St. Michaeliskirche laden wir Sie herzlich ein.
Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933 bis 1945
26. Februar 2025 Bayreuth war während der NS-Herrschaft eine Hochburg der NS-hörigen Deutschen Christen. Sie vermischten Christentum und NS-Ideologie und wollten die Kirche dem NS-Staat unterwerfen. Die offizielle evangelische Kirche in Bayreuth und die Mehrheit der Kirchenmitglieder hingegen lehnten eine Preisgabe des christlichen Glaubens an die NS-Ideologie und die Gleichschaltung der Kirche mit dem NS-Staat ab. Politisch blieben sie zu den NS-Machthabern trotzdem loyal. Nur einzelne Pfarrer und Gemeindeglieder leisteten gegen den NS-Staat und seine Verbrechen Widerstand. So spiegelte sich in Bayreuth exemplarisch die Zerrissenheit, mit der evangelische Christen auf das NS-Unrechtsregime reagierten. Der Vortrag führt in die Vortragsreihe ein und widmet sich dabei vor allem den Rahmenbedingungen, unter denen sich die kirchliche Entwicklung in Bayreuth vollzog - Bedingungen, die nicht in Bayreuth selbst, sondern von der nationalsozialistischen Regierung in Berlin und von der bayerischen Kirchenleitung in München gesetzt wurden.
Der Vortrag ist Teil der Reihe "Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933 bis 1945". Weitere Vortragstermine:
13.03.: Das Trojanische Pferd der Nazis.Theodor Hoffmann als Pfarrer der Deutschen Christen im Dekanatsbezirk Bayreuth; Referent: Jürgen Taegert (Pfarrer i. R.)
27.03.: "Was wird aus unserer Kirche?" Fundstücke zur Situation von Spitalkirche und Stadtkirche in der NS-Zeit; ReferentIn: Dr. Carsten Brall (Kirchenhistoriker) / Dr. Angela Hager (Kirchenhistorikerin)
10.04.: Vorkämpfer des Nationalsozialismus in der Kirche: Pfarrer Friedrich Klein aus Grafengehaig; Referent: Prof. Dr. Günter Dippold (Historiker)
24.04.: Zwischen Anpassung und Widerstand. Handlungsspielräume der Gemeindemitglieder imKirchenkampf; Referent: Dr. Marcus Mühlnikel (Historiker)
08. 05., 17 Uhr: Stadtkirche Bayreuth: Gedenkstunde anlässlich des Kriegsendes 1945 mit Dekan Jürgen Hacker
Pop-up-Benefizkonzert "Für alle. Mit Herz und Verstand."
17. Februar 2025 Einen Tag vor der Bundestagswahl setzt das Dekanat Hof mit einem außergewöhnlichen Pop-up-Benefizkonzert ein starkes Zeichen für Demokratie, Menschenwürde und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unter dem Motto "Für alle. Mit Herz und Verstand." lädt das Dekanat am Samstag, den 22. Februar 2025 um 17:00 Uhr in die St. Michaeliskirche Hof zu einem musikalischen Abend der besonderen Art ein.
Musik kann verbinden, bewegen und inspirieren – sie spricht zu Herzen und Verstand gleichermaßen. In einer Zeit, in der demokratische Werte herausgefordert sind, machen Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Stimme in der historischen Stadtkirche hör- und sichtbar. Mit einer Mischung aus christlicher und weltlicher Musik erklingt an diesem Abend der "Sound der Demokratie" als eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Gesellschaft, ebenso wie das gemeinschaftliche Musizieren, nur im Miteinander und nie im Gegeneinander funktioniert.
Ein zentrales Konzept des Konzerts ist die mehrdimensionale Nutzung der unterschiedlichsten Ebenen der St. Michaeliskirche. Künstlerische Beiträge werden an verschiedenen Orten innerhalb des Kirchenraumes vom Altarraum über den Mittelgang bis hin zu den höheren Emporen dargeboten. Diese räumliche Gestaltung schafft eine vielfältige und faszinierende Klangarchitektur, die dem Publikum ein immersives Hörerlebnis ermöglicht und die Botschaft von Zusammenhalt und Gemeinschaft eindrucksvoll unterstreicht.
Dekan Andreas Müller eröffnet den Abend mit einer Begrüßung und Einführung, bevor das renommierte Blechbläserquintett Rekkenze Brass – benannt nach dem slawischen Namen einer Dorfsiedlung, aus der die Stadt Hof hervorgegangen ist und das seit 1978 weltweit mit Leichtigkeit, Charme und Heiterkeit begeistert – das Konzert einleitet. Es folgen Auftritte des Inklusiven Posaunenchors der Lebenshilfe Hof, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam musizieren, sowie der Band "Hope and Mind" aus Töpen, die Pop, Rock und Lobpreis miteinander verbindet.
Das Gitarrenduo Jule Wiertelorz und Jeroen Sigl – Preisträger von "Jugend musiziert" und Schüler der Musikschule der Hofer Symphoniker – präsentiert unter anderem Werke von Ewa Margareta Cyran, Dietmar Ungerank und Manuel de Falla. Weitere musikalische Höhepunkte setzen der Singkreis Oberkotzau, der Bezirkposaunenchor, der Kirchenchor der Lutherkirche Hof sowie das Ensemble "Link to Heaven", das mit dreistimmigem Gesang und instrumentaler Begleitung emotionale Akzente setzt. Künstlerisch bemerkenswert sind darüber hinaus die Beiträge von Ilian Takuro Shestiperov und Lilly Rödel an Blockflöte und Truhenorgel sowie Anastasia Kei Shestiperov am Violoncello sowie der feierliche Abschluss durch die Klänge des Horns von Linda Dvorak zum Orgelspiel unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Stanek.
"Mit diesem Konzert möchten wir nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch ein klares Bekenntnis zu den Werten unseres Grundgesetzes, zu Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt abgeben. Musik öffnet Räume, in denen sich Menschen begegnen und gemeinsam an einer besseren Zukunft bauen können, unabhängig von ihrer Herkunft, von Geschlecht, Alter oder religiöser und weltanschaulicher Orientierung. Genau das soll unser Pop-up-Konzert hier zum Ausdruck bringen, das wir gemeinsam innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt haben", erklärt Nicola Aller, Öffentlichkeitsreferentin im Dekanat Hof und Initiatorin des Konzerts.
Die Veranstaltung ist Teil einer breiten, deutschlandweiten ökumenischen Initiative, die sich für Demokratie und gegen politischen Extremismus und Populismus einsetzt. Ziel ist, Denken und Handeln auf das Wohl aller Menschen auszurichten und Herz und Verstand miteinander zu vereinen, um gute Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen zu finden. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden des Abends fließen zu 100 % in Projekte zur Förderung der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Stadt und Landkreis Hof.
Beats an Bible in der Christuskirche Selb
13. Februar 2025 Mal angenommen, irgendwo auf den schottischen Highlands würde eine Kapelle stehen und auf großen Kerzenständern die Lichter flacken. Rosen stecken dazwischen. Der Granitstein wäre ein Altar. Auf der Kanzel stünde eine Licht- und Laseranlage, zwischen Altar und Taufstein ein DJ mit Nebelmaschine. "Beats & Bible" nennt sich das Format, das Pfarrerin Sandra Herold und Pfarrer Johannes Herold am Samstagabend in der Christuskirche anboten. DJ Manu spielte Disko-Fox und Modern Talking. "Love is all around!" sagte Johannes Herold und ging in Nebelschwaden zwischen den Songs an den Altar. Ja, es gab eine Predigt. Über die Liebe, das Hohelied der Liebe. "Die Bibel hat viel zu bieten, wenn es um Beziehungskisten geht", sagte Herold und: "In der Bibel geht es eigentlich um alles, was für Menschen relevant ist." Herold, mit Satin-Hemd im dunklen Anzug, fing bei Adam und Eva an. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gab, "seid fruchtbar und mehret euch", hieße zwar nicht wörtlich, aber immerhin: "Habt Sex!" Herold weiter: "Wir dürfen getrost annehmen, dass Adam und Eva auch an dem Gebot gearbeitet haben, sich zu vermehren." Dann knallten zwei Konfetti-Maschinen rote Glitzerherzen von der Empore. Herolds tanzten, Kinder sammelten die Glitzerherzen ein. Unergründlich war die Stimmung, ein Sog, sich im Raum zu bewegen. Ein Aufbruch, zu tanzen und das Leben zu feiern. Mit dem Wissen und dem Gefühl: Ja, es ist eine Kirche, nächsten Samstag wird zur gleichen Zeit an gleicher Stelle Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. In der Magie des Moments kündigt Herold die Fürbitten an. Dann steht er wieder am Altar und betet, weil die Liebe nicht immer gelingt und die Kirchen viel Schuld auf sich luden. "Gott ist die Liebe", sagt Herold und bittet für Menschen, die auf der Suche sind, die eine Liebe verloren haben oder die sie sich nicht eingestehen können. Nach dem Segen ist es ein unerklärlich schönes Gefühl, im wabernden Nebel zu tanzen, zu lachen und, wie eine junge Frau sagte: "Einfach den Kopf ausschalten und den Abend und das Leben genießen." Geheimnisvoll war es, wie in einer Kapelle auf schottischen Highlands, nur für den Augenblick. Der Schotte an einem der Stehtische übrigens kam von einer Parallelveranstaltung. Es ist Fasching im Fichtelgebirge: "Love is all around."
Evangelischer Militärbischof spricht in Bayreuth
6. Februar 2025 Deutschlands evangelischer Militärbischof, Dr. Bernhard Felmberg (Berlin) kommt am Montag, 10.Februar nach Bayreuth. Um 19.00 Uhr spricht er in der Reformierten Kirche, Erlanger Straße 29, über das Thema "Frieden schaffen – um Gottes willen? Zur aktuellen Diskussion um Krieg und Frieden". An den Vortrag schließt sich eine Gesprächsrunde an.
Felmberg leitet seit Oktober 2020 die evangelische Militärseelsorge in Deutschland. Zuvor war der promovierte Theologe unter anderem Oberkonsistorialrat in Berlin und Bevollmächtigter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei Bundestag, Bundesregierung und Europäischer Union. Als Militärbischof übt Felmberg die kirchliche Dienstaufsicht über die rund 100 evangelischen Militärgeistlichen aus, die Bundeswehrangehörige im In- und Ausland betreuen.
Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sieht Felmberg die Militärseelsorge vor neuen Herausforderungen. "Wir brauchen ein Seelsorgekonzept für den Verteidigungsfall", sagte er vor kurzem. Als Militärbischof habe er von der evangelischen Kirche in Deutschland den Auftrag erhalten, einen geistlichen Plan für den Fall eines Kriegs vorzubereiten. Konkret soll es dabei etwa um die Überbringung von Todesnachrichten oder um Bestattungen gehen.
Der Militärbischof spricht auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks und der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.
Die Ausstellung "Life at Sea" ist in der Bayreuther Stadtkirche zu sehen
16. Januar 2025 In der Bayreuther Stadtkirche wird das neue Jahr mit einer außergewöhnlichen Ausstellung eingeläutet: Noch bis zum 23. Februar 2025 ist dort "Life at Sea" zu sehen, ein beeindruckendes Fotoprojekt über das Leben von Seeleuten. Die Ausstellung, eine Kooperation des ITF Sea-
farers’ Trust und der Deutschen Seemannsmission, bietet einen seltenen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt an Bord von Handelsschiffen.
Die gezeigten Fotografien stammen von Seeleuten selbst, die ihre Beiträge im Rahmen eines Wettbewerbs des ITF Sea-
farers‘ Trust im Jahr 2022 eingereicht haben. Aus über 1000 Einsendungen wurden die eindrucksvollsten Bilder ausgewählt, die zuvor bereits in Düsseldorf, Hamburg und Bremen ausgestellt wurden. Sie erzählen von harter Arbeit, Kameradschaft und Einsamkeit auf hoher See.
Das Projekt begann im Jahr 2020 während der Covid-19-Pandemie und hat seither über 8000 Bilder gesammelt. Die Fotos zeigen Seeleute bei ihrer Arbeit auf Deck, in der Kombüse oder im Maschinenraum. Ergänzt werden die Bilder durch persönliche Texte, in denen Seeleute über ihre Erfahrungen berichten – von Momenten des Heimwehs bis hin zu Momenten großer Erfüllung. Die Texte sind in ihrer Originalfassung und auf Deutsch verfügbar.
Die Ausstellung beleuchtet auch die Schattenseiten der Seefahrt. Seeleute verbringen oft Monate fernab ihrer Familien, ohne Internet und mit begrenzten Möglichkeiten, an Land zu gehen. Gleichzeitig verdeutlichen die Bilder die zentrale Bedeutung der Seefahrt für die globale Wirtschaft: Rund 90 % des Welthandels werden über den Seeweg abgewickelt.
Eröffnet wurde die Ausstellung mit einem besonderen Gottesdienst. Der sogenannte "Sea Sunday" wurde von Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall und Kirchenrat Michael Thiedmann gestaltet. Beide haben eine enge Verbindung zur Seefahrt: Thiedmann arbeitete jahrelang bei der Deutschen Seemannsmission in Amsterdam und engagiert sich ehrenamtlich für Seeleute, während Brall sich intensiv mit der Migrations- und Handelsgeschichte der Niederlande beschäftigte.
"Life at Sea" ist mehr als eine Ausstellung – sie ist eine Hommage an die Menschen, die die globalen Warenströme am Laufen halten, oft unter schwierigsten Bedingungen. Besucher der Stadtkirche erwartet eine bewegende Reise in die Welt der Seefahrt, die zum Nachdenken und Mitfühlen einlädt. Der Eintritt ist frei.
Bamberger Suppenkirche – Es geht wieder los!
13. Januar 2025 Die Suppenkirche wird im Januar und Februar wieder ihre Türen an verschiedenen evangelischen und katholischen Standorten öffnen. Neu dabei ist die Katholische Hochschulgemeinde, die gemeinsam mit der Evangelischen Studierendengemeinde in den Räumen Friedrichstr. 2 kocht. Zwischen dem 13. Januar und dem 28. Februar werden jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr in den Gemeindezentren der Auferstehungskirche (Mo.) und St. Matthäus in Gaustadt (Di.), in der Katholischen Hochschulgemeinde (Di., nur im Januar), im Kirchenraum von St. Martin (Mi.), im Stephanshof (Do.) und im Gemeindezentrum der Erlöserkirche (Fr.) kostenlos Suppe und Brot serviert.
Die Initiative wird durch großes ehrenamtliches Engagement und Spenden unterstützt, die dazu beitragen, dass in den winterlichen Monaten diese Begegnungsorte geschaffen werden können. Alle Menschen jeglicher Herkunft und Weltanschauung sind herzlich eingeladen, eine warme Mahlzeit und Gemeinschaft in den kirchlichen Räumen zu genießen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Initiative: suppenkirche.de
Trauer um Klaus Wening
29. Dezember 2024 Klaus Wening, Pfarrer in Marktredwitz und stellvertretender Wunsiedler Dekan, ist am 19. Dezember 2024 im Alter von nur 63 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Klaus Wening war ein spätberufener Pfarrer, der erst nach einer Karriere bei der Post den Weg in den kirchlichen Dienst fand. Doch was ihm an Jahren in der Seelsorge fehlte, machte er mit umso größerem Einsatz und Mitgefühl wett. Besonders das Schicksal geflüchteter Menschen lag ihm am Herzen. Wening setzte sich unermüdlich für deren Rechte und Würde ein, organisierte Kirchenasyle und half zahlreichen Geflüchteten dabei, eine Perspektive zu finden.
Ich lernte Klaus Wening 2020 inmitten der Corona-Pandemie kennen, als wir zusammen Gottesdienste im Radio gestalteten. Schnell entwickelte sich eine besondere Freundschaft zwischen uns: Wir mochten uns auf Anhieb und fanden immer wieder Gelegenheit, bei einer Zigarette über die aktuellen Themen der Kirche und der Welt zu sprechen. Diese Gespräche bleiben mir in lebendiger Erinnerung, denn sie waren geprägt von seinem Humor, seinem scharfen Verstand und seiner Menschlichkeit.Klaus Wening war ein Mann des Glaubens und der Tat, der die Botschaft des Evangeliums lebte: Er sah die Not seines Nächsten und handelte. Seine Lebensfreude, sein Engagement und seine Fähigkeit, Brücken zu bauen, zeichneten ihn aus. Micha Götz
Festgottesdienst an Dreikönig zur Gründung des neuen Dekanat Bayreuth
19. Dezember 2024 Mit einem Gottesdienst wird am Dreikönigstag (6. Januar) in der Bartholomäuskirche Pegnitz die Neugründung des Dekanatsbezirks Bayreuth gefeiert. Die bisherigen Dekanate Pegnitz und Bayreuth-Bad Berneck werden zum 1. Januar fusionieren, das Zusammengehen ist Bestandteil der Strukturreformen in der Landeskirche. Im Gottesdienst ab 14 Uhr wird den zwei bisherigen Dekanen aus Bayreuth-Bad-Berneck, Jürgen Hacker und Manuél Ceglarek, das neu gegründete Dekanat erneut anvertraut, heißt es in der Einladung.
Der bisherige Dekan von Pegnitz, Pfarrer Markus Rausch, verlässt unterdessen das neue Dekanat und wird die erste Pfarrstelle in der Pfarrei Gefrees übernehmen. Rausch wird an diesem Sonntag (22. Dezember) offiziell in Pegnitz verabschiedet. Wann genau er seine neue Stelle antritt, ist noch unklar. Sein Vorgänger in Gefrees, Andreas Gebelein, verlässt die Stelle im Februar 2025.
Im neuen Dekanat Bayreuth teilen sich die beiden Dekane die Arbeit regional auf: Hacker ist für den südlichen und Ceglarek für den nördlichen Bereich zuständig. Langfristig sei die Entstehung des neuen Dekanatsbezirks Bayreuth nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem großen Dekanatsbezirk Oberfranken-Mitte, hatte das Büro der damaligen Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner im September mitgeteilt.
Friedenslicht und Lebkuchen im Internationalen Gottesdienst
19. Dezember 2024 Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus, wenn am Vorabend des vierten Adventssonntages, 21. Dezember 2024 um 17.00 Uhr, der Internationale Gottesdienst in der Bayreuther Stadtkirche beginnt. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Pegnitz und Bayreuth bringen der Gottesdienstgemeinde das Friedenslicht aus Bethlehem als sichtbares Symbol der Hoffnung im Advent. Nach dem Gottesdienst geben sie das Licht an alle weiter, die es mit nach Hause nehmen möchten. Dazu kann eine Laterne oder ein Windlicht mitgebracht werden. Unter dem Motto „Gott schenkt, was wir nicht erwarten“ predigen der anglikanische Pastor Kelly Ibe aus Nigeria auf Englisch und der altkatholische Pfarrer Florian Lehnert aus Weidenberg auf Deutsch. Nina Hahner stimmt die Besucherinnen und Besucher bereits eine Viertelstunde vor Beginn mit Liedern zum Mitsingen ein. Der Internationale Chor Souvenir unter Leitung von Emilia Adler und Dekanatskantor Michael Dorn an der Orgel gestalten den Gottesdienst mit festlich-frohen Adventsliedern musikalisch aus.
Durch die Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes führen Pfarrerin Irene Mildenberger und Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall gemeinsam mit einem Team aus internationalen Ehrenamtlichen, die biblische Lesungen und Gebete in verschiedenen Sprachen vortragen. Zum Zusammenbleiben und Lebkuchenessen im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen. Das Team der Stadtmission sorgt für einen leckeren Imbiss.
Festgottesdienst an Dreikönig zur Gründung des neuen Dekanat Bayreuth
19.Dezember 2024 Mit einem Gottesdienst wird am Dreikönigstag (6. Januar) in der Bartholomäuskirche Pegnitz die Neugründung des Dekanatsbezirks Bayreuth gefeiert. Die bisherigen Dekanate Pegnitz und Bayreuth-Bad Berneck werden zum 1. Januar fusionieren, das Zusammengehen ist Bestandteil der Strukturreformen in der Landeskirche. Im Gottesdienst ab 14 Uhr wird den zwei bisherigen Dekanen aus Bayreuth-Bad-Berneck, Jürgen Hacker und Manuél Ceglarek, das neu gegründete Dekanat erneut anvertraut, heißt es in der Einladung.
Der bisherige Dekan von Pegnitz, Pfarrer Markus Rausch, verlässt unterdessen das neue Dekanat und wird die erste Pfarrstelle in der Pfarrei Gefrees übernehmen. Rausch wird an diesem Sonntag (22. Dezember) offiziell in Pegnitz verabschiedet. Wann genau er seine neue Stelle antritt, ist noch unklar. Sein Vorgänger in Gefrees, Andreas Gebelein, verlässt die Stelle im Februar 2025.
Im neuen Dekanat Bayreuth teilen sich die beiden Dekane die Arbeit regional auf: Hacker ist für den südlichen und Ceglarek für den nördlichen Bereich zuständig. Langfristig sei die Entstehung des neuen Dekanatsbezirks Bayreuth nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einem großen Dekanatsbezirk Oberfranken-Mitte, hatte das Büro der damaligen Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner im September mitgeteilt.
900 Geschenke für leuchtende Kinderaugen
9. Dezember 2024 Auch in diesem Jahr war der Weihnachtszauber der Hofer Wohlfahrtsverbände ein voller Erfolg. Bereits zum 16. Mal sorgte die Gemeinschaftsaktion dafür, dass Kinder aus Familien mit geringem Einkommen Geschenke unter dem Weihnachtsbaum haben. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Ehrenamtlichen, zahlreichen Spender:innen und engagierten Organisationen konnten 900 Geschenke an bedürftige Familien verteilt werden. Die Turnhalle der Fachakademie für Sozialpädagogik in Hof verwandelte sich in eine festlich geschmückte Packstation, in der die Geschenke verpackt und vorbereitet wurden. Unterstützt wurde die Aktion durch die Hofer Wohlfahrtsverbände – Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Hof, AWO Hof, Caritasverband Stadt- und Landkreis Hof e.V. und erstmals auch den Paritätischen Wohlfahrtsverband, vertreten durch das Sozialunternehmen Familie im Zentrum gGmbH. Ein großer Dank gilt den vielen Unterstützern, ohne die diese Aktion nicht möglich wäre: dem Verein Hilfe für Nachbarn e.V., dem Rotary Club Hof-Bayerisches Vogtland, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSG, dem Spielzeugland Ordnung in Münchberg sowie zahlreichen privaten Spendern. Auch die Fachakademie für Sozialpädagogik unter der Leitung von Pfarrer Achim Schäfer stellte erneut ihre Räumlichkeiten zur Verfügung – ein entscheidender Beitrag für den reibungslosen Ablauf. "Es ist immer wieder überwältigend, wie viele Menschen sich für dieses Projekt einsetzen, um Familien eine Freude zu machen, die es im Alltag oft schwer haben", betonte Eva-Maria Schuster von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) der Diakonie Hochfranken.
Seelsorgestiftung Oberfranken feiert Jahresgottesdienst
15. November 2024 Unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam" feiert die Seelsorgestiftung Oberfranken am 23. November ihren Jahresgottesdienst. In der Kasendorfer Kilianskirche widmet sich der Gottesdienst, der jedes Jahr ein anderes Thema hat, diesmal der generationenübergreifenden Seelsorge, teilte die Stiftung am Freitag mit. Das regionale Besuchs-Pilot-Projekt werde sich an diesem Tag vorstellen. Es bringe junge und alte Menschen zusammen und ermögliche Gespräche, gemeinsame Aktivitäten sowie einen Wissensaustausch zwischen den Generationen. Die Seelsorgestiftung Oberfranken werde dem Projekt der Mitteilung zufolge am 23. November eine größere Zuwendung überreichen.
Die Predigt im Gottesdienst hält Michael Götz, Generalsekretär des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Bayern. Durch die Liturgie führen Dekanin Martina Beck und der Dekan im Ruhestand Hans-Martin Lechner, der auch stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsbeirates ist. Im Anschluss lädt der Dekanatsbezirk Thurnau zu einem Imbiss in das nahegelegene Gemeindehaus ein, bei dem auch das 20-jährige Bestehen des CVJM Kasendorf gefeiert werde.
Die auf Initiative der kürzlich in den Ruhestand gegangenen Regionalbischöfin Dorothea Greiner gegründete Seelsorgestiftung Oberfranken unterstütze seit 14 Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth, hieß es. Der Jahresgottesdienst der Stiftung findet jeweils am Samstagabend vor dem Ewigkeitssonntag statt. Themen der Vorjahre waren beispielsweise die Polizei- oder die Gehörlosenseelsorge, im kommenden Jahr soll die Telefonseelsorge im Fokus stehen.
Besetzungsverfahren für Bayreuther Regionalbischofsstelle läuft noch
9. November 2024 Das Besetzungsverfahren für die Regionalbischofsstelle in Bayreuth ist noch nicht abgeschlossen. Zwar hatte die Bewerbungsfrist bereits vor mehr als eineinhalb Monaten am 21. September geendet, doch noch sei das Besetzungsverfahren nicht abgeschlossen, teilte eine Sprecherin der bayerischen Landeskirche dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mit. Aus "dem laufenden Verfahren" gebe man keine Informationen an die Öffentlichkeit. Deshalb könnten auch Fragen zur Zahl der Bewerberinnen und Bewerber oder zum Verhältnis Mann/Frau unter den Bewerbungen nicht beantwortet werden.
Die Regionalbischofsstelle in Bayreuth war in der September-Ausgabe des landeskirchlichen "Amtsblatts" bereits zum zweiten Mal ausgeschrieben worden, nachdem die erste Besetzung gescheitert war. Ende Juni hatte die Landeskirche die Besetzung der Stelle mit dem Nürnberger Dekan Jonas Schiller öffentlich gemacht, dieser zog einen Tag nach der Bekanntgabe aber wieder zurück - aus persönlichen Gründen. Das komplizierte Besetzungsverfahren für die Stelle musste daraufhin komplett neu gestartet werden. Die Wahl Schillers hatte damals auch eine Debatte um den Frauenanteil in kirchlichen Leitungspositionen losgetreten.
Die Oberkirchenrätin beziehungsweise der Oberkirchenrat im Kirchenkreis Bayreuth ist zum einen Mitglied im Landeskirchenrat - also einem der vier Organe der Kirchenleitung - und zum anderen Regionalbischöfin beziehungsweise Regionalbischof im Kirchenkreis Bayreuth ist. Dafür sucht die Kirche laut Ausschreibung eine "teamfähige, inspirierende Führungspersönlichkeit", die auf Leitungsebene die "gesamtkirchlichen Aufbrüche mitgestaltet" und im eigenen Kirchenkreis diese Transformationsprozesse "transparent, aktiv und motivierend" kommuniziert. Begonnene Veränderungen sollen "stringent weitergeführt werden".
Zu diesen begonnenen Veränderungsprozessen gehört auch, dass der Kirchenkreis Bayreuth in seiner jetzigen Form die zehnjährige Amtszeit (eine Verlängerung um fünf weitere Jahre ist möglich) nicht überdauern wird. Durch sinkende Mitgliedszahlen und knapper werdende Finanzmittel strafft die bayerische Landeskirche seit Jahren schon ihre Strukturen - dazu gehören neben Fusionen von Dekanatsbezirken im ganzen Land auch die Reduzierung der Kirchenkreise von derzeit sechs auf künftig höchstens vier. Die bisherige Regionalbischöfin in Bayreuth, Dorothea Greiner, ist seit dem 31. Oktober im Ruhestand.
Metropolis in der Bayreuther Stadtkirche
30. Oktober 2024 Einer der bekanntesten und monumentalsten Stummfilme kommt in der Stadtkirche zur Aufführung: Fritz Langs ‚Metropolis‘ ist ein Klassiker und zugleich ein Prototyp des Science-Fiction-Film. Mit seiner Geschichte und seiner Ästhetik prägt er einerseits bis heute zahlreiche Filme, andererseits kombiniert er wie kaum ein anderer Film der 1920er Jahre die Fragen seiner Zeit mit Motiven der christlich-jüdischen Tradition: Von Babylon über Maria bis hin zu Mose reicht die Palette seiner Anspielungen und Reflexionen. Die Projektion auf der großen Leinwand in der Stadtkirche und die Orgel-Live-Improvisationen von Prof. Lucas Pohle an der Orgel lassen diesen Stummfilm ganz neu erlebbar werden. Gemeinsam mit der Hochschule für Kirchenmusik und dem EBW heißt es nach einer kompakten Einführung in den Film durch Pfarrer Dr. Carsten Brall dann wieder ‚Film ab‘ für Stummfilm und Orgel am 08.11.2024 um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
500 Jahre Reformation in Coburg
20. Oktober 2024 Am 12. Oktober 1524 wurde die Reformation in Coburg offiziell eingeführt – ein Ereignis, das das geistliche und gesellschaftliche Leben der Stadt und der Region nachhaltig veränderte.
Nur wenige Jahre nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg fand die reformatorische Bewegung ihren Weg nach Oberfranken und prägt bis heute das Selbstverständnis Coburgs.
Im Zentrum der Reformation stand Balthasar Düring, der 1520 an die Morizkirche berufen wurde. Inspiriert von Luthers Ideen begann er, den Gottesdienst nach evangelischem Vorbild zu reformieren. Seine Predigten fanden großen Anklang in der Coburger Bevölkerung. Unterstützung bekam er von den Wittenberger Reformatoren sowie von einflussreichen Persönlichkeiten wie Hans von Sternberg und den Familien Schaumberg und Heßberg.
Dank dieser Allianz konnte sich Coburg 1524 von der bischöflichen Rechtsprechung in Würzburg lösen und die Reformation eigenständig vorantreiben. Düring führte eine neue Gottesdienstordnung ein, was ein bedeutender Schritt zur Etablierung des lutherischen Glaubens war.
Die Reformation hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben in Coburg und Umgebung. Klöster wurden aufgelöst, katholische Bräuche wie der Ablasshandel und die Heiligenverehrung abgeschafft. Auch das Schul-, Armen- und Krankenwesen wurde reformiert, was den Grundstein für die diakonischen Einrichtungen legte, die bis heute eine bedeutende Rolle in der Region spielen. Diese sozialen Dienste stehen für gelebte Nächstenliebe und unterstützen Menschen in Not.
Zum 500-jährigen Jubiläum lädt die Evangelische Erwachsenenbildung in Kooperation mit der Landesbibliothek Coburg zu einer Reihe von Veranstaltungen ein. Diese beleuchten die Anfänge und Auswirkungen der Reformation in Coburg.
Die Ausstellung "Die Messe ist gelesen. Der neue Gottesdienst in Coburg 1524", die noch bis zum 23. November 2024 in der Landesbibliothek im Schloss Ehrenburg gezeigt wird. Anhand von Handschriften, Archivalien und Bildnissen wird die Geschichte der Reformation veranschaulicht und das Wirken von Balthasar Düring gewürdigt. Der Eintritt ist frei.
500 Jahre nach der Reformation zeigt sich, wie tief die Ereignisse von 1524 das Leben in Coburg geprägt haben. Die Diakonie, das soziale Engagement der Kirche und die kulturellen Angebote stehen in der Tradition von Dürings Einsatz für eine Gesellschaft, die ihre Schwächsten unterstützt und in der Glaube und Nächstenliebe zusammengehören.
Das Jubiläum bietet die Möglichkeit, die Wurzeln der Reformation zu reflektieren und zugleich die aktuellen Herausforderungen in den Blick zu nehmen. Es zeigt, dass die Reformation nicht nur ein historisches Ereignis war, sondern bis heute lebendig ist.
Liebe ist stärker als Hass: Internationaler Gottesdienst in Bayreuth
17. Oktober 2024 Um die lebensverändernde Kraft der Liebe Gottes geht es im Internationalen Gottesdienst am 19. Oktober 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth. Gastprediger in englischer Sprache ist der Leiter des Gottesdienstinstitutes Nürnberg, Pfarrer Dr. Stefan Gehrig. Auf Deutsch predigt der Neuendettelsauer Pfarrer Dominik Daab. "Wie kommt ein Mensch dahin, seinen schlimmsten Feind zu lieben?", fragt er und spricht von seiner persönlichen Hoffnung, dass Gott auf diesem Weg an seiner Seite ist.
Erstmals dabei ist die Band "Link to Heaven" aus Wunsiedel. Sie stimmt schon ab 16.45 Uhr mit gemeinsamem Lobpreis-Singen auf den Gottesdienst ein. Musikalisch wirkt außerdem die Kantorei Weidenberg unter der Leitung von Christine Hammer mit sowie Dekanatskantor Michael Dorn an der Orgel. Ein internationales Team aus Ehrenamtlichen trägt Lesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen vor.
Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann und Pfarrerin Susanne Sahlmann führen gemeinsam durch die Liturgie des englischsprachigen Abendmahlsgottesdienstes und bieten auch persönliche Segnungen an.
Im Anschluss sind alle herzlich zu Begegnung und Gesprächen beim Imbiss in der Kirche eingeladen.
Lange Nacht der Demokratie im geteilten Dorf Mödlareuth
4. Oktober 2024 In der historischen Fahrzeughalle des Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth fand am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit die "Lange Nacht der Demokratie" statt. Trotz widriger Wetterbedingungen und der Abgeschiedenheit des kleinen Dorfes, das einst die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland markierte, versammelten sich rund 100 Bürgerinnen und Bürger, um über die Zukunft der Demokratie zu diskutieren und diese zu feiern.
Die Veranstaltung, die seit 2012 in Bayern etabliert ist, bot eine Plattform für den Austausch zwischen verschiedenen Generationen. Jugendliche und Erwachsene, Kommunalpolitiker und Aktivisten kamen zusammen, um die Bedeutung von Demokratie in der heutigen Zeit zu reflektieren. Das Evangelisch-Lutherische Dekanat richtete die Veranstaltung in Mödlareuth aus. Ein Höhepunkt des Abends war die interaktive Performance des Jungen Theaters Hof, angelehnt an das Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald", das die Teilnehmer dazu anregte, über demokratische Strukturen und Gesprächskultur nachzudenken.
Alexander Kätzel, Ortsbürgermeister der Gemeinde Töpen, gab erhellende Einblicke in die Kommunalpolitik. Die Reden der jungen Erwachsenen Marie-Isabel Gerstner (20), angehende Erzieherin, und Rahel Westerhoff (19), Aktivistin bei "Fridays for Future" und "Queer Life Hof e.V.", betonten die Wichtigkeit der Partizipation und der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Gerstner forderte, die Menschenwürde zu achten und jedem die Möglichkeit zu geben, seine Stimme zu erheben. Westerhoff forderte mehr Mitbestimmung für junge Menschen auf allen gesellschaftlichen Ebenen, insbesondere im Schulsystem.
Dekan Andreas Müller sprach über die Verbindung von Christentum und Demokratie und die Verantwortung der Kirchen in der heutigen Gesellschaft. Die Veranstaltung endete mit einem bewegenden Lichtritual mit Segen, bei dem leuchtende Knicklichter verteilt wurden, die als Symbol für die strahlende Zukunft der Demokratie dienen sollen.
"Die Lange Nacht der Demokratie ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung und zeigt, dass Demokratie von Begegnung und Austausch lebt", so Nicola Aller, Öffentlichkeitsreferentin im Dekanat Hof und Organisatorin der Veranstaltung. Sie zeigte sich dankbar, dass das Bundesprogramm "Demokratie leben!" des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend Plattformen wie diese fördert, auf denen Demokratiebildung für alle Generationen sich ereignet. Die Eindrücke und Erlebnisse des Abends werden sicherlich noch lange nachwirken und die Teilnehmenden dazu anregen, sich weiterhin für eine lebendige Demokratie einzusetzen.
Neuer Vorstand der Diakonie Coburg
11. Juli 2024 David Hirsch wird ab 1. August 2024 neuer Vorstand der Diakonie Coburg.
Der Verwaltungsrat des Diakonischen Werkes ist erfreut, mit Herrn Hirsch eine Führungspersönlichkeit gewonnen zu haben, die einen breiten Hintergrund im Tätigkeitsfeld der Diakonie einschließlich der Werkstätten aufweisen kann. Der 51-jährige Dipl. Verwaltungswirt und Sozialmanager mit Masterabschluss wurde in einem schwäbischen Pfarrhaus geboren und ist in Baden-Württemberg aufgewachsen. Er ist verheiratet. Das Paar lebt seit 14 Jahren in Jena und hat drei Töchter im Alter zwischen acht und 13 Jahren. Hirsch arbeitet seit mehr als 23 Jahren als Geschäftsführer bzw. Vorstand verschiedener, sozialwirtschaftlicher Unternehmen, seit 2017 selbständig mit seinem eigenen Beratungsunternehmen, dessen Geschäftsführung er überträgt. Seine diakonische Prägung bildete er durch ehren- und hauptamtliches Engagement im Bereich Evangelischer Jugendarbeit und Diakonie heraus. Hirsch sieht sich als Ermöglicher wirtschaftlich tragfähiger Strukturen, in denen diakonische Angebote für Menschen, die unserer Hilfe bedürfen, entwickelt werden.
Der jetzige Vorstand, Bernd Baucks von der Organisationsberatung Contec in Bochum, beendet dann seinen Dienst in der Leitung des Verbundes, der ursprünglich nur für eine Übergangszeit von gut einem Jahr vorgesehen war. Nun war er als Interimsmanager gut drei Jahre im Amt und wird bis Mitte August die Geschäfte an seinen Nachfolger übergeben.
David Hirsch wird das bestehende Team der Geschäftsleitung, Isabella Pühlhorn (Kaufmännische Geschäftsleitung) und Michael Wittmann (Technische Geschäftsleitung) als Sprecher des Unternehmensverbundes ergänzen.
Das Diakonische Werk Coburg e.V. ist ein eingetragener Verein und Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Verbund mit den Unternehmen Wefa, VaW und Nova ist das DW Coburg Träger von sozialen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Pflege, Altenhilfe, Beratungsstellen und Sozialpsychiatrischen Diensten und ein großer Träger von Werkstätten für angepasste Arbeit mit Angeboten in der Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Niederlassungen und Einrichtungen in Ahorn (Zentrale), Coburg, Bad Rodach, Lichtenfels, Kronach, Wildenheid und Seßlach.
Außenwohngruppe feiert Jubiläum Neuenmarkt
27. Juni 2024 Ein Jahrzehnt voller Leben und Gemeinschaft: Die Diakoneo Außenwohngruppe in Neuenmarkt feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Das dezentrale Wohnangebot bietet ein Zuhause für 24 Menschen mit einer Behinderung. "Seit zehn Jahren füllen unsere Bewohnerinnen und Bewohner das Haus in Neuenmarkt mit Leben", sagt Wohnbereichsleiterin Martina Groß bei der Jubiläumsfeier.
Die Wohngruppe sei von Anfang an in der Gemeinde gut aufgenommen worden und für die Bewohner wurde es zu einem schönen Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen. Fester Teil der Gemeinde Derzeit leben 23 Menschen mit Hilfebedarf in dem Wohnhaus in Neuenmarkt. "Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die die Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr betreuen, begleiten und fördern", sagt Martina Groß. Einige der Teammitglieder sind bereits seit der Eröffnung der Wohngruppe im Jahr 2014 dabei. Pfarrerin Almut Weisensee gestaltete gemeinsam mit den Bewohnern die Andacht.
Mit dem Theaterstück "Frau Holle", welches die Bewohner gemeinsam mit Berufspraktikantin Kyra Horn aufgeführt haben, begeisterten sie alle Gäste. Ein weiteres Highlight der Feier war die Spende von Marko Hirschmann, der der Wohngruppe neue Trikots für ihren Fußballverein, den FC Kunterbunt, überreichte. Die Freude bei den Bewohnern war groß, und das Geschenk wird sicherlich den Teamgeist und die Begeisterung für den Sport weiter fördern.
STADTRADELN 2024 – das Dekanat Forchheim wieder dabei!!
13. Juni 2024 Das Dekanat Forchheim und der Landkreis Forchheim laden anlässlich der Eröffnung der Stadtradeln-Aktion-2024 am kommenden Sonntag, dem 16.06.2024, um 10.00 Uhr zu einem "Fahrrad-Gottesdienst" in den Wiesent-Garten ein (Am Kirchenwehr 10 in Ebermannstadt).
Als Team "Evangelisch im Dekanat Forchheim" werden wir dann in den kommenden 3 Wochen im sportlichen Wettbewerb mit weiteren Teams aus dem Bereich des Landkreises unsere gefahrenen Fahrradkilometer aufaddieren können.
So geht’s:
1) Stadtradeln-App runterladen
2) Kommune anklicken = Landkreis Forchheim
3) Team auswählen = Evangelisch im Dekanat Forchheim
4) Name eintragen
5) fertig
Zum Abschluß lädt Team-Captain, Pfarrer Henrik Kurth, vielleicht wieder zu einem kleinen Erfahrungsaustausch in den Forchheimer Kellerwald ein
Bayerns BACH-Orgel in Lahm - Restaurierung der Herbst-Orgel von 1732
06. Juni 2024 Die Vorbereitungen zur Restaurierung der Lahmer Herbst-Orgel von 1732, die zu den wertvollsten Instrumenten Bayerns zählt, gehen in diesen Tagen mit einem Dreimeilenschritt voran:
Heinrich Bedford-Strohm, von 2011-2023 bayerischer Landesbischof und von 2014-2021 EKD-Ratsvorsitzender, übernimmt die Schirmherrschaft über das Restaurierungsprojekt. "Schon in meiner Jugend habe ich immer wieder eine Schallplatte aus dem Plattenschrank meiner Eltern mit einem Orgelkonzert auf Frankens Bach-Orgel in Lahm gehört. Diese Erfahrung stand ganz am Beginn meiner Liebe zur Orgelmusik. Da habe ich nur ahnen können, dass es sich bei dieser Orgel um eines der wertvollsten historischen Instrumente Bayerns handelt, das von nationaler Bedeutung ist. Sie wird heute im Gottesdienst und bei besonderen Konzerten genutzt, und sie ist ein wichtiger Lernort für die Nachwuchsarbeit der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Bayreuth. Um dieses Kleinod am Leben zu erhalten, ist eine grundlegende Renovierung dringend notwendig. Mit vereinten Kräften wird uns das gelingen!" Die Kirchengemeinde Lahm ist dankbar für Heinrich Bedford-Strohms Engagement, das er neben seinem derzeitigen Amt als Vorsitzender des Weltkirchenrats und weiteren vielseitigen Verpflichtungen ausübt.
Unter www.herbstorgel-lahm.de steht ab sofort ein Spendentool online, um die Erhaltung der Herbst-Orgel zu unterstützen. Auch die 1536 Pfeifen, großenteils noch original erhalten, bedürfen umfassender Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Für jede einzelne Pfeife, aber auch für andere wertvolle Bestandteile der Orgel wie etwa die 4 Keilbälge, die aufwändig gearbeiteten Klaviaturen und den Zimbelstern, können Pfeifenpatenschaften zu Preisen zwischen 25 und 5000 € abgeschlossen werden. Weiterhin bietet die Website Informationen und Bildmaterial zur Orgel und zu den einzelnen Registern. Die Lahmer Herbst-Orgel von 1732 zählt zu den ältesten und wertvollsten Orgeln Bayerns und besitzt darüber hinaus nationale Bedeutung, befindet sich derzeit aber in gefährdetem Zustand.
Das nächste Benefizkonzert findet am Sonntag, den 16. Juni um 17 Uhr in der Lahmer Schloßkirche statt. Es ist das zweite, das der Gesamtaufführung der Orgelwerke Johann Sebastian Bachs gewidmet ist. Prof. Lucas Pohle (Bayreuth) bringt die Herbst-Orgel unter anderem mit der Toccata und Fuge in d-Moll, der "Dorische Toccata und Fuge", der Triosonate in d-Moll und mehreren der großen "Leipziger Choralvorspiele" zum Erklingen. Der Eintritt beträgt 10 / erm. 8 €; bis 18 Jahre frei.
Erstes Kreuzlas Bräu Fass wird am Samstag in Bayreuth angestochen
31. Mai 2024
Kreuzlas Bräu probieren und miteinander darüber reden, wie wir gemeinsam Kirche gestalten – am 01.06.2024 wird um 11 Uhr das erste Fass von dem eigens zur Kirchenvorstandswahl gebrauten Bier vom Bayreuther Dekan Jürgen Hacker angestochen. Im Anschluss laden Ehren- bzw. Hauptamtliche der evangelischen Kirche ein zum Gespräch und einer Kostprobe vom Kreuzlas. An dem Stand vor der Bayreuther Spitalkirche (Maximilianstr. 64) wird nicht nur über die Kirchenvorstandswahl 2024 informiert, es geht auch darum, mit den Menschen in der Stadt darüber ins Gespräch zu kommen, was sie aktuell im Hinblick auf die evangelische Kirche beschäftigt. Denn genau das will das Vorbereitungsteam dieser Aktion erreichen, das aus Carsten Brall, Patricia Goldbach-Keim, Luisa Simon und Michael Sonnenstatter besteht: "Wir haben festgestellt: So viele Kirchenvorstandssitzungen enden bei lockeren Gesprächen über Gott und die Welt, gerne auch bei einem Bier in einer Wirtschaft der Wahl. Das Kreuzlas aus der Glenk Brauerei in der Bayreuther Altstadt steht für einen verantwortlichen Genuss in Gemeinschaft, für oberfränkisch-erdverbundene Lebensart – und ein wenig erinnert auch der Prozess des Brauens an das Werden und Reifen mancher Beschlüsse im Kirchenvorstand."
Übrigens: Nach vielfachen Anfragen wird das Kreuzlas Bräu im Verlauf der nächsten Monate auch in Bayreuther Kneipen erhältlich sein!
Ab ca. 10:30 Uhr fränkische Blasmusik mit dem Posaunenchor Hummeltal
11 Uhr Fassanstich vom Kreuzlas Bräu mit Dekan Jürgen Hacker, im Anschluss Interview mit Dekan Jürgen Hacker von Sonntagsblatt Redakteur Micha Götz,
Ca. 11:20-14 Uhr Ausschank von Kostproben des Biers zur Kirchenvorstandswahl mit Face-to-Face-Kommunikation
Motor-and-Message-Gottesdienst
29. Mai 2024 Am kommenden Sonntag 02. Juni findet in Hof der weltweit erste Motor-and-Message-Gottesdienst statt. "Wir wollen das Konzept der Bikergottesdienste auf Autos übertragen." So kommentiert der Initiator Pfarrer Wolfram Lehmann den Herzschlag der Veranstaltung.
Der Gottesdienst beginnt um 14.00 Uhr in Hof. St. Michaelis. Der Parkplatz um die Kirche ist für die Gottesdienstbesucher reserviert. Sie sollen, je nach Vorliebe, in ganz normalen oder besonderen Fahrzeugen kommen. Der Gottesdienst ist für alle gedacht, die mit Autos zu tun haben. Menschen, die Autos mögen genauso wie Menschen, die dankbar sind sicher von A nach B zu kommen.
Der Gottesdienst wird modern gestaltet; die Musik übernimmt die Band Kraftfeld. Ein Element im Gottesdienst ist der Bericht eines Christen über sein Hobby. Er nimmt an historischen Autorennen teil und erzählt von seinen Lebensprioritäten.
Im Nachgang ist Gelegenheit zum Gespräch. Ein Höhepunkt ist die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Turmbesichtigung.
Erfahrungen aus dem Bundestag
27.05.2024 "Religionsfreiheit in Deutschland heute. Erfahrungen aus der Arbeit am deutschen Bundestag" so heißt der Vortrag mit Begegnung von Uwe Heimowski am Sonntag, den 02.06. um 15 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth, der im Rahmen der aktuellen Stadtkirchenausstellung über christliche Märtyrer im zwanzigsten Jahrhundert stattfindet. Der Referent war von 2016 bis 2022 Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz beim Deutschen Bundestag und der Bundesregierung. Heute ist er geschäftsführender Vorstand des christlichen Hilfswerks Tearfund Deutschland. Er ist ein Kenner des politischen Berlins und hat die Ausstellung von Anfang an begleitet. Als Insider kennt er zahlreiche Akteure und Diskurse bei Themen, die die Religionsfreiheit in unserem Land heute betreffen.
Im Anschluss daran lädt die Stadtkirchengemeinde mit ihrem Kooperationspartner, der Evangelischen Allianz Bayreuth, zu einem Kirchencafé mit Möglichkeit zur Ausstellungsbegehung und zu Gesprächen mit dem Referenten und untereinander ein.
Bad Berneck: Früherer Dekan Manfred Berthold mit 85 Jahren gestorben
24. Mai 2024 Im Alter von 85 Jahren verstarb am 8. Mai Manfred Berthold, zuletzt Dekan des Dekanatsbezirks Bad Berneck von 1986 bis 2003. Im Ruhestand lebte er gemeinsam mit seiner Frau in Bayreuth und zuletzt in Bindlach.
Vor seiner Tätigkeit in Bad Berneck war der 1938 in Nürnberg geborene Manfred Berthold Pfarrer in Neustadt bei Coburg (1967-1986). Seinen Dienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hatte er im Jahr 1964 als Stadtvikar in Selb begonnen.
Regionalbischöfin Dorothea Greiner:
"Manfred Berthold war 17 Jahre lang engagierter Dekan in Bad Berneck. Er förderte die Diakonie vor Ort und setzte sich für die Erwachsenenbildung durch Vorträge und Studienreisen überregional ein. Er war während seiner Amtszeit eine der Säulen der Partnerschaft des Kirchenkreises Bayreuth mit der anglikanischen Erzdiözese Chichester in England.
Wir sind Manfred Berthold von Herzen dankbar, dass er seit seiner Ordination am 19. April 1965 sein Leben in den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums gestellt hat. Gott hat durch ihn viel Gutes bewirkt zum Wohl und Heil der Menschen. Wir vertrauen ihn und seine Familie dem für uns gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus an."
Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 7. Juni 2024 um
14:00 Uhr in Bindlach statt.
Ausscheiden der Geschäftsführung im Diakonie Verbund Kulmbach
22. Mai 2024 Im Diakonie Verbund Kulmbach bahnt sich ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Hans-Georg Müller wird sich aus persönlichen Gründen beruflich verändern und seine Verantwortung als Geschäftsführer und Vorstand zum 30. Juni 2024 abgeben. Satzungsgemäß obliegt es dem Verwaltungs- und Stiftungsrat unter Vorsitz von Richard von Schkopp die Nachfolge der Geschäftsführung zu organisieren. Die notwendigen Schritte dazu wurden eingeleitet. Damit ist sichergestellt, dass der Diakonie Verbund in gewohnter Weise verlässlich und solide seine Angebote und Aufgaben erfüllen wird.
Vielsprachiger Internationaler Gottesdienst zum Pfingstfest
17. Mai 2024 Eine Vielfalt von Sprachen erklingt im Internationalen Gottesdienst am Vorabend des Pfingstfestes, am Samstag, 18. Mai 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth und macht das Motto "Christus verbindet Welten" lebendig erfahrbar: Gottes Geist überwindet Sprachgrenzen und berührt die Herzen der Menschen mit ihren unterschiedlichen Nationalitäten und Lebenswegen. Der anglikanische Pastor Kelly Ibe aus Nigeria, zur Zeit zum Studium in Bayreuth, hält die englischsprachige Kurzpredigt. Erstmals ist der neue Pfarrer der Bayreuther Nikodemuskirche Thomas Hofmann im Team des Internationalen Gottesdienstes dabei, er predigt auf Deutsch. Internationale Studierende und weitere Ehrenamtliche wirken mit und tragen Gebete und biblische Lesungen auf Spanisch, Farsi, Ukrainisch, Deutsch, Englisch und Französisch vor. Kirchenmusikdirektor Michael Dorn gestaltet den Gottesdienst an der Orgel musikalisch aus.
Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann führen durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen.
Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zu Begegnung und Gesprächen bei einem Imbiss in der Kirche, den die LKG Stadtmission vorbereitet.
Pfingstkonzert in Kulmbach
15. Mai 2024 Großartige Orgelkompositionen und faszinierende Improvisationen bietet der italienische Organist Paolo Oreni am Pfingstsonntag um 19 Uhr in Kulmbach dar. Am 19. Juni gastiert er an der Rieger-Orgel in der Petrikirche.
Auf dem Programm stehen die Toccata in F-Dur von Johann Sebastian Bach, die Fantasie über den Namen "Bach" von Franz Liszt sowie ein Satz aus Charles Marie Widors V. Orgelsymphonie. Die Besucher dürfen sich beim Einlass ins Konzert gerne auch musikalische Themen wünschen, über die der Künstler improvisieren wird.
Karten gibt es noch im Vorverkauf bei Renner & Rehm (Georg-Hagen-Str. 20 in Kulmbach), online unter bit.ly/Oreni sowie ab 18 Uhr an der Abendkasse. Die Tickets kosten 12,- € (ermäßigt für Schüler, Studenten und Mitglieder der "Freunde der Kirchenmusik" 6,- €, Schüler bis 14 Jahre haben freien Eintritt).
Gemeinsam reden und schweigen Ökumenisches Stadtprojekt "Kirchenbank auf dem Bamberger Friedhof" und evangelisches Cafélino PAUL wieder eröffnet
5. Mai 2024 Am Glockenturm des Bamberger Friedhofs steht eine ausrangierte Kirchenbank, weiß und neongrün lackiert und von weither erkennbar. Die meiste Zeit des Tages lädt sie einfach zum Verweilen ein, zum Durchschnaufen während der Grabpflege. Doch am späten Nachmittag verkündet ein Schild: "Jetzt gesprächsbereit!" Dann ist klar, dass auf der Bank ein Mitglied eines ökumenischen Seelsorgeteams sitzt. Hier darf man sich ganz ausdrücklich niederlassen, wenn der Schuh drückt.
Einer Idee von Susanne Röhner, der Leiterin der Telefonseelsorge in Bamberg, ist es zu verdanken, dass das ökumenische Stadtprojekt "Kirchenbank" vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde. Kirche sollte direkt ansprechbar sein, genau dort, wo Leben passiert – dafür platzierte man die alte Kirchenbank mit ihrem Seelsorgeangebot an verschiedenen, stark frequentierten Orten in der Stadt. Nach guten Erfahrungen im vergangenen Jahr steht diese nun schon zum zweiten Mal einen Sommer lang am Glockenturm des Bamberger Friedhofs. Hier kommen vor allem trauernde oder einsame Menschen zu den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und suchen das Gespräch. "Manchmal auch das gemeinsame Schweigen," so Dekanin Sabine Hirschmann, die bei der Eröffnung der diesjährigen Saison am 2. Mai auf die Bedeutung von Bänken als Begegnungsorten einging.
Solche Begegnungsorte mitten im Leben der Menschen zu schaffen, das sei für die Kirchen in und um Bamberg ein wichtiger Auftrag, so Projektreferentin Andrea Hofmann. Das gemeinsame Projekt "Kirchenbank" der katholischen, evangelischen und baptistischen Gemeinden in Bamberg ist daher nicht das einzige Unterfangen dieser Art. Auch das Cafélino PAUL startete an diesem 2. Mai in seine zweite Saison. Diesmal wird das kleine Barista-Café auf drei Rädern gleich in fünf verschiedenen Stadtvierteln pro Woche Halt machen. Anders als beim Kirchenbankgespräch unter vier Augen geht es hier auch darum, Menschen, die anonym nebeneinander leben, bei kostenlosem Kaffee zusammenzubringen und Gemeinschaft zu ermöglichen. Auch Beratungsangebote werden bei Bedarf vermittelt.
Für die Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die PAUL und die Kirchenbank begleiten, ist der Sommer immer wieder eine spannende Zeit: "Man weiß eben nie, was einen erwartet," betonte Andrea Hofmann daher bei ihrer Eröffnungsrede – und meinte damit auch das aufziehende Unwetter. Als sich die Schleusen über dem Bamberger Friedhof öffneten und Festgäste wie Posaunenchor an der Aussegnungshalle Zuflucht suchten, warteten Dekan Roland Huth und Dekanin Sabine Hirschmann mit dem perfekten Geschenk für das ökumenische Seelsorgeteam auf: ein Satz Regencapes für Gespräche selbst bei Sturm und Hagel.
Gelegenheiten zum Seelsorgegespräch auf der Kirchenbank am Glockenturm des Friedhofs sind montags bis freitags jeweils von 16-17 Uhr.
PAUL steht montags 14-16 Uhr an der Katzheimerstraße im Malerviertel, dienstags 10-12 Uhr am Kreislaufkaufhaus in der Pödeldorfer Straße, mittwochs 10-12 Uhr am Gartenstädter Markt, donnerstags 10-12 Uhr hinter der Philippuskirche am Brunnen (Buger Straße) und freitags sowohl 10-12 Uhr als auch 14-16 Uhr am Brunnen in der Gereuth (Gereuthstraße).
Jazz in der Kirche- Neues Gottesdienstformat
23. April 2024 Ein Wochenende voller Jazz und Spiritualität zwischen Ochsenkopf und Frankenjura. Unter diesem Motto findet ein besonderes Wochenende statt, das die Symbiose von Musik und Spiritualität feiert. Ulrike Heubeck, Dekanatskantorin und Pfarrerin Simone Ziermann planten unabhängig voneinander Gottesdienste mit Jazz-Elementen und beschlossen dann, ihre Kräfte zu bündeln. Bald darauf waren nicht nur mehrere Kirchengemeinden, sondern auch das Evangelische Bildungswerk und die Hochschule für evangelische Kirchenmusik involviert.
Das Wochenende bietet die "Messe modern" mit einem großen Chor, der jazzige Stücke präsentiert, und eine Jazzmesse mit Stepptanz, bei der eine Jazzband auftritt und Stepptanz zu sehen und zu hören sein wird. Die Planung und Durchführung gestaltete sich nicht ohne Herausforderungen. Finanzielle Mittel waren knapp, besonders für die professionellen Musiker bei der Jazz-Stepp-Messe.
Mit mutige Sponsoren konnten die Veranstaltungen realisiert werden. Die "Messe modern" mit einem vielseitigen Chor sowie die Jazzmesse mit klassischen Elementen und jazzy Bausteinen bieten eine faszinierende Mischung, die alle Besucher ansprechen soll. Die "Messe modern" gibt es am Samstag, 27. April, um 19 Uhr in der St.-Johannes-Kirche Limmersdorf und Sonntag, 28. April, um 9.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Bad Berneck. Die "Jazz-Stepp-Messe" wird am Sonntag, 28. April, um 9.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Wonsees und am 28. April, um 17 Uhr in der Matthäuskirche Bischofsgrün aufgeführt.
Die Woche für das Leben - Generation Z(ukunft): Gemeinsam. Verschieden. Gut.
11. April 2024 Der Kirchenkreis Bayreuth lädt zum zentralen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst des Kirchenkreises Bayreuth und der Erzdiözese Bamberg zur Woche für das Leben 2024 ein.
am Freitag, 12. April 2024 um 17.30 Uhr
in der evangelischen Christuskirche Kronach, Strauer Str. 12.
Am Gottesdienst beteiligen sich die Schülerband "Kids vom Ring" der Lebenshilfe Kronach e.V. und junge Beschäftigte der Wefa Kronach (Diakonie Coburg). Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Erzbischof Herwig Gössl leiten gemeinsam mit Dekanin Ulrike Schorn und Domkapitular Thomas Teuchgräber durch die Liturgie.
In der Woche für das Leben engagieren sich evangelische und katholische Christen seit über 25 Jahren gemeinsam für den Schutz des menschlichen Lebens – vor allem zu Beginn und am Ende des Lebens – und machen die unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen bewusst. 2024 stellen wir die Lebenswirklichkeiten junger Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt unter dem Motto "Generation Z(ukunft): Gemeinsam. Verschieden. Gut."
Passion und Ostern hören - Musikalische Gottesdienste in den Kar- und Ostertagen
27. März 2024 In Bambergs evangelischen Kirchen finden in den Kar- und Ostertagen eine Reihe von musikalischen Gottesdiensten statt. Am Karfreitag wird in der Erlöserkirche im 10 Uhr-Gottesdienst die Sonate "Kreuzigung" aus den barocken Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber zum Klingen gebracht. Es spielen Christian Dibbern (ehemals Bamberger Symphoniker) an der Barockvioline und Dekanatskantorin Markéta Schley Reindlová am Cembalo. Dort findet später am Tag, zur sogenannten "Sterbestunde Jesu" um 15 Uhr, eine Andacht mit dem Erlöserchor und Chorstücken zur Passion, u.a. von Orlando di Lasso, statt. Zeitgleich führt dann die Kantorei St. Stephan in der Stephanskirche unter der neuen Leitung von Dekanatskantor Michael Goos Chöre aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach und die Motette "God so loved the world" des englischen Romantikers John Stainer auf. Außerdem spielt ein Streichquartett aus ehemaligen Mitgliedern der Bamberger Symphoniker Teile aus Joseph Haydns Quartetten "Die sieben Worte am Kreuz". Die Osternachtsfeier in der Stephanskirche, die am Karsamstag abends um 21 Uhr stattfindet, wird unter anderem von Kindern der Gemeinde St. Stephan musikalisch mitgestaltet. Im Gottesdienst am Ostersonntag geht es klingend weiter, wenn im Festgottesdienst um 10 Uhr mit Posaunenchor und dem liturgischen Chor Ostern gefeiert wird. Ebenfalls um 10 Uhr spielen dann Dibbern und Schley Reindlová in der Erlöserkirche erneut aus den Rosenkranz-Sonaten, diesmal die Sonate "Auferstehung". Dieser Ostergottesdienst wird außerdem vom ErlöserPosaunenchor mitgestaltet.
In der evangelischen Kirche spielt Kirchenmusik in der Passions- und Osterzeit eine zentrale Rolle. Was Worte nicht darstellen können, vermag Musik begreifbar zu machen. So haben Komponierende zu allen Zeiten die biblischen Erzählungen vom Leiden und Sterben Jesu, das Schweigen des Karsamstags und Vorstellungen der Auferstehungshoffnung auf unterschiedliche Weise verarbeitet, um tiefere Dimensionen von Glauben, Spiritualität und menschlichen Grunderfahrungen anzusprechen. So gehören Werke wie Bachs Johannes-Passion zur musikalischen Weltliteratur, die religiöse wie nichtreligiöse Menschen seit jeher berührt hat.
Iranischer Christ predigt im Internationalen Gottesdienst
21. März 2024 Der iranische Christ Yousef Naderlo aus der Friedenskirche Bayreuth steht auf der Kanzel der Stadtkirche Bayreuth im Internationalen Gottesdienstes am 23. März 2024 um 17.00 Uhr. Nach seiner theologischen Ausbildung an der Hochschule Johanneum in Wuppertal ist er zum Praktischen Jahr nach Bayreuth zurückgekehrt.
Durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes führen Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Stadtkirchenpfarrer Carsten Brall, die zweite Kurzpredigt hält Studierendenpfarrer Heinrich Busch auf Englisch. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen.
Die deutsch-iranische Band "Setayesh" der Friedenskirche lädt zum Lobpreissingen ab 16.45 Uhr ein und gestaltet den Gottesdienst mit aus. Außerdem wirken musikalisch der Posaunenchor "Saaser Blech" und Kirchenmusikdirektor Michael Dorn an der Orgel mit.
Ein großes Team aus internationalen Ehrenamtlichen trägt Gebete und biblische Lesungen in verschiedenen Sprachen, darunter auch Farsi, vor. Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zu Begegnung und Gesprächen bei einem Imbiss in der Kirche, den die LKG Stadtmission vorbereitet.
Louis Armstrong: Sein Leben. Seine Musik.
15.03.2024 Gemeinsam mit Kunst und Kultur im Alten Kindergarten (KuKuK) e.V. lädt das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte für Freitag, 22. März zu einem Vortrag über Louis Armstrong ein. Um 19.30 Uhr spricht Hermann Baumann über die Biografie sowie Ideen des weltbekannten Musikers und nimmt das Publikum dabei auf eine spannende Spurensuche mit Bezügen bis in die heutige Zeit mit. Louis Armstrong gehörte zu den Musikern, die den Jazz hoffähig machten. Ihm gelang es im Amerika der 1920er und 1930er Jahre sowohl weiße als auch schwarze Zuhörer gemeinsam in seinen Saal zu bekommen. Vereint und mit Freude jubelten ihm seine Zuhörer zu. Er blies seine Trompete, wie er gesagt haben soll, für Schwarze und Weiße, für Juden, Katholiken - für alle eben. Selbst bei seinen Gastspielen in der ehemaligen DDR versuchte er durch seine Musik Brücken zwischen den politisch unterschiedlichen Lagern zu bauen. Veranstaltungsort ist Kultur-Raum Fichtelgebirge, KuKuK - Alter Kindergarten, Am Kirchenring 43, 95460 Bad Berneck. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.
Der Fränkische Bibelweg-Impulse, Bilder und Marimbaphon
27. Februar 2024 In Gedanken mitgehen: Dazu lädt die Veranstaltung am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr im Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24, ein. Christel Sakalow, Pädagogin mit Pilgererfahrung, nimmt mit Bildern und Texten Interessierte mit auf den "Fränkischen Bibelweg" in den Haßbergen. Zwölf eindrückliche Holzfiguren stehen für biblische Schlüsselszenen und regen gerade in der Passionszeit zum Nachdenken an. Johannes Kilian rahmt den Abend musikalisch mit dem Marimbaphon. Eintritt frei, Spenden willkommen.
Friedensgebete in Michelau und Bayreuth
22. Februar 2024 Zum zweiten Jahrestag des Überfalls russischer Truppen auf die Ukraine möchte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ein gemeinsames Zeichen des Friedens setzen. So laden am Samstag, den 24. Februar 2024, in vielen evangelischen Kirchen in Bayern um 18 Uhr Glocken zu einem Friedensgebet ein.
Für den Dekanatsbezirk Michelau findet das Friedensgebet um 18 Uhr in der Johanneskirche Michelau statt, gestaltet von Dekanin Stefanie Ott-Frühwald und Pfarrer Andreas Baumann.
Besonders eingeladen sind Geflüchtete aus der Ukraine, die bei uns Schutz und Zuflucht gefunden haben, und alle, die in den letzten Jahren auf vielfältige Weise Menschen in und aus der Ukraine auf vielfältige Weise unterstützt und begleitet haben.
Beim 80. Internationalen Gottesdienstes am 24. Februar 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth steht auch das Friedensgebet im Mittelpunkt.
Ein großes Team aus internationalen Ehrenamtlichen trägt Gebete und biblische Lesungen in verschiedenen Sprachen, darunter auch Ukrainisch, vor. Prof. Bozhena Korchynska spielt Werke ukrainischer Komponisten auf der traditionellen ukrainischen Flöte Sopilka. Mei He begleitet sie an der Orgel.
Zum ersten Mal dabei ist "Sing2Music" mit Pfarrer Michael Bergner. Bereits ab 16.45 Uhr stimmt die Band mit hoffnungsvollen Lobpreisliedern zum Mitsingen auf den Gottesdienst ein.
Die Kurzpredigt auf Deutsch hält Pfarrer Markus Hildebrandt Rambe von der landeskirchlichen Fachstelle "Interkulturell evangelisch in Bayern", Pfarrer Johannes Herold aus Selb, der früher Vikar an der Stadtkirche war, predigt auf Englisch.
Durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes führen Pfarrerin Susanne Sahlmann und Studierendenpfarrer Heinrich Busch. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen.
Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zu Begegnung und Gesprächen bei einem Imbiss in der Kirche, den die LKG Stadtmission vorbereitet.
Der Gottesdienst kann auch online mitgefeiert werden. Livestream auf der Website der Stadtkirchengemeinde: www.Stadtkirche-Bayreuth.de
Ökumenisches Gespräch mit Regionalbischöfin und Erzbischof
19. Februar 2024 Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Weihbischof Herwig Gössl, der künftige Erzbischof, führen die gute Tradition des zweijährlich stattfindenden ökumenischen Gespräches fort. Beide trafen sich in Bayreuth, begleitet von Leitungspersonen und ökumenisch Mitarbeitenden.
Der Austausch der beiden leitenden Geistlichen war geprägt von offenem Reden und gegenseitigem Hören aufeinander. Es wurde deutlich, dass die Christen beider Konfessionen in der Region mit tiefgreifenden Strukturveränderungen umzugehen haben. Dorothea Greiner und Herwig Gössl betonten einmütig ihre Überzeugung, dass gelebte Ökumene ein wesentlicher und unverzichtbarer Beitrag ist, Glauben zu stärken und für die Menschen da zu sein. Sie wird im Gottesdienst und im Religionsuntericht, im Gebrauch von Gebäuden, in wechselseitiger Vertretung und auf viele andere Weisen an Bedeutung gewinnen.
Die Zusammenarbeit zwischen katholischem Erzbistum und evangelischem Kirchenkreis ist längst gut eingespielt und wirkt in den Gemeinden vor Ort: Bereits zum zwölften Mal erarbeitete ein ökumenisches Team eine geistliche Anleitung für Gruppen, die damit bewusst durch die Fastenzeit gehen, die sogenannten "Alltagsexerzitien". Im Frühjahr wird die "Woche für das Leben" wieder in einem gemeinsamen Gottesdienst von Regionalbischöfin und Erzbischof, diesmal in Kronach, eröffnet. Die gemeinsame lebendige Partnerschaft mit der anglikanischen Diözese Chichester in Südwestengland wird mit Leidenschaft gepflegt.
Mit einem öffentlichen Segnungsgottesdienst zum Beginn der Fastenzeit in der Stadtkirche Bayreuth beschlossen Regionalbischöfin und Weihbischof den ökumenischen Begegnungstag.
Selbitzer Kunstwerk in der Klinikkapelle Hohe Warte zu Gast
In der Passionszeit 2024 ist das Bild "Ich bin da" der Künstlerin Schwester Christamaria Schröter in der Klinikkapelle Hohe Warte zu sehen. Die Künstlerin ist Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und Ordensschwester in der Christusbruderschaft im hochfränkischen Selbitz. Das ökumenische Team der Krankenhausseelsorge lädt zu wöchentlichen Gottesdiensten und Andachten ein, die das Kunstwerk jeweils von unterschiedlichen Seiten erschließen. Pfarrerin Manja Brall hat das Projekt angestoßen: "Die Kapelle ist ein besonderer Ort im Krankenhaus. Hierher kommen Menschen mit Gebetsanliegen oder auch einfach dem Bedürfnis nach Stille und Besinnung im manchmal hektischen Klinikalltag. Wir freuen uns, wenn durch das Kunstwerk Menschen die Kapelle neu für sich entdecken." Die katholische Klinikseelsorgerin Katja Straubinger-Wolf hält fest: "Die Klinikkapelle ist rund um die Uhr geöffnet und wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen."
Folgende Veranstaltungen sind geplant:
Aschermittwoch 14.2.2024 Eucharistiefeier und Vorstellung des Kunstwerks
16.30 Uhr Pater T. Rostek; Pfrin. M. Brall; Rel. Päd. K. Straubinger-Wolf
Montag 19.2.2024 Evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl
18.30 Uhr Pfarrerin Gabriele Günther
Mittwoch 28.2.2024 "Gedanken und Musik zum Bild"
18.30 Uhr Rel. Päd. Katja Straubinger-Wolf
Montag 4.3.2024 Evangelischer Gottesdienst mit Segnung
18.30 Uhr Pfarrerin Manja Brall
Mittwoch 13.3.2024 "Gedanken und Musik zum Bild"
18.30 Uhr Rel. Päd. Katja Straubinger-Wolf
Montag 18.3.2024 Evangelischer Gottesdienst mit Abendmahl
18.30 Uhr Pfarrerin Gabriele Günther
Gründonnerstag 28.3.2024 Feierabendmahl zum Gründonnerstag
18.30 Uhr Pfarrerin Manja Brall
Jüdische Geschichte in der Region Bamberg: Jugend auf der Suche
12. Februar 2023 Am 22. Februar 2024 um 19 Uhr findet im Bamberger Stephanshof der 2. Abend in der Reihe Jüdisches Leben statt.
Großwerden und leben in sicheren Bahnen, in stabilen Verhältnissen: Das ist es, was sich jungen Menschen wünschen und was sie brauchen. Was aber ist, wenn sich nach und nach die vertrauten Gegebenheiten zum Negativen verändern, sich überall Sackgassen auftun?
So oder ähnlich muss es den jungen Jüdinnen und Juden Ende der Zwanziger und Anfang der Dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts gegangen sein. Ihre scheinbar sichere Welt geriet (komplett) aus den Fugen, selbstverständliche Dinge waren nicht mehr erlaubt: Freunde und Schulkameraden_innen zogen sich zurück und grenzten sie aus. Wie damit umgehen, wie es deuten? Diese Frage wurde in vielen Fällen mit einer tatkräftigen Suche nach neuen Wegen und dem Beschreiten eben solcher beantwortet. Taten sie es nicht, führte ihr Weg sie zwangsläufig in die Vernichtungsmühlen der Nationalsozialisten.
Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Leben junger Jüdinnen und Juden aus dieser Zeit, er wirft einen Spot auf jüdische Kinder und Jugendliche in Bamberg (und anderswo) die versuchen, ihr Leben zu gestalten und sich Perspektiven für ihre (eine) bessere Zukunft aufzubauen. Eine Generation, die wahrlich zu mutigen Entscheidungen und Handlungen getrieben wurde. Ihnen zollen wir mit diesem Vortrag nachträglich unseren Respekt.
Sunday Evening auch diesmal wieder ein großer Erfolg
05. Februar 2024 Kirche, Kneipe und vorweihnachtliche Stimmung – geht das zusammen? Die Bayreuther sagten: Ja, auf jeden Fall!
Schon zum dritten Mal lief die "Sunday Evening Church" im Dubliner. An den vier Sonntagen vor Weihnachten erlebten über 600 Gäste, noch mehr wie in den Jahren zuvor, einen "etwas anderen" Gottesdienste mit kreativen geistlichen Impulsen und schwungvoller Musik. Die sehr gut angenommen Veranstaltungen wurde in ökumenischer Kooperation mit verschiedenen Gemeinden und Einrichtungen aus dem Stadtgebiet Bayreuth gestaltet.
Wie in jedem Jahr wurden Spenden für eine soziale Einrichtung aus der Region erbeten. Dieses Jahr konnten 1130.-€ an die Stadtmission Bayreuth übergeben werden.
Die Stadtmission des Landeskirchlichen Gemeinschaftsverband in Bayern e.V. ist ein sehr wichtiger Ort in Bayreuth für Menschen, denen es nicht so gut geht. Sie bietet an unterschiedlichen Tagen in der Woche ein kostenloses Frühstück und Mittagessen an. Es gibt keine Preise, für Getränke, Essen oder auch Kleidung, sondern man gibt so viel wie man geben möchte und kann.
Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten können hier zusammenkommen. Der Stadtmission ist es wichtig, den Kontakt herzustellen zwischen den Menschen, die teilweise am Rande der Gesellschaft stehen, und den Menschen unserer Stadt. Die Spende wird dafür eingesetzt, dass diese wertvolle Arbeit so gut weitergeführt werden kann, sagt Volker Sommerfeldt, Leiter der Stadtmission Bayreuth.
Beziehungsweise - ökumenischen Alltagsexerzitien im Kirchenkreises Bayreuth
01. Februar 2024 Auch dieses Jahr fanden, zu den ökumenischen Alltagsexerzitien, für die hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeitenden, Vorbereitungstage in der Kommunität in Selbitz statt. Eva Ernst ist Diakonin und Sekretärin für den CVJM Bayreuth und war bei diesen Tagen dabei. Sie berichtet für uns von diesen Tagen.
Beuiehungsweise - so lautet der Titel der diesjährigen ökumenischen Alltagsexerzitien des Kirchenkreises Bayreuth (kurz Allex genannt). Bestimmt haben Sie in ihrer Gemeinde davon schon einmal gehört, vielleicht selbst teilgenommen, eine Gruppe begleitet oder waren auf einem der dazugehörigen Gottesdienste mit unserer Regionalbischöfin Dorothea Greiner.
Auch dieses Jahr haben 25 Personen das Angebot der Vorbereitungstage, in der Kommunität der Christusbruderschaft Selbitz, gerne wahrgenommen. Finanziell wird dieses Angebot durch den Kirchenkreis gefördert. Diese sind für viele LeiterInnen sehr wichtig. Vor allem für die Ehrenamtlichen unter uns. Alte Hasen und Rookies (Neulinge) treffen sich, probieren die Gruppentreffen aus, lernen und haben Gemeinschaft. Gerade das Niederschwellige macht die Exerzitien ja so erfolgreich. Ich muss keine Theologin, Sozialarbeiter, Gemeindereferent*in sein, um eine Gruppe zu leiten. Das kann ich hier in Selbitz lernen. Ein Netzwerk an Austausch und Ökumene hat sich gebildet und wächst weiter. Die Teilnehmenden kommen aus ganz Franken angereist. Hof, Wunsiedel, Selb und Weißenstadt sind genauso vertreten wie Hassfurt, Erlangen, Bayreuth und Kulmbach.
Überall dort und an noch vielen Orten mehr finden die Allex statt. Die LeiterInnen gehen gestärkt und ermutigt zurück in ihre Gemeinden wo sie mit viel Liebe und Engagement die Gruppen vorbereiten und durchführen.
Ein Angebot das angenommen wird. Von Jung und Alt. Das viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kontexten in die Gemeinden bringt. Das Menschen mit seinen gut geschriebenen Impulsen mitten im Leben erreicht.
Wir als Teilnehmende der Rüstzeit hoffen sehr, dass dieses Angebot auch in den nächsten Jahren die Förderung erhält, die es braucht, um Kursleiterinnen und Kursleiter zu stärken um gerade die Ehrenamtlichen von uns, die das alles auf eigene Kappe machen weiterhin zu unterstützen und wertzuschätzen.
Andreas Baumann wird neuer Pfarrer in Michelau
29. Januar 2024 Ab 1. Februar wird er im dekanatsweiten Dienst tätig sein, zum 1. Mai 2024 kommt er fest in die Pfarrei Michelau: Pfarrer Andreas Baumann übernimmt die 2. Pfarrstelle im Verbund der Kirchengemeinden Schwürbitz, Neuensorg und Michelau. In der vergangenen Woche hatten ihn die Kirchenvorstände der Pfarrei in einer gemeinsamen Sitzung gewählt. Ehren- und Hauptamtliche im Wahlgremium freuten sich sehr über seine Bewerbung und nun darüber, dass er damit nach dem anstehenden Dienstende von Pfarrer Jürgen Harder auch nahtlos die pfarramtliche Geschäftsführung für die drei Kirchengemeinden übernimmt.
Der 62-jährige gebürtige Münchner Andreas Baumann kehrt mit seinem Dienst im Dekanat Michelau zurück zu seinen Wurzeln als Gemeindepfarrer: Nach 10 Jahren im Gemeindedienst nach seiner Ordination war er gut zwanzig Jahr an den Dienstorten seiner Frau, ebenfalls ordinierte Theologin und Pfarrerin der Bayrischen Landeskirche, im Landkreis Kulmbach und Passau als Schulpfarrer an Gymnasien tätig. Seit 2021 lebt das Pfarrersehepaar im Pfarrhaus in Fechheim, Dekanatsbezirk Coburg.
Andreas Baumann nennt seinen Beruf als Pfarrer auch "Berufung". Nach wie vor pflegt er neben der Praxis seine Leidenschaft für wissenschaftliche Theologie. Und er hat eine Leidenschaft für´s Fliegen: Fast 4.000 Flugstunden stehen in seinem Flugbuch. Seit eineinhalb Jahrzehnten ist er ehrenamtlich als Fluglehrer tätig. "Zwischen Himmel und Erde" beschreibt er selbst als sein Motto – oder auch: "zwischen heaven und sky". Nun legt Andreas Baumann seinem Dienstbeginn in Michelau wieder einen Schwerpunkt im Bereich Heaven.
Ehren- und Hauptamtliche aller drei Kirchengemeinden ließen sich von seinen Fähigkeiten überzeugen und freuen sich auf die gemeinsamen Jahre mit Pfarrer Baumann. Dekanin Ott-Frühwald sieht in seinem Interesse auch eine Resonanz auf die positive Entwicklung in der Pfarrei: "Dass die Begegnungen im Vorfeld seines Einsatzes in der Region Mitte im Dekanatsbezirk Michelau Pfarrer Baumann zur Bewerbung auf die nach wie vor vakante Pfarrstelle bewogen haben, ist ein ausgesprochen ermutigendes Signal. Die verstärkte Zusammenarbeit der und die Entscheidungen für einen gemeinsamen Kirchenvorstand motivieren – so bleibt neben der notwendigen Verwaltungsarbeit auch für einen geschäftsführenden Pfarrer Zeit und Kraft für Gottesdienste und Begegnungen. Dass diese Pfarrer Baumann ausgesprochen am Herzen liegen, ist uns sehr deutlich geworden."
Die gottesdienstliche Einführung mit Installation auf der Pfarrstelle ist für Sonntag, 5. Mai 2024, um 14 Uhr in der Michelauer Johanneskirche geplant.
Internationaler Gottesdienst startet mit Stadtmission ins neue Jahr
25. Januar 2024 Der Internationale Gottesdienst startet am 27. Januar 2024 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth ins neue Jahr. Mit dabei ist die LKG Stadtmission, die für einen stärkenden Imbiss im Anschluss in der Kirche sorgt. Alle sind zu Essen und Gesprächen herzlich eingeladen.
Bereits ab 16.45 Uhr stimmt die Band um Pfarrer Otto Guggemos Lobpreislieder zum Mitsingen an. Kirchenmusikdirektor Michael Dorn gestaltet die Orgelmusik des Gottesdienstes.
Jesus Christus gibt Orientierung in wirren Zeiten und bringt Licht ins Dunkel: Darüber sprechen Dekan i.R. Günter Saalfrank aus Bayreuth und Pfarrer Knut Cramer aus Forchheim in den beiden ermutigenden Kurzpredigten auf Deutsch und Englisch.
Durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes führen Pfarrerin Irene Mildenberger aus St. Georgen und Studierendenpfarrer Heinrich Busch. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen. Eine Vielfalt von Sprachen erklingt bei Lesungen und Fürbitten, die von internationalen Mitwirkenden vorgetragen werden.
Veranstaltungsreihe zu jüdischem Leben in Bamberg
24. Januar 2024 Das Bündnis gegen Rechtsextremismus und der Förderverein Zelt der Religionen in Bamberg laden zu ihrer Veranstaltungsreihe zu jüdischem Leben in Bamberg ein. Am 31. Januar um 19 Uhr beginnt die Reihe mit dem Thema "Scheßlitz und die Kibbuzim - ein vergessener Teil der jüdischen Geschichte", teilte der Förderverein am Mittwoch mit. Im Vortrag gehe es um Jüdinnen und Juden, die vor und nach der Shoa im Landkreis Bamberg gelebt haben.
Es gehe um Orte, an denen Menschen nach Vertreibung, KZ-Aufenthalten oder einem Leben im Untergrund gestrandet sind und wo sie für einige Zeit Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung bekamen. Die Referentin Maria Becker setze sich mithilfe von Originaltexten und Bildern aus der Region mit dem Begriff Heimat auseinander und den Gefühlen von Juden gegenüber dem Land der Täter.
Drei weitere Veranstaltungen sind in der Reihe geplant. Am 22. Februar geht es um "Jugend auf der Suche - Jüdische Kinder und Jugendliche kämpfen um eine Zukunft", am 20. März folgt ein Spaziergang durch die Stadt, der jüdisches Leben sichtbar machen will. Am 19. April findet ein Kochkurs zu koscherem Essen statt. Veranstaltungsort ist jeweils der Stephanshof in Bamberg, die Teilnehmenden des Spaziergangs treffen sich am Synagogenplatz.
Das Zelt der Religionen wurde 2014, zwei Jahre nach dem Ende der Landesgartenschau, am Markusplatz in Bamberg wieder aufgestellt. Der Förderverein Zelt der Religionen engagiert sich für den interreligiösen Dialog in der Stadt Bamberg und darüber hinaus.
Partnerschaftsgottesdienst in Burkersdorf Dekanat Kronach-Ludwigsstadt
16. Januar 2024 Am ersten Sonntag im neuen Jahr wurde in der Marienkirche in Burkersdorf ein Missions-und Partnerschaftsgottesdienst gefeiert mit Pfarrer Christoph von Seggern, Regionalstelle Nord von Mission EineWelt, und Gästen aus Übersee: Apollos von den Philippinen und Zefania Slaa, Freiwilliger und zukünftiger Pfarrer aus Tansania. Sie gestalteten den Festgottesdienst mit Liedern in Pidgin und Gebeten und Segen in Kisuaheli mit.
In seiner Predigt ging Pfarrer von Seggern auf das Epipaniasfest ein. Weise aus dem Morgenland machen sich auf den Weg und kommen zum Kind in der Krippe. Das Wort ‚Mission‘ hat einen schlechten Beigeschmack bekommen, sagte er. Dabei ist das doch zunächst einmal nichts Schlechtes, wenn man etwas Gutes weitererzählt. Das Evangelium ist die Gute Nachricht von Jesus Christus. Es hat etwas Befreiendes. Verkehrt wird Mission erst dann, wenn sie mit Machtmissbrauch einhergeht, wie es im Kolonialismus teilweise der Fall gewesen ist. Das müssen wir wahrnehmen und anerkennen.
Das kann unsere guten Beziehungen zu den christlichen Kirchen in aller Welt aber nicht zerstören. Wo wir aus der Liebe Gottes leben, können wir auch heute noch Geschwister im Glauben miteinander seien und uns an unseren engen Beziehungen freuen. So wie das Dekanat Kronach-Ludwigsstadt seit vielen Jahren Beziehungen nach Kaintiba in Papua Neuguinea pflegt und man sich demnächst auch wieder gegenseitig besuchen möchte.
Abschied und Neubeginn im Kirchengemeindeamt
15. Januar 2024 Am Abend des 11. Januar fand in der Bamberger Stephanskirche ein festlicher Gottesdienst zur Verabschiedung von Diakon Dirk Giepen, dem Leiter des evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeamts und Geschäftsführer der Gesamtkirchengemeinde Bamberg statt. Nach sieben Jahren engagierter Dienstzeit wurde Giepen von Dekan Hans Martin Lechner entpflichtet und für den nun beginnenden Ruhestand gesegnet.
Sabrina Göckel, die bisher stellvertretend das Amt geleitet hatte, wird die Nachfolge von Giepen antreten. Dabei wird ihr Martina Baumann, eine erfahrene Kollegin im Kirchengemeindeamt, als Stellvertreterin zur Seite stehen. In den Worten, die die beiden zukünftigen Amtsleiterinnen nach ihrer Einführung an die Festgemeinde richteten, lobten sie die "gänzlich uneitle" Art ihres Vorgängers Giepen, durch die er Leitung auf mehrere Schultern zu verteilen und Mitarbeitende bei der Übernahme von Verantwortung zu unterstützen wusste. Giepen selbst blickte in seiner Ansprache in Dankbarkeit auf 45 Jahre Dienst als Diakon in unterschiedlichen Arbeitsfeldern zurück.
Beim anschließenden Empfang im Stephanshof würdigte Bürgermeister Jonas Glüsenkamp den Dienst von Diakon Giepen und die zukünftige Arbeit von Frau Göckel und Frau Baumann in einer demokratischen Gesellschaft. Er unterstrich die Bedeutung von klaren Regeln, gleicher Behandlung und Unbestechlichkeit in der Verwaltung als unverzichtbare Bestandteile einer funktionierenden Demokratie.
Die Verabschiedung von Diakon Giepen und die Einführung seiner Nachfolgerinnen bilden zugleich den diesjährigen Auftakt weiterer Veranstaltungen unter dem Motto "Abschied und Neubeginn im Dekanat Bamberg". So wird am kommenden Sonntag, den 21. Januar Dekan Hans-Martin Lechner in den Ruhestand verabschiedet, bevor im April Sabine Hirschmann in das Amt der Bamberger Dekanin eingeführt wird. Wenige Wochen zuvor wird Kirchenmusiker Michael Goos als Nachfolger für Dekanatskantorin Ingrid Kasper in Bamberg willkommen geheißen.
Auf Rädern Essen - gemeinsames Mittagsessen in Kulmbach
11. Januar 2024 Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit KASA der Diakonie Kulmbach lädt wieder ältere Menschen zum gemeinsamen Genuss, Kennenlernen und Austausch ein: Am Donnerstag, 25. Januar 2024, um 10.30 Uhr findet der nächste Termin des beliebten Angebots „Auf Rädern zum Essen“ im Burggut in der Waaggasse in Kulmbach statt. Ein leckeres Menü zum Preis von 10 Euro pro Person wird dort für Gaumenschmaus sorgen. Dazu wird es ein geselliges Rahmenprogramm geben. Herzliche Einladung zum Mittagstisch ergeht an alle Seniorinnen und Senioren aus Stadt und Landkreis Kulmbach. Gegen einen geringen Beitrag kann auch ein Fahrdienst gestellt werden. Eine telefonische Anmeldung ist bis Donnerstag, 18. Januar 2024, möglich. Es ist auch möglich, eine Nachricht mit den eigenen Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen: Telefon 09221 / 605 777 3. „Auf Rädern zum Essen“ in Kulmbach wird unterstützt durch die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Kulmbach-Petrikirche. Die Idee dabei ist, ältere, oft alleinlebende Menschen in die Gemeinschaft einzubinden und Abwechslung in ihren Alltag zu bringen.
Umweltbeauftragte treffen sich
8. Januar 2024 Die Umweltbeauftragten im Kirchenkreis Bayreuth treffen sich 13. Januar 2024 in Wonsees im örtlichen Gemeindezentrum. Das Treffen wird von Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Kirchenrat Wolfgang Schürger, Beauftragter für Umwelt- und Klimaverantwortung, begleitet.
Während des Treffens haben die Teilnehmer die Gelegenheit, den ökologischen Lehrfriedhof der Kirchengemeinde Wonsees zu erkunden. Dieses Areal soll für interessante Gespräche und Inspirationen sorgen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltarbeit der Landeskirche und das neue Klimaschutzgesetz.
Das Gemeindezentrum in Wonsees ist barrierefrei zugänglich und bietet ausreichend Parkplätze direkt vor der Tür. Die Teilnahme ist kostenfrei, und die Fahrtkosten werden großzügig von den Kirchengemeinden und Dekanaten erstattet.
Um sicherzustellen, dass genügend Platz und Ressourcen für alle Teilnehmer vorhanden sind, bitten wir um eine baldige Anmeldung per E-Mail bis spätestens 11. Januar 2024 an Albrecht.Bischoff@elkb.de. Ihre Teilnahme und Ihr Engagement sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, unsere Umweltinitiativen voranzutreiben.
Die Gemeinde freut sich auf ein informatives und inspirierendes Treffen, bei dem die Umweltarbeit im Vordergrund steht und Ideen für eine nachhaltige Zukunft entwickelt werden.
Bamberger Suppenkirche – Es geht wieder los!
3. Januar 2024 Die Suppenkirche wird im Januar und Februar wieder ihre Türen in verschiedenen evangelischen Kirchengemeinden öffnen. Neu ist, dass sich mit der katholischen Stadtpastoral eine ökumenische Partnerin an der Aktion beteiligt. Zwischen dem 08. Januar und dem 23. Februar werden jeweils von 12.30 bis 13.30 Uhr in den Gemeindezentren der Auferstehungskirche (Mo.) und St. Matthäus in Gaustadt (Di.), im Kirchenraum von St. Martin (Mi.), im Café der Evangelischen Studierendengemeinde (Mi., nur im Januar), im Stephanshof (Do.) und im Gemeindezentrum der Erlöserkirche (Fr.) kostenlos Suppe und Brot serviert.
Die Initiative wird durch großes ehrenamtliches Engagement und Spenden unterstützt, die dazu beitragen, dass in den winterlichen Monaten diese Begegnungsorte geschaffen werden können. Alle Menschen jeglicher Herkunft und Weltanschauung sind herzlich eingeladen, eine warme Mahlzeit und Gemeinschaft in den kirchlichen Räumen zu genießen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Initiative: www.suppenkirche.de
Suppenkirche vom 8. Januar 2024 – 23. Februar 2024
jeweils von 12.30 Uhr – 13.30 Uhr
Montag, 12.30 – 13.30 Uhr
Gemeindezentrum Auferstehungskirche Bamberg
Pestalozzistraße 27
Dienstag, 12.30 – 13.30 Uhr
St. Matthäus in Gaustadt
Bonhoefferplatz 2
Mittwoch, 12.30 – 13.30 Uhr
St. Martin
Grüner Markt 19
und Evang. Studierendengemeinde Bamberg
Markusplatz 1
Donnerstag, 12.30 – 13.30 Uhr
Stephanshof Stephanskirche Bamberg
Stephansplatz 5
Freitag, 12.30 – 13.30 Uhr
Gemeindezentrum Erlöserkirche Bamberg
Kunigundendamm 14
"Eure Kulmbacher Landwirte" spenden 1.000 Euro an die Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung
Für viele ist es schon eine kleine Tradition, wenn die festlich geschmückten "Weihnachtstraktoren" durch mehrere oberfränkische Städte fahren. Auch in Kulmbach fand die Aktion "Eurer Kulmbacher Landwirte" schon zum dritten Mal statt. Neben vielen leuchtenden Kinderaugen geht es den Landwirten, die ehrenamtlich unterwegs sind, aber auch darum, andere zu unterstützen. So haben sie dabei durch den Verkauf von Plätzchen und Punsch Spenden gesammelt. Vor kurzem konnten sie die den stolzen Betrag von 1.000 Euro an die die Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung übergeben.
Beim Halt während der Rundfahrt am Areal am Schießgraben, wo viele Kinderwohngruppen beheimatet sind, hatten die Landwirte außerdem noch Wunschzettel für Weihnachts-Gruppenwünschen mitgenommen. Diese Sachspenden wie Lenkschlitten, Bälle oder Knetsand haben nun ebenfalls die Besitzer gewechselt und werden den Alltag der Kinder bereichern.
Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereichs Familie und Erziehung der Geschwister-Gummi-Stiftung, und ihr Kollege Kevin Lamour zeigten ich beeindruckt vom wiederholten Engagement der Landwirte. "Vielen herzlichen Dank für ihren Einsatz, ihre Spenden und ihre Zeit. Sie stehen ja seit Jahren auch vor vielen Herausforderungen und schenken anderen doch immer wieder Unterstützung."
Internationaler Gottesdienst mit Friedenslicht schon am Freitag
13.Dezember 2023 Ausnahmsweise am Freitag findet der vorweihnachtliche Internationale Gottesdienst am 15. Dezember 2023 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth statt. Der Internationale Chor „Souvenir“ sorgt für eine festliche Atmosphäre.
Es war bis zuletzt spannend, ob das Friedenslicht aus Bethlehem schon zum Internationalen Gottesdienst in Bayreuth da sein wird. Tatsächlich ist es rechtzeitig angekommen und wird als sichtbares Hoffnungssymbol am Altar leuchten. Die Flamme wird nach dem Gottesdienst verteilt, so dass jeder das Friedenslicht mit nach Hause nehmen und auch weitergeben kann. Wer möchte, kann dazu eine Laterne oder ein Windlicht selbst mitbringen.
Persönliche Erfahrungen zur adventlichen Hoffnung auf das Kommen Jesu teilen der deutschsprachige Prediger Pfarrer i.R. Gerhard Weinreich aus Bindlach und der englischsprachige Prediger Samuel Kost; dieser stammt aus USA und ist nun Pfarrer in der Fränkischen Schweiz.
Regionalbischöfin Dorothea Greiner und Pfarrer i.R. Manfred Scheckenbach führen gemeinsam durch die Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes, in dem auch die Möglichkeit zur persönlichen Segnung besteht. Ein großes Team aus internationalen Ehrenamtlichen bringt sich mit Lesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen ein.
Der Bayreuther Pfarrer Otto Guggemos als Gitarrist stimmt zusammen mit seinem Sohn Ludwig bereits ab 16.45 Uhr Lobpreislieder zum Mitsingen an. Kirchenmusikdirektor Michael Dorn bereichert den Gottesdienst mit adventlicher Orgelmusik.
Im Anschluss an den Gottesdienst ist Zeit zum Zusammensein bei Essen und Gesprächen. Das Frauenfrühstücksteam aus Weidenberg bietet ein vielfältiges Buffet in der Kirche an. Zudem werden gespendete Lebkuchen an die Gottesdienstbesucher verteilt.
Der Gottesdienst kann auch online mitgefeiert werden. Livestream auf der Website der Stadtkirchengemeinde: www.Stadtkirche-Bayreuth.de
Michael Thiedmann neuer Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis Bayreuth
11.Dezember 2023 Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat Kirchenrat Michael Thiedmann in einem feierlichen Gottesdienst in der Erlöserkirche Bayreuth in sein neues Amt als Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis Bayreuth eingeführt. Mit der Stelle verbunden ist auch die Leitung der Schulreferate der Dekanatsbezirke Bayreuth-Bad Berneck, Kulmbach, Pegnitz und Thurnau.
Regionalbischöfin Dorothea Greiner betonte in ihrer Ansprache: „Michael Thiedmann bringt hervorragende Leitungskompetenz und großes Organisationstalent mit, dazu das nötige Fingerspitzengefühl und echte Leidenschaft, um bestmögliche Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht in unserem Kirchenkreis zu schaffen. Schüler- und Elterninteressen sind ebenso zu berücksichtigen wie Lehrkraftwünsche, Schulbedarfe und rechtliche Bestimmungen. Diese herausfordernde Aufgabe trauen wir ihm zu und erbitten Gottes Segen für seinen Dienst und sein Leben. “
Michael Thiedmann sieht seiner neuen Tätigkeit gespannt entgegen: „Der Religionsunterricht erfüllt aus meiner Sicht eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Sich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen, bedeutet letztlich auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und unserer Verantwortung in der Welt. Als Kirche im Lebensraum Schule bringen wir gut ausgebildetes Personal in das Bildungssystem ein. Wir sprechen junge Menschen auch mit Angeboten wie Andachten, Projektwochen oder insbesondere der Schulseelsorge persönlich an und sind für sie da. Dies möchte ich begleiten, unterstützen und fördern.“
Grußworte sprachen Oberkirchenrat Stefan Blumtritt als Vertreter des Landeskirchenrates der Evang.-luth. Kirche in Bayern und Abteilungsdirektor Stefan Kuen als Vertreter der Regierung von Oberfranken, außerdem Kirchenrat Michael Löhner, der Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis Nürnberg.
Zum Hintergrund:
Zu den Aufgaben des Stelleninhabers als Schulreferent in den vier Dekanatsbezirken Bayreuth-Bad Berneck, Kulmbach, Pegnitz und Thurnau gehören u.a. die Dienst- und Fachaufsicht über rund 40 kirchliche Religionslehrkräfte und die Organisation des Religionsunterrichtes an etwa 110 Schulen, an dem auch über 100 Pfarrerinnen und Pfarrer mitwirken. Als Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis hat Michael Thiedmann u.a. den Prüfungsvorsitz bei kirchlichen Examina und die Fachaufsicht über die Leitungen der Schulreferate in den übrigen Dekanatsbezirken des Kirchenkreises.
Gedenkgottesdienst für Familien von verstorbenen Kindern
07. Dezember 2023 Jedes Jahr findet am zweiten Sonntag im Dezember der Weltgedenktag für verstorbene Kinder statt. An diesem Tag werden als Zeichen der Hoffnung und der Solidarität auf der ganzen Welt um 19 Uhr erleuchtete Kerzen in die Fenster gestellt. Dazu organisiert das Netzwerk "Verwaiste Eltern Bayreuth und Region" in Zusammenarbeit mit der Krankenseelsorge den ökumenischer Gedenkgottesdienst für Familien mit verstorbenen Kindern. Er findet am Samstag, den 09.12. um 15 Uhr in der Magdalenenkirche Bayreuth statt.
"Viele Familien haben am gemeinsamen Kerzengestalten im November teilgenommen und bringen ihre persönliche Gedenkkerzen für ihre verstorbenen Kinder mit. Selbstverständlich können auch andere Gedenkkerzen mitgebracht werden oder sie erhalten eine Kerze von uns vor Ort. Auch persönliche Beiträge (Gebete, Gedichte, Texte) können im Gottesdienst Raum finden", teilt das Leitungsteam der "Verwaisten Eltern Bayreuth und Region" mit. Im Gottesdienst wird außerdem Andrea Eichenmüller verabschiedet, die seit 2011 das Netzwerk der "Verwaisten Eltern Bayreuth und Region" begleitet und geprägt hat. Sie gibt ihre Aufgaben an Anica Alla, Manja Brall, Melanie Hader und Judith Machacek weiter.
Nach Insolvenz: Betreiber für Coburger Inklusionsbetriebe gefunden
06. Dezember 2023 Das Berliner Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) wird neuer Betreiber der Einrichtungen des Coburger Sozialunternehmens Inklusiv gGmbH. Wie der Insolvenzverwalter mitteilte, werde innerhalb der kommenden acht Wochen ein Übergang stattfinden. Der neue Träger benötige noch erforderliche Genehmigungen und müsse sich bei der Finanzierung mit Bezirk, Freistaat und Krankenkassen einigen.
Zum Unternehmen Coburg Inklusiv gehören in Coburg und Ahorn (Kreis Coburg) zwei Schulförderzentren mit heilpädagogischen Tagesstätten, ein heilpädagogisches Internat, ein inklusiver Kindergarten, das Sozialpädiatrische Zentrum Coburg und eine Frühförderung für etwa 400 Kinder. Insgesamt sind dort rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Das von der Diakonie getragene Sozialwerk war in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte Anfang August einen Antrag auf Eigeninsolvenz beim Amtsgericht Coburg gestellt. Die praktische Arbeit war aber weitergeführt worden.
Das EJF wurde den Angaben nach 1894 gegründet und ist in acht Bundesländern aktiv. Es bietet ambulante und stationäre Angebote für Menschen mit Behinderung, für Kinder, Jugendliche und Familien, für Senioren sowie für wohnungslose und geflüchtete Menschen an über 250 Standorten für rund 20.000 Menschen.
Gottesdienst, Guinness und Gespräche
4. Dezember 2023 Sunday Evening Church – "Advent and more” im Dubliner. Kirche, Kneipe und vorweihnachtliche Stimmung – geht das zusammen? Die Bayreuther sagen: Ja, auf jeden Fall!
Schon seit zwei Jahren läuft die "Sunday Evening Church" im Dubliner, dem größten deutschen Irish Pub in Bayreuth, ausgesprochen erfolgreich. Das Konzept überzeugt: Es darf gegessen, getrunken und gefeiert werden - und Kirche ist mittendrin. In gemütlicher Atmosphäre erleben die Besucher*innen "etwas andere" Gottesdienste mit lebensnahen geistlichen Impulsen und schwungvoller Musik. Neu in diesem Jahr: Wegen der verkürzten Adventszeit starteten die Gottesdienste bereits am Ewigkeits-/ Christkönigssonntag, dem 26. November mit dem Thema "Zeit und Ewigkeit".
Die Idee entstand bei einem Gespräch zwischen Elmar Fertig-Dippold und dem Besitzer des Dubliner, Ralph Neidhardt. Dieser war von Anfang an von der Vorstellung begeistert, "Kirche in den Alltag der Menschen zu integrieren". Die "Sunday Evening Church" im Dubliner war geboren.
Schnell fanden sich auch weitere Mitstreiter aus verschiedenen Bayreuther Gemeinden. Das Projekt ist mittlerweile ökumenisch breit aufgestellt: Neben dem Dubliner sind noch die Stadtkirchengemeinde, die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde in Bayreuth, die Evangelische Studierendengemeinde (ESG), die Katholische Hochschulgemeinde (KHG), die evangelische Jugendarbeit, die Freie Evangelische Gemeinde (FEG), die Fachstelle für katholische Kinder- und Jugendarbeit, der katholische Seelsorgebereich Bayreuth und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mit im Boot.
Die "Sunday Evening Church" findet vor Weihnachten noch am 10.12 und am 17.12.2023 jeweils um 19.30 Uhr statt. Das Dubliner öffnet bereits um 18 Uhr.
Jeden Sonntag ist ein anderes Team an der Reihe und gestaltet den Abend in einer ganz individuellen Form. Die Veranstaltungen an den Adventssonntagen laden zum Mitmachen ein, geben spirituelle Impulse und werden musikalisch untermalt z.B. vom Ökumenischen Gospelchor der Studierendengemeinden und anderen Musiker*innen.
Michael Goos tritt im Frühjahr Ingrid Kaspers Nachfolge als Dekanatskantor und Kantor an der Stephanskirche an
Am vergangenen Samstag, den 25.11.2023 wurde Michael Goos zum neuen Bamberger Dekanatskantor und Kantor an der Stephanskirche gewählt.
Michael Goos begeisterte das Wahlgremium aus Dekanatsausschuss und Kirchenvorstand St. Stephan im aufwändigen Auswahlverfahren durch sein außergewöhnliches Orgelspiel, bei der kompetenten Leitung der Kantorei und humorvollen Arbeit mit dem Teeniechor. Er überzeugte in Begegnungen durch seine offene, zugewandte und sympathische Art. Der 42jährige Kirchenmusiker ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Er ist bisher Kantor in Nordhausen am Harz, kommt also aus der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands.
Als erste Reaktion auf seine Wahl schreibt er: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir die Kommission und die Chöre durch die Wahl ausgesprochen haben. Ich freue mich riesig auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen in einer wundervollen Stadt im Umfeld einer fantastischen Kirche und dem Dekanatsbezirk. Ich glaube, dass ich mit meinen Gaben das Bestehende weiterführen und mit meinen Ideen auch fruchtbaren Boden für Neues finden werde. Ich freue mich dabei sehr auf die Begegnungen in den unterschiedlichen Kreisen in Stadt und Land und das Kennenlernen – und ein bisschen freue ich mich natürlich auch auf das fränkische Bier – schließlich wartet hier noch ein Gutschein für ein 'Bierdiplom' auf seine Einlösung."
Im Frühjahr 2024 wird Michael Goos seinen Dienst in Bamberg antreten.
Ned so schnell - Entschleunigung in der verkürzten Adventszeit mit dem digitalen Adventskalender 2023 der evangelischen Kirche in und um Bamberg
29. November 2023 Inmitten einer verkürzten Adventszeit, die in diesem Jahr drei statt vier Wochen dauert, laden die evangelischen Kirchengemeinden, Werke und Dienste in und um Bamberg herum ein, sich unter dem Motto "Ned so schnell" bewusst zu entschleunigen und täglich für einen kurzen Moment innezuhalten.
Der digitale Adventskalender "Ned so schnell“ bietet die Gelegenheit, sich trotz der rasch vergehenden Zeit bewusst auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Jeder Tag des Kalenders bietet einen neuen Impuls aus den verschiedenen Orten des Dekanats, der dazu einlädt, sich für einen Augenblick aus dem hektischen Alltag auszuklinken.
Erreichbar ist der Adventskalender über mehrere Kanäle: Besucherinnen und Besucher können täglich die Website nedsoschnell.de aufsuchen oder den Instagram-Kanälen @glaube.liebe.bamberg, @dekanatbambergsued oder @dekanatbamberg.region.west folgen, um den täglichen Impulsen zu begegnen. Auch auf der Facebookseite des Dekanats Bamberg werden die Beiträge gepostet.
Ein besonderes Feature bietet die BimBAM-App, die im App Store und Play Store als App der Evangelischen Kirchengemeinden in Bamberg kostenlos und werbefrei erhältlich ist: Durch Auswahl des Push-Nachrichten-Kanals "Adventskalender" erhalten Nutzerinnen und Nutzer täglich Push-Benachrichtigungen, die sie direkt zu dem jeweiligen Adventskalendertürchen führen.
Eröffnung von Brot für die Welt in Bayern in der Bayreuther Stadtkirche am 1. Advent
27. November 2023 Am ersten Adventssonntag, den 3. Dezember 2023, findet in einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der Bayreuther Stadtkirche die diesjährige Eröffnung der bayernweiten Brot-für-die-Welt-Aktion statt.
Den Startschuss zur 65. Aktion gibt Regionalbischöfin Dr. Greiner; die Predigt übernimmt die Präsidentin des Diakonischen Werkes Bayern, Frau Dr. Sabine Weingärtner.
Den Gottesdienst gestalten Dekan Jürgen Hacker, Dekan Dr. Manuel Ceglarek, Stadtkirchenpfarrer Dr. Carsten Brall, der Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Bayreuth, Dr. Franz Sedlak, sowie die beiden Beauftragten für Brot für die Welt im Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck Pfarrerin Johanna Thein und Pfarrer Heinrich Busch.
Musikalisch wirken Kirchenmusikdirektor Michael Dorn an der Orgel, der Posaunenchor der Stadtkirche und der Swahili-Chor mit.
Nach dem Gottesdienst wird zu einem kleinen Stehempfang in der Kirche eingeladen.
Der Gottesdienst wird auch im Livestream übertragen unter www.stadtkirche-bayreuth.de
Advent im Bayreuther Gassenviertel
27. November 2023 Eine Premiere gibt es am 2. Adventswochenende im Herzen der Bayreuther Innenstadt. Wenn die Vorweihnachtszeit ihren ganzen Zauber entfaltet, mit geschmückten Buden und besinnlichen Klängen von Orgel und Posaunenchor, mit Köstlichkeiten und Kultur, dann ist "Advent im Gassenviertel. Markt und Mehr um Stadtkirche und Historisches Museum". Auf Kirchplatz, Bernd-Mayer-Platz und dem Innenhof des Historischen Museums bieten zahlreiche lokale und regionale Händler und Produzenten Schönes und Schmackhaftes an. Im Historischen Museum und in der Stadtkirche gibt es viel Neues zu entdecken und zahlreiche Veranstaltungen zu besuchen. Konzerte wie das Adventskonzert der Kinderchöre der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik, aber auch die Ausstellung "Ohne Obdach" im Historischen Museum, die die Lebenssituation von Bayreuthern in den Blick nimmt, die wohnsitzlos leben. "Als Museum und Gedächtnis der Stadt war es uns wichtig, dass wir Geschichte und Gegenwart unserer Stadt möglichst umfassend und niederschwellig zeigen – darum werden wir auch am 2. Adventswochenende keinen Eintritt im Museum verlangen", sagt Martina Ruppert, Direktorin des Historischen Museums Bayreuth.
Zur Idee vom "Advent im Gassenviertel" gehört es, dass die Menschen in der Stadt einander begegnen und Menschen unabhängig vom eigenen Geldbeutel sich in der Zeit vor Weihnachten freuen können, meint auch Volker Sommerfeldt, Leiter der Stadtmission und Heimatunternehmer: "Ich bin begeistert, dass wir hier inklusiv arbeiten und ganz besonders freut mich die Unterstützung der Kurierstiftung. Mit einer großzügigen Spende ermöglicht sie es, während unserer Veranstaltung, bedürftigen Menschen die Teilhabe gezielt zu ermöglichen.“ Das Miteinander im Gassenviertel zeigt sich auch darin, dass viele Menschen aus der Stadtmission ehrenamtlich bei der Logistik mit anpacken und das Ziel einer neuen Gemeinschaft in der Stadt über alle sozialen Grenzen hinweg kräftig angehen.
Sinn und Zweck sei auch, Familien in dieser dichten und erwartungsvollen Zeit neue Impulse zu geben. Das will Pastor Tobias Müller von der Freien evangelischen Gemeinde erreichen: "Wir verstehen uns als Pioniere mit diesem Projekt und wünschen uns sehr, dass auch Großeltern, Eltern und Kinder an diesem Wochenende inspiriert werden und neue Zugänge zu Advent und Weihnachten in einer sonst überfrachteten Zeit gewinnen" – und plant in Kooperation mit der Stadtkirchengemeinde und dem CVJM eine KircheKunterbunt, ein innovatives kirchliches Konzept für Familien, das aus England stammt.
Dass es ein kulinarisches Erlebnis wird, mit Möglichkeiten allerlei Schönes zu sehen, zu erleben und zu erwerben, darauf freut sich der lokale Unternehmer aus dem Gassenviertel Stefan Schick (InPROse): "Unsere Innenstadt mit ihren verwinkelten Gassen ist nicht nur wunderschön, in ihr sind auch viele kleine und sehr feine Läden, die teils mit Ständen hier vertreten sind und die an diesem Wochenende bewusst besondere und außergewöhnliche Produkte anbieten.“
In einer Zeit, in der viele Menschen vom Auseinanderdriften unserer Gesellschaft sprechen, hat das Planungsteam hier das Gegenteil vor: Hand in Hand arbeitet es, um ein Signal der Gemeinschaft aller Menschen ohne Ansehen sozialer Unterschiede zu befördern. Für diesen Advent im Gassenviertel wirkt die Interessensgemeinschaft erstmalig in dieser Zusammensetzung. Carsten Brall, Pfarrer an der Stadtkirche, hält fest: "Es ist ein großes Privileg, dass der Innovationsfond unserer Landeskirche uns nicht zuletzt wegen dieses beispielhaften Miteinanders als eines der Bayerischen MUT-Projekte fördert und wir als Stadtkirche gemeinsam mit vielen Menschen genau am richtigen Ort sind – nämlich mitten im Leben.“
Jahresgottesdienst der Seelsorgestiftung
24.11.2023 Regionalbischöfin Dorothea Greiner lädt als Vorsitzende der Seelsorgestiftung Oberfranken zum Jahresgottesdienst unter dem Motto "Gott, du siehst mich“ am Samstag, 25. November um 18.00 Uhr in der Christuskirche in Bayreuth, Nibelungenstr. 2 ein. Gemeinsam mit Dekan Jürgen Hacker führt sie durch den Gottesdienst.
Dorothea Greiner betont: "Ich empfinde die bayernweite Gemeinde für gehörlose Menschen und ihre Familien als großen Segen. Geistliches Miteinander und christlich-religiöse Gemeinschaft sind solch ein hohes Gut – es ist mir sehr wichtig, dass wir als Kirche dies auch für Gehörlose durch den Dienst von eigens geschulten Seelsorgerinnen und Seelsorgern ermöglichen.“
Pfarrerin Annemarie Ritter und die gehörlose Katechetin Birgit Schmidt predigen gemeinsam in Laut- und Gebärdensprache. Simultandolmetscherinnen helfen beim Verstehen aller Teile des Gottesdienstes. Die Gemeindelieder werden gemeinsam gesungen und gebärdet; dazu trägt der Gebärdenchor Nürnberg Lieder vor. Auch Gehörlosenpfarrer Matthias Derrer aus Bamberg und die bislang einzige gehörlose Pfarrerin der bayerischen Landeskirche Felizitas Böcher wirken im Gottesdienst mit.
Nach dem Gottesdienst sind alle zu Begegnung und gegenseitigem Kennenlernen bei einem kleinen Imbiss im Gemeindesaal eingeladen.
Zum Hintergrund:
Die Seelsorgestiftung Oberfranken lädt jedes Jahr am Abend vor dem Ewigkeitssonntag zu einem öffentlichen Gottesdienst ein, der sich einem besonderen Bereich der Seelsorge widmet. In den vergangenen Jahren standen z. B. die Schul-, die Senioren- und die Polizeiseelsorge im Mittelpunkt. Die Stiftung unterstützt seit dreizehn Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth. Seit 2020 fördert sie auch die Fernseh-Gottesdienste auf TV Oberfranken.
Bamberger Kinder-Uni befasst sich mit Religionen
21.11.2023 Am dritten und letzten Termin der Kinder-Uni der Universität Bamberg am 25. November dreht sich alles um Religionen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Theologieprofessor Thomas Weißer und Stefan Huber vom Lehrstuhl für Theologische Ethik wollen mit Kindern gemeinsam darüber nachdenken, wie eine Welt ohne Religion aussehen würde und warum Religionen eine wichtige Rolle für die Menschen und die Demokratie spielen können, teilte die Universität am Dienstag mit. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Hörsaal U7/01.05.
Seit 2003 präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedes Jahr Themen aus ihren Forschungsgebieten in Vorlesungen speziell für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, so die Mitteilung weiter. Die Kinder-Uni findet in Zusammenarbeit mit der Mediengruppe Oberfranken statt. Eltern haben keinen Zutritt zu den Hörsälen.
Wunschzettelaktion für Kinder und Menschen mit Behinderung
20.11.2023 Ein ferngesteuertes Auto, ein Playmobil-Haus, ein Schal des Lieblings-Fußballvereins: Die traditionelle gemeinsame Wunschzettelaktion der Geschwister-Gummi-Stiftung und der Diakonie Kulmbach startet ab Montag, 20. Dezember 2023, wieder online: Unter www.wunschzettelaktion.de können wieder Wünsche reserviert werden.
Beschenkt werden Kinder in den Wohngruppen und der ambulanten Hilfen der GeschwisterGummi-Stiftung sowie Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderung der Diakonie Kulmbach. Sie alle haben einen Wunsch frei und diesen zu Papier gebracht: Aufgeklebt, gemalt, geschrieben und zum Teil wunderschön verziert. Zudem besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, sich mit einem bestimmten Betrag an größeren Sachwünschen zu beteiligen. So benötigen beispielsweise Kinderwohngruppen neue Kinderfahrräder.
Und so funktioniert das Ganze: Die Wünsche der Kinder sowie der Menschen mit Behinderung sind unter www.wunschzettelaktion.de zu finden. Hier kann man einen oder auch mehrere Wünsche auswählen. Jeder Wunsch ist mit einer ca.-Preisangabe versehen. Zuerst auf das Feld "Reservierung“ den entsprechenden Wunsch auswählen, dann die Daten eingeben und durch die anschließende E-Mail bestätigen. Danach folgen alle Informationen zum reservierten Wunschzettel. Anschließend das entsprechende Geschenk kaufen, weihnachtlich verpacken und Geschenke für Menschen mit Behinderung bis zum 10. Dezember, Geschenke für Kinder bis zum 15. Dezember in der Geschäftsstelle des Diakonie Verbundes Kulmbach in der Klostergasse 8 in Kulmbach abgeben. Seite 2 von 2 An Heilig Abend werden die Geschenke verteilt und von den Kindern sowie den Menschen mit Behinderung mit großen Augen und glücklichen Gesichtern ausgepackt.
Wer noch mehr über die Wunschzettelaktion und speziell die Arbeit der Geschwister-GummiStiftung erfahren möchte, kann außerdem den Stand auf dem Kulmbacher Adventsmarkt am Marktplatz besuchen. Dort wird am Samstag, 2. Dezember, ab 10 Uhr ein großer Wunschbaum mit den Wunschzetteln der Kinder aus den Wohngruppen behangen. Fachkräfte begleiten die Aktion: "Wir freuen uns darauf, die Spenderinnen und Spender kennenzulernen und von unserer Arbeit zu erzählen“, so Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereichs Familie und Erziehung. Wer den Mädchen und Jungen eine Freude bereiten will, sucht sich dort einen Wunschzettel aus, besorgt das gewünschte Geschenk und bringt es ebenfalls in die Geschäftsstelle des Diakonie Verbunds Kulmbach.
Soirée in Bayreuth im Rahmen Ausstellung "Tod am Anfang des Lebens" Trauer um Sternenkinder
16.11.2023 Am Sonntag, 19. November findet um 17 Uhr eine Soirée mit Michael Dorn am neugestifteten Flügel der Stadtkirche und Kirsten Obelgönner (Mezzosopran) statt: "Du bist ein Schatten am Tage und in der Nacht ein Licht" (Texte: Friedrich Rückert, Komposition: Gustav Mahler). Friedrich Rückert hat hierin die eigene Erfahrung vom jähen Verlust seiner Kinder verarbeitet und entstanden sind berührende und ausdrucksstarke Texte, die die Kraft haben zu trösten. Beteiligt sind Pfarrerin Manja Brall und Familientrauerbegleiterin Melanie Hader, ein Grußwort spricht Christoph Mundhenke, er ist Bayreuther Klinikdirektor und hat die Schwerpunkte Gynäkologische Onkologie, spezielle Geburtshilfe und Perinatologie.
Die Soirée findet in Verbindung mit der Ausstellung ‚Tod am Anfang des Lebens‘ statt, die die Stadtkirchengemeinde auf Initiative von Pfarrerin Manja Brall und Familientrauerbegleiterin Melanie Hader in Zusammenarbeit mit der Bayreuther Krankenhausseelsorge und der Gruppe Verwaiste Eltern Bayreuth und Umgebung vom Sonntag, den 22.10. bis zum Ewigkeitssonntag, den 26.11. zeigt. Sie informiert sensibel über das Thema und zeigt Möglichkeiten der Trauerbewältigung auf. Es ist eine Wanderausstellung der Universitätsklinik Erlangen.
Dabei ist ein Schmetterlingsbriefkasten. Dieser stehende Briefkasten wurde von einer betroffenen Mutter gebaut und dieser Ausstellung durch die Grundschule St. Georgen gespendet und Geschwisterkinder haben die bunten Schmetterlinge gestaltet. Nun wird der Schmetterlingsbriefkasten zu einem Ort für Briefe von Eltern an ihre verstorbenen Kinder. In der Ausstellung stehen ein Tisch, Kuverts und Schreibzeug bereit. Die Briefe werden ungelesen dem kleinen Kindersarg beigelegt werden, der bei der Sammelbestattung der Sternenkinder auf der Bayreuther Gedenkstätte für verstorbene Kinder bestattet wird. Zweimal im Jahr findet eine solche Bestattung mit Gedenkfeier auf dem Bayreuther Stadtfriedhof statt.
Außerdem sind in Vitrinen Gegenstände ausgestellt, die bei der Trauerarbeit helfen. Darunter sind unterschiedlich große Decken und Nestchen, in denen die Sternenkinder gebettet werden. Sie wurden von Ehrenamtlichen liebevoll gestaltet, hier wurden z.B. auch Brautkleider verarbeitet. Darüber hinaus sind hier bewährte Bücher ausgestellt sowie vieles, was Familien in dieser Situation unterstützt. Besonders bewegend sind die Einträge im Gästebuch, die die Trauerarbeit der Familien verdeutlichen.
An einer Station können Kerzen mit Namen beschriftet werden, das weist bereits auf das gemeinsame Kerzengestalten der Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern am Sonntag, 19. Nov. 2023, 14.30 bis 16.30 Uhr im großen Saal des Löhehauses hin. Kerzen sind sowohl dort vorhanden und können auch mitgebracht werden.
Am Samstag, 09.12. ist ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für Familien mit frühverstorbenen Kindern um 15 Uhr in der Magdalenenkirche Bayreuth. Auch persönliche Beiträge (Gebete, Gedichte, Texte) können im Gottesdienst Raum finden.
Mit einem feierlichen Festgottesdienst wurde das Jubiläum gemeinsam mit der Kirchengemeinde gefeiert. Verbunden mit der Hoffnung, dass der Posaunenchor auch in den nächsten 60 Jahren bei Festgottesdiensten, zu Weihnachten, zu Ostern, zur Konfirmation, zum Totengedenken, oder bei Gemeindefesten groß aufspielen wird.
Gemeinschaft mit Israel - eine offizielle Stellungnahme der Synode des evang.-Luth. Dekanatsbezirks Münchberg
6. November 2023 Nach den pogromgleichen Gräueltaten der Hamas an über 1400 israelischen Männern, Frauen und Kindern sind wir über die Geschehnisse schockiert. Die palästinensischen Terroristen haben das größte Massaker seit der Schoah an jüdischen Zivilisten verübt, und das ausgerechnet auf israelischem Staatsgebiet und am Schabbat, welcher zugleich das Fest Simchat Tora (Tora-Freudenfest) war.
Im Bereich unseres Dekanates war in Helmbrechts ein Außenlager des KZ Flossenbürg, vor der Befreiung durch die alliierten Truppen wurden die Gefangenen gezwungen sich auf den Weg nach Volary zu machen (Todesmarsch). An vielen Orten fanden zur NS-Zeit Pogrome gegen jüdische Menschen und Einrichtungen statt. Die damaligen Kirchenvertreter schwiegen oft dazu. Auch deshalb hat sich unsere bayerische Landeskirche 1998 dazu verpflichtet, "das Bestreben des jüdischen Volkes nach einer gesicherten Existenz in einem eigenen Staat“ genauso zu unterstützen wie das gesicherte Leben von Jüdinnen und Juden hier bei uns.
Diese gesicherte Existenz ist jetzt massiv verletzt. Daher ist nun nicht der Moment, den Israelis kluge Ratschläge zu erteilen, wie es manche tun. Vielmehr sagen wir den Jüdinnen und Juden hier bei uns genauso wie in Israel, dass wir an ihrer Seite sind. Wir wollen nicht länger dulden, dass es in unserem Land Demonstrationen gibt, in denen zur Vernichtung des Staates Israel und seiner Bewohner aufgerufen wird. Wir sind auch darüber entsetzt, dass propalästinensische Aktivisten angefangen haben, die von jüdischen Menschen bewohnten Häuser in Deutschland mit einem Davidstern zu markieren. Wenn Synagogen das Ziel von Brennsätzen werden und wenn jüdische Kinder wegen der zu erwartenden Repressalien Angst davor haben, in die Schule zu gehen, dann bedrückt uns das sehr. Hinter diesen Anfeindungen sehen wir keine bloße "Kritik am Staat Israel“, sondern eindeutigen Antisemitismus.
Wir haben Verständnis dafür, dass es das aktuelle Ziel der israelischen Armee sein muss, die Terrororganisation der Hamas zu zerschlagen. Nur wenn Israel seine Bevölkerung vor Terroristen schützt, gibt es eine Chance auf Frieden für Israelis und Palästinenser. Die leider auch von vielen Christen vollzogene Gleichsetzung der Hamas-Massaker mit der militärischen Reaktion der Israelis weisen wir entschieden zurück. Denn hier wird verschwiegen, dass die Hamas die Tötung von Zivilisten absichtlich herbeiführt und die Israelis diese zu vermeiden sucht.
Gleichwohl sehnen wir uns nach einer politischen Lösung, der zufolge Israelis und Palästinenser ohne Gewalt nebeneinander in Frieden leben können. In unseren Gebeten sind wir mit allen verbunden, die derzeit von Gewalt und Leid betroffen sind. Wir hoffen auch auf humanitäre Unterstützung für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen. In etlichen Gemeinden unseres Dekanates finden Friedensgebete statt, in denen sich jetzt der Menschen in Israel und Palästina angenommen wird.
Was kostet der Tod?
5. November 2023 Das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte lädt am Dienstag, den 21.11.2023, um 17 Uhr und 19 Uhr zu einem Doppelvortrag zu lebenspraktischen Fragen der letzten Dinge ein. Wenn ein Mensch stirbt müssen Entscheidungen über manchmal hohe Summen in sehr kurzer Zeit getroffen werden - trotz Trauer und emotionalem Ausnahmezustands. Im ersten Vortrag erfahren Sie, was bei der Auswahl des Bestattungsunternehmens, Grabplatzes, Gedenksteins und der Friedhofsgärtnerei zu beachten ist. Wie hoch sind die Kosten eigentlich?
Wie können Sie sich schon frühzeitig vorbereiten? Im zweiten Teil geht es darum wie jeder und jede sicherstellen kann, was mit ihrem oder seinem "digitale Erbe“ nach dem Tod passiert: Wie kann man Verwandten helfen z.B. mit Passwörtern für Mailzugänge oder Online-Plattformen? Der Referent Jörg Kabierske ist Medienkompetenztrainer und anerkannter Trainer für Verbraucherbildung. Beide Vorträge finden im Seminarraum im Hof im Evangelischen Zentrum statt und können auch einzeln besucht werden. Ebenso ist eine Teilnahme via Zoom von Zuhause aus möglich. Für die Online-Teilnahme erbitten wir die Anmeldung bis zum 19.11.2023. Der Eintritt ist jeweils frei.
Reformationsfestgottesdienst in Münchberg ganz im Zeichen der Diakonie
3. November 2023 Am Dienstag, den 31. Oktober fand in der Stadtkirche Peter und Paul zu Münchberg der dekanatsweite Reformationsfestgottesdienst unter der Leitung von Dekan Wolfgang Oertel statt, der das Diakonie-Thema #ausLiebe deutlich machte.
Der Gottesdienst stand inhaltlich ganz im Zeichen der Diakonie. Anlass war das 175-jährige Jubiläum der Diakonie Deutschland und zugleich auch das 75-jährige Jubiläum der Diakonie Bayern, die 100 Jahre später, 1948 gegründet wurde. Die Brandrede des evang. Pfarrers Johann Hinrich Wicherns auf dem Evangelischen Kirchentag in Wittenberg 1848 gilt als Geburtsstunde der heutigen Diakonie. Aus dem "Start-up“ von 1848 hat sich heute eine der größten Arbeitgeberinnen in Deutschland mit 600.000 Mitarbeitenden und 700.000 freiwillig Engagierten entwickelt, die sich täglich und nächtlich für Menschen in Not einsetzen.
Anlässlich der diesjährigen Jubiläen konnte für die Festpredigt Dr. Sabine Weingärtner gewonnen werden. Sie ist seit dem 1. Juni 2022 Präsidentin und Vorsitzende des Vorstands des Diakonischen Werks Bayern.
Weingärtner lobte in ihrer Predigt die diakonische Arbeit vor Ort. "Gelingende Beispiele vor Ort gibt es ja bereits: die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit, die Jugendsozialarbeit an der Grund- und Mittelschule oder den Münchberger Tisch. Auf diese Weise können wir als Kirche und Diakonie gemeinsam mitten in die Gesellschaft hineinwirken. Ja, mehr noch. Wir können dazu beitragen, das soziale Leben hier in Münchberg oder in unserem Land zu verändern, es zu reformieren", sagt Weingärtner. Gleichzeitig mahnte sie an, dass die Gesellschaft heute vor ähnlichen Herausforderungen stünde wie damals Mitte des 19 Jh. "Keiner traut sich an eine wirkliche Pflegereform heran. Ebenfalls offen ist wie die geplanten Kürzungen des Bundeshaushalts im sozialen Bereich kompensiert werden sollen. Allein im Bereich der Migration soll für das Jahr 2024 der Etat für die Jugendmigrationsdienste und für die Beratung erwachsener Geflüchteter gekürzt werden. <…> Nicht viel einfacher wird es im Hinblick auf die Kinderbetreuung in den Kitas oder den Ganztagsangeboten nach dem Schulunterricht. Hier fehlt es oft genug an Personal, der Finanzierung und damit an Plätzen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Kinder und ihre Familien, sondern auf die gesamte Wirtschaft in Bayern", mahnte Weingärtner.
Im Gottesdienst waren zugleich drei afrikanische lutherische Bischöfe zu Gast, die von Klaus Dotzer den Afrika-Referenten von Mission-EineWelt begleitet wurden, der auch übersetzte. Bischof Padmore aus Liberia sagte in einem Interview mit Dekan Oertel: "die Kirche in Deutschland könnte von Liberia lernen, dass in jeder Kirchengemeinde ein Diakon oder eine Diakonin tätig ist.“ Außerdem riet er den Fokus in der Kirche gerade auf die Jugend zu legen, denn in Liberia sind die meisten Gottesdienstbesucher die Jugendlichen.
In dem Gottesdienst wurde nach Abschluss der Weiterbildungen Diakon Norbert Pühler für seinen bestimmten Dienst der Kasualien von Dekan Oertel eingesegnet. Er ist damit berechtigt Taufe, Trauungen und Beerdigungen durchzuführen.
Der Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl wurde musikalisch umrahmt von einem Chor, den die Organistin Marlene Achenbach zusammengestellt und geleitet hat.
Im Anschluss gab es einen Empfang in der Kirche.
In unserer Mitte
3. November 2023 "In unserer Mitte. KZ-Außenlager in Oberfranken“: Unter diesem Titel steht die Veranstaltung am Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr im Evangelischen Zentrum, Richard-Wagner-Straße 24. In Oberfranken gab es mehrere KZ-Außenlager, die der breiten Bevölkerung heute meist unbekannt sind; dazu zählen die Außenlager des KZ Flossenbürg in Bayreuth, Helmbrechts und Pottenstein.
Am Institut für Fränkische Landesgeschichte in Thurnau wurde ihre Geschichte von der Historikerin Verena Jeschke und ihrem Kollegen Benedikt Ertl erforscht: Gemeinsam mit Studierenden der Universitäten Bamberg und Bayreuth entstand eine Plakatausstellung für Schüler sowie weitere Interessierte. Die Teilnehmenden erwartet ein Abend mit historischen Impulsen, Lesungen von Zeitzeugenberichten und Lebensbildern, der Plakatpräsentation sowie einem musikalischen Rahmenprogramm; neben den Historikern und Studierenden aus Thurnau wirken Bayreuther Schüler und Schülerinnen mit. Durch den Abend führt EBW-Studienleiterin Angela Hager.
Veranstaltet wird der Abend vom Evangelischen Bildungswerk und dem Institut für Fränkische Landesgeschichte in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung, dem Historischen Verein für Oberfranken, dem Frankenbund, dem Colloquium Historicum Wirsbergense sowie dem Bayreuther Freundeskreis der Evang. Akademie Tutzing. Die Veranstaltung wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Die Plakatausstellung kann bereits ab 17 Uhr angesehen werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.
Weihnachts-Krippen gesucht
2. November 2023 Für Ausstellung in den Hofer Kirchen St. Lorenz, St. Marien und St. Michaelis vom 02.12. – 27.12.2023 werden wieder Weihnachts-Krippen gesucht. Aus Holz, Stein, Kunststoff oder Ton, selbstgemacht oder gekauft, alle Krippenarten sind willkommen.
Schon in den letzten Jahren waren die schönsten Beispiele der Hofer Krippenbaukunst in den Kirchen der Innenstadt zu sehen und die Besucher konnten die Krippen zur Adventszeit bewundern. Diese schöne Tradition soll auch in diesem Jahr wieder fortgeführt werden mit einer Ausstellung in der Lorenzkirche, der Marienkirche und der Michaeliskirche. Organisator ist Siegfried Krauß, der auch den Hofer Weihnachtsmarkt koordiniert.
Dafür werden wieder Leihgaben von Krippen aus Hofer Familienbesitz gesucht.
Bei Interesse einfach an Martina Martin, Tourist-Info, Telefon 09281/815-1665 oder Siegfried Krauß, Organisation, Telefon 0170/9232774 wenden.
Kinderbeschäftigung am Buß- und Bettag in Kulmbach
26. Oktober 2023 Am Buß- und Bettag müssen die Eltern oft arbeiten, während die Kinder frei haben. Darum bietet ein Team der Auferstehungskirche, der Kirchengemeinde Mangersreuth, des katholischen Pfarreienverbunds Kulmbach, der Petrikirche und der Gemeinschaft i.d. Kirche einen Kinderbibeltag am Mittwoch 22.11. für Kinder von 6 bis 12 Jahren an. Da geht es mit dem Zug ins Deutsche Dampflokmuseum nach Neuenmarkt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Kulmbacher Bahnhof, dort 15 Uhr auch wieder die Abholung. Die Kosten pro Kind betragen 7,-€ für Zugfahrt, Eintritt ins Museum, Führung und Mittagessen. Eine betreute Notgruppe (für Eltern, die es aufgrund ihrer Arbeitszeit so benötigen) gibt es bereits ab 8 Uhr im Burggut in der Waaggasse 5, von wo aus man um 9 Uhr dann zum Bahnhof geht. Nach der Rückkehr gehen die Betreuer mit der Notgruppe auch wieder ins Burggut, wo die Kinder spätestens um 16 Uhr abgeholt werden müssen.
Eine Anmeldung ist wegen der Planbarkeit zwingend nötig. Die Kinder können bis Donnerstag 16.11. bei Pfarrer Ulrich Winkler angemeldet werden unter Tel. 09221 / 92 15 42 oder ulrich.winkler@elkb.de . Es braucht bei der Anmeldung auch Info, ob das Kind Vegetarier ist oder eine Lebensmittelunverträglichkeit hat.
Filmabend "Schalom 75 – Gottes einzigartige Treue“ in Forchheim
25. Oktober 2023 Die "Runde um`s Wort“, der 14-tägige Bibelgesprächskreis der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Forchheim-St.Johannis, lädt im Jubiläumsjahr "75 Jahre Staat Israel“ ein zum Filmabend am Montag, 20. November, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Zweibrückenstr. 38. Warum gerade der Judenstaat Israel, geliebt und gehasst wie kein anderes Land, ein „Licht“ für alle Nationen sein soll nach biblischen Vorhersagen? Dieses kleine und junge Land, die einzigste Demokratie mitten im Nahen Osten, es ist und bleibt einzigartig und versetzt ins Staunen. Trotz Rückschläge auf eine Friedenslösung ist Israels Existenz von einem starken Überlebenswillen geprägt. Ein Land mit phänomenaler Schönheit - ein Volk, dessen Geschichte provoziert.
Der Verleger Axel Springer formulierte so: "Für mich ist das Überleben des jüdischen Volkes und der Wiederaufbau des Staates Israel der Beweis, dass Gottes Versprechen in der Bibel sich erfüllen.“ Ist diesem auserwählten Volk eine besondere Rolle in der Weltgeschichte zugedacht? Unsere Generation darf erleben, was der Schöpfer-Gott seinem Volk verheißen hat: "Ich mache dich zum Licht für die Nationen“.
Der 75-Minuten-Film bietet Anlass für Begegnung und Austausch darüber, was an materiellem Segen der jüdische Staat die letzten Jahrzehnte in die Welt gebracht hat, während er gleichzeitig jeden Tag seine Existenz verteidigen musste, wie vor wenigen Wochen der brutale Menschen-verachtende Überfall von Hamas-Terroristen auf feiernde Leute am Gaza-Streifen. Israel als Segen und Vorbild? In der Weltöffentlichkeit wird der Judenstaat leider oft anders dargestellt. Der aktuelle Film bietet großartige Bilder und Informationen und lädt zu Gesprächen ein! (Infos bei Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de – Telefon 09191-7941433)
Klezmerkonzert in der Bamberger Erlöserkirche mit der Tacheles Klezmer Band
20. Oktober 2023: Der Charakter der Klezmermusik, der jiddischen Volksmusik Osteuropas, ist melancholisch und lebenslustig zugleich. Dafür sorgen unter anderem die ganz besonderen Tonarten, in denen diese Musik gespielt wird. Klezmermusik entstand über die Jahrhunderte mit vielen Einflüssen vom Balkan, aus dem pannonischen und osteuropäischen Raum.
Liebhaberinnen und Liebhaber dieser Musik sowie Neugierige werden am Samstag, dem 18. November um 18:00 Uhr in der Erlöserkirche Bamberg auf ihre Kosten kommen, denn dort gibt die Tacheles Klezmer Band aus Ludwigshafen ein Konzert mit ihrem neuen Programm. Tacheles mischt scharfe und feurige Rhythmen mit lyrischen Stücken voller Wehmut. Die begleitende Moderation lässt das Publikum in die einzelnen Stücke und in die Geschichte der Jüdinnen und Juden Osteuropas eintauchen. Der Eintritt für das Konzert beträgt 15,-/10,- Euro (Abendkasse).
Die Tacheles Klezmer Band in der Besetzung Klarinette/Violine/Akkordeon/Kontrabass aus Ludwigshafen konzertiert seit einigen Jahren in der Metropolregion und weit darüber hinaus. Organisiert wird das Ensemble vom Ludwigshafener Kulturverein Fridolin e.V. Weitere Informationen findet ihr hier.
Alle Meldungen, die vor dem 20. Oktober 2023 entstanden sind, findet Ihr hier in unserem Archiv.