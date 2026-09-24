Bach&Bacchus - Eine musikalische Weinprobe

22. Juli 2025 Was verbindet Johann Sebastian Bach mit einem guten Glas Wein? Dieser Frage spüren Dekanin Sabine Hirschmann und Dekanatskantor Michael Goos am Samstag, den 26. Juli um 18 Uhr in St. Stephan nach. Sie gestalten eine außergewöhnliche Weinprobe, bei der Orgelwerke von Bach mit sorgfältig ausgewählten Weinen kombiniert werden. Welche Aromen hat wohl eine Triosonate? Perlt das Fugenthema vielleicht wie ein Pfälzer Riesling? Mögliche Antworten auf diese Fragen gibt es zur musikalischen Weinprobe "Bach&Bacchus" in St. Stephan. Begleitet wird das musikalisch-kulinarische Erlebnis von literarischen Texten rund um das Thema Wein. Die Unkosten betragen 15 €, zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bei Michael Goos, michael.goos@elkb.de, 0951 / 955 1773.

20.000 Euro für KI-Dokumentationstool "voize" der Diakonie Hochfranken

18. Juli 2025 Die Altenhilfe der Diakonie Hochfranken freut sich über großzügige Unterstützung bei der Digitalisierung ihrer Pflegeeinrichtungen: Die Siegwart-Frisch-Stiftung fördert die Einführung des sprachgesteuerten Dokumentationstools "voize" mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro. Damit ermöglicht die Stiftung den Ausbau der nötigen technischen Infrastruktur in den Pflegeheimen der Altenhilfe gGmbH der Diakonie Hochfranken.

Bereichsleiterin Dunja Schmidt zeigt sich dankbar: "Mit ‚voize‘ entlasten wir unsere Pflegekräfte spürbar und schaffen mehr Zeit für das Wesentliche – den Menschen. Die Unterstützung der Siegwart-Frisch-Stiftung ist ein starkes Zeichen für die Wertschätzung dieser Arbeit und für den nötigen Fortschritt in der Pflege."

Das KI-gestützte System "voize" ermöglicht es Pflegekräften, ihre Dokumentation per Spracheingabe direkt am Pflegebett zu erfassen – intuitiv, sicher und effizient. Die Diakonie Hochfranken ist damit Vorreiter in Oberfranken und setzt einen wichtigen Impuls für die digitale Transformation im Pflegebereich. Seit der Einführung Anfang des Jahres hat das System bereits 370000 Dokumentationsvorgänge bearbeitet.

"Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, seniorengerechte und zukunftsorientierte Projekte in der Region zu fördern. Die Digitalisierung in der Pflege ist dafür ein hervorragendes Beispiel", so Dr. Wolfgang Frisch, 1. Vorsitzender der Siegwart-Frisch-Stiftung.

Samstagspilgern auf den Jakobuswegen in Oberfranken

17. Juli 2025 Das Evangelische Bildungswerk und Pilgerbegleiter Michael Thein laden am Samstag, 26. Juli wieder zum Samstagspilgern auf den Jakobuswegen in Oberfranken ein. Geplant ist die Strecke von Marktschorgast nach Bayreuth mit 24 km. Das Pilgern am Samstag ist eine gute Gelegenheit, um an der frischen Luft eine Auszeit zu nehmen und mit anderen Pilgernden ins Gespräch zu kommen. Auch geistliche Impulse sind dabei. Alle aktuellen Informationen zu Wegstrecke und Treffpunkt finden sich auf www.jakobus-oberfranken.de/samstagspilgern2025. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die An- und Rückfahrt ist selbst zu organisieren. Weitere Informationen unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.

Farbenfroh Festival 2025: Kirche, wie sie leibt und lebt

Regionen-Kirchentag mit KI-Experte, Landrat-Talk und buntem Programm für alle Generationen

14. Juli 2025 Am Sonntag, 20. Juli 2025, wird der Hofer Norden zur farbenfrohen Festmeile: Von 11 bis 17 Uhr lädt das Farbenfroh Festival rund um die Kreuzkirche ein – ein kirchentagsähnliches Sommerhighlight mit Spiritualität, Musik, Technologie und jeder Menge Begegnung.

Organisiert von den Pfarreien kreuz.4 und Töpen sowie den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Lutherkirche Hof und Trogen, verspricht das Festival ein Erlebnis für alle Sinne und Generationen.

KI und Kirche im Dialog

Ein besonderer Höhepunkt ist die Keynote des renommierten KI-Experten Eldar Sultanow um 15 Uhr. Unter dem Motto "Möge die Macht der KI mit dir sein!" beleuchtet er in "KI und Spiritualität" die spannenden Schnittstellen zwischen Kirche und moderner Technologie.

Landrat live im Gespräch

Bereits um 12 Uhr steht Landrat Dr. Oliver Bär für ein Podiumsgespräch bereit. Er beantwortet live Fragen der Besuchenden zu Themen wie Glauben, Politik, Digitalisierung und Mobilität im Landkreis. Fragen können vorab an Pfarrerin Nicola Aller (✆ 0151 74423639, ✉ nicola.aller@elkb.de) geschickt werden.

Musik, Märchen und Mitmach-Programm

Die offene Bühne bietet den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Line-up mit regionalen Bands wie der Happy Metal Brass Band aus Trogen, "Hope & Mind" aus Töpen und "Up" aus Leupoldsgrün. Der gemeinsame Posaunenchor aller Kirchengemeinden gestaltet bereits den Eröffnungs-Gottesdienst mit Poetry-Slam und Trialog-Predigt feierlich.

Familien können sich auf ein großes Kinderprogramm von 12 bis 16:30 Uhr freuen: Hüpfburg, Kinderschminken, Bastelstationen und Street-Soccer sind nur einige der Highlights. Um 14:30 Uhr gibt es Musik für die Kleinsten beim "singenden, klingenden Bäumchen" und um 16 Uhr eine Märchenstunde aus dem fränkischen Forst.

Vielfalt auf dem Markt der Möglichkeiten

Der Markt der Möglichkeiten präsentiert die zahlreichen Facetten kirchlichen Lebens in der Region. Spannende Vorträge wie "Frauen der Reformationszeit" (13:00 Uhr, Helga Westerhoff) oder "Schwammbalkon an der Kreuzkirche" (14:00 Uhr, Robert Peter Kuhn, Hochschule Hof) bereichern das Programm.

Für kulinarische Vielfalt ist gesorgt: von Bratwurst und veganen Spezialitäten bis zu hausgemachtem Kuchen und kühlen Getränken.

Der Eintritt ist frei.

Wann? Sonntag, 20. Juli 2025, 11–17 Uhr

Wo? In und um die Kreuzkirche Hof, Jahnstraße 67

Alle Infos: www.dekanat-hof.de/farbenfroh-festival

Evangelische Dekanate in Hochfranken planen Zusammenschluss

28. Mai 2025 Drei evangelische Dekanate in Hochfranken denken Kirche neu: Hof, Naila und Münchberg haben jetzt offiziell damit begonnen, über eine Fusion zu einem gemeinsamen Dekanat nachzudenken. Am Dienstag kam erstmals der neue Kooperationsausschuss zusammen – im Reformationssaal der Hofer St. Johannesgemeinde.

Was auf dem Papier technisch klingt, ist in Wirklichkeit ein großer Umbruch. Denn: Aus drei wird vielleicht bald eins – wenn alles nach Plan läuft, ab dem 1. Januar 2027. Noch ist nichts beschlossen, aber die Beteiligten sind entschlossen, diesen Weg gemeinsam zu gehen.

"Es geht darum, Kräfte zu bündeln, ohne das Profil einzelner Gemeinden zu verlieren", sagt Andreas Müller, Dekan in Hof. Ähnlich sieht es sein Kollege aus Naila, Dekan Andreas Maar: "Vielfalt gehört für uns zum Evangelischen dazu. Jede Gemeinde soll weiterhin ihr eigenes Gesicht zeigen."

Dass die Zusammenarbeit über Dekanatsgrenzen hinweg funktionieren kann, zeigen schon bestehende Kooperationen – etwa in der Jugendarbeit oder mit der Diakonie. Der Kooperationsausschuss will nun ausloten, wie ein Zusammenschluss aussehen könnte. Besprochen wurden unter anderem Themen wie Gemeindewachstum, Finanzen, Leitung oder die Frage, wo das neue Dekanat künftig seinen Sitz haben soll.

Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter aus allen drei Regionen – Dekaninnen und Dekane, Synodale, Verwaltungsleute und Engagierte aus der Gemeindepraxis. Unterstützt wird der Ausschuss von Prozessberatern der bayerischen Landeskirche.

Ein wichtiges Ziel: Alle sollen mitreden können. Die Gemeinden, die Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen – alle Ebenen sollen in den Prozess eingebunden sein. Denn nur dann kann aus der Idee eines gemeinsamen Dekanats auch eine gemeinsame Zukunft werden.

Diakonie Hochfranken geht neue Wege in der Pflege: KI-Dokumentationstool "voize" entlastet Pflegekräft

30.April 2024 Die Diakonie Hochfranken hat offiziell den Start ihres neuen KI-basierten Dokumentationstools "voize" bekannt gegeben. Im Rahmen einer Pressekonferenz, an der Oberbürgermeisterin Eva Döhla, Landrat Dr. Oliver Bär und Bundestagsabgeordneter Heiko Hain teilnahmen, wurde das innovative System vorgestellt – ein Meilenstein für die Pflege in der Region. Mit "voize" setzt die Diakonie als erster Altenhilfe-Träger in Oberfranken auf eine sprachgesteuerte Lösung zur Pflegedokumentation, die den Alltag der Mitarbeitenden spürbar erleichtert und somit die Qualität der stationären Pflege steigert. Bereits in zwei Pflegeeinrichtungen erfolgreich im Einsatz, wird das System sukzessive auf alle zehn Pflegeheime der Diakonie Hochfranken ausgeweitet.

"Unsere Pflegekräfte leisten täglich herausragende Arbeit – sie sollen sich auf die Menschen konzentrieren können, nicht auf Papierkram. Mit voize schaffen wir dafür Freiräume und gehen einen wichtigen Schritt in Richtung digitale Zukunft", so Dunja Schmidt, Bereichsleiterin der Altenhilfe der Diakonie Hochfranken. Gemeinsam mit Marcel Schmidberger, Geschäftsführer von voize, wurde das Tool den versammelten Pressevertreterinnen und -vertretern vorgestellt. Schmidberger erläuterte, wie die KI per Spracheingabe die Dokumentation direkt am Pflegebett ermöglicht – sicher, effizient und intuitiv.

Mit dieser zukunftsweisenden Entscheidung bekräftigt die Diakonie Hochfranken ihr Engagement, moderne Technologie zum Wohle von Pflegekräften und Bewohnerinnen und Bewohnern einzusetzen – für mehr Zeit, mehr Menschlichkeit und mehr Qualität in der Pflege.

Regionalbischöfin Sachs feiert Internationalen Gottesdienst am Vortag des Palmsonntags



10. April 2025 Der erste Internationale Gottesdienst mit der neuen Regionalbischöfin Berthild Sachs findet am Samstag, 12. April 2025 um 17.00 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth statt. An ihrer Seite führt Stadtkirchenpfarrer Martin Gundermann durch die englischsprachige Liturgie.

Die Regionalbischöfin begrüßt als musikalische Gäste den Chor der Gruppe Luther unter Leitung von Gisela Streng und die Band Boxenstopp aus Michelau, die erstmalig mitwirkt. Dekanatskantor Michael Dorn spielt die Orgel. Bereits eine Viertelstunde vor dem Gottesdienst beginnt die Einstimmung beim gemeinsamen Lobpreislieder-Singen.

Unter dem vorösterlichen Motto "Wir folgen unserem König nach" stehen zwei junge Theologen auf der Kanzel: Tobias Müller, Pastor der neugegründeten Freien evangelischen Gemeinde in Bayreuth, hält die deutsche Predigt. Auf Englisch predigt Anna Krauß; sie stammt aus Kulmbach und ist seit Kurzem Direktorin des Zentrums des Lutherischen Weltbundes in Wittenberg.

Ein Team aus internationalen Mitwirkenden trägt biblische Lesungen und Gebete in mehreren Sprachen vor. Während der Abendmahlsfeier ist Gelegenheit, sich persönlich segnen zu lassen.

Im Anschluss bietet die LKG Stadtmission in der Kirche einen Imbiss an. Alle sind herzlich zu Essen und Gesprächen eingeladen.

Der Gottesdienst kann auch online mitgefeiert werden. Livestream auf der Website der Stadtkirchengemeinde: www.Stadtkirche-Bayreuth.de

Osterfrühstück im Ladentreff Kulmbach im Mainpark am 12. April 2025



03. April 2025 Christina Flauder ist vielseitig engagiert: Ob als stellvertretende Landrätin,

Behindertenbeauftragte des Bezirks Oberfranken oder als Patin des Ladentreffs der Diakonie

Kulmbach.

Und in eben genau dieser Funktion – als Patin des beliebten Ladentreffs – lädt sie zum

alljährlichen Osterfrühstück in den Second-Hand-Laden der Diakonie Kulmbach ein: Am

Samstag, den 12. April von 9 bis 12 Uhr. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung ist

nicht erforderlich.

Neben allerlei süßen und herzhaften Leckereien können sich die Besucherinnen und

Besucher in lockerer Umgebung austauschen, kennenlernen und so neue Kontakte knüpfen.

Darüber hinaus ist an diesem Tag auch der Einkauf größerer und kleinerer Schätze für wenig

Geld möglich.

"Im Namen von Frau Flauder und unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern freuen

wir uns über viele neue und bekannte Gäste", so Nadine Hacker, Leiterin des Ladentreffs.

Neue Pfarrerin für die Hospitalkirche Hof

31..März 2025 Die Hospitalkirchengemeinde Hof darf sich über geistliche Verstärkung im Team des theologischen Personals freuen. Schwester Elise Stawenow wird ab sofort im Rahmen ihres Probedienstes als Pfarrerin die Gemeinde mit ihrem fundierten Glauben und ihrer pastoralen Erfahrung begleiten.

Geboren 1985 in Halle an der Saale, dessen Fließgewässer eine Verbindung zu unserer schönen Stadt Hof darstellt, begann Schwester Elise Stawenow ihre geistliche Laufbahn bereits früh in den kulturellen und spirituellen Zentren Sachsens und Sachsen-Anhalts. Nach einem Studium der Kirchenmusik von 2006 - 2010 in Halle und der darauffolgenden Berufung im protestantischen Orden der Communität Christusbruderschaft in Selbitz entfaltete sich ihr Wirken in einem intensiven geistlichen Kontext, in dem Gemeinschaft und Gebet ihr den Weg in den liebevollen Raum Gottes ebneten.

Ihre Faszination für das Wort Gottes führte sie schließlich 2018 zu einem Theologiestudium in Neuendettelsau und Leipzig. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Pfarrverwalterinnen-Examens der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) und einem lehrreichen Vorbereitungsdienst in Weidenberg im Fichtelgebirge sammelte sie umfassende Erfahrungen in der Seelsorge und Gemeindearbeit. Als Vikarin durfte sie lernen, den lebenslangen Fluss der Existenz – von der Geburt bis zum Sterben – mit der tröstenden Botschaft der göttlichen Liebe zu begleiten.

Mit der Ordination in Hof wird Schwester Elise Stawenow ihren Weg als Pfarrerin in einer Gemeinde fortsetzen, die sich durch Tradition und Offenheit gleichermaßen auszeichnet. Ihr Engagement, die Gemeinde in allen Lebenslagen zu unterstützen – sei es in Gottesdiensten, im Konfirmationsunterricht oder bei Begegnungen am Saaleufer – soll von der tiefen Überzeugung sprechen, dass der Fluss des Lebens stets im Wandel ist und Neues ebenso willkommen heißt wie das Bewährte, so die Ordensschwester und Pfarrverwalterin. Sie wird nun wieder in Selbitz in der Communität Christusbruderschaft unter ihren Schwestern leben und neben der halben Pfarrstelle in der Hospitalkirche in Hof in der CCB mitarbeiten: Hier übernimmt die 39-jährige Wahl-Oberfränkin Aufgaben in der Kirchenmusik, in der Freizeit- und Seminararbeit sowie in der seelsorglichen und geistlichen Begleitung.

Neuer Wind und ein Herz für die Hofer Jugend

24. März 2025 Mit einem feierlichen SPLASH!-Jugendgottesdienst in der St. Johanneskirche Hof wird ein bedeutender Schritt in der Arbeit mit der Jugend vollzogen: Am Sonntag, den 30. März 2025, um 19:00 Uhr wird der Wechsel im Amt der Dekanatsjugendpfarrperson zelebriert. Dabei übergibt Pfarrer Hans-Christian Glas nach der Wahl durch die Dekanatsjugendkammer sein Amt an Pfarrerin Sonja Ruf aus der Pfarrei Regnitzgrund.

Das Amt der Dekanatsjugendpfarrperson ist weit mehr als nur eine administrative Aufgabe. Es umfasst die seelsorgerische Begleitung und spirituelle Förderung der Jugendlichen im Dekanat. Die Beauftragung steht für das Vertrauen in die Fähigkeit, junge Menschen in ihrem Glauben zu stärken, sie in ihrer Lebenswelt abzuholen und kreative, lebensnahe Angebote zu entwickeln. Zu den zentralen Aufgaben zählen:

Spirituelle Begleitung und Beratung: Jugendliche werden in ihrem Glaubensleben unterstützt, indem die Pfarrperson als Ansprechpartner in Fragen des Glaubens, der Identität und der Lebenskrisen dient.

Gestaltung von Jugendgottesdiensten: Durch innovative Gottesdienstkonzepte, die moderne Elemente mit traditionellen Wurzeln verbinden, wird der christliche Glaube auf aktuelle Lebensfragen bezogen. Ruf wird die Evangelische Jugend im Dekanat bei dieser Aufgabe künftig mit ihrer theologischen Kompetenz unterstützen und fördern

Organisation von Freizeit- und Begegnungsangeboten: Neben den Gottesdiensten fördert die Dekanatsjugendpfarrerin die Entstehung und Pflege von Räumen, in denen Gemeinschaft und Austausch im Vordergrund stehen – sei es bei Workshops, Exkursionen oder gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Mit dem SPLASH!-Jugendgottesdienst wird nicht nur der Amtswechsel begangen, sondern auch die vielfältigen Aufgaben und Chancen, die diese Rolle mit sich bringt, eindrucksvoll sichtbar gemacht. Pfr. Hans-Christian Glas blickt zufrieden auf seine geleistete Arbeit zurück, während die 32-jährige Pfrin. Sonja Ruf mit frischem Engagement und neuen Ideen antritt, die Jugend auf ihrem spirituellen Weg zu begleiten. Nach dem feierlichen Gottesdienst lädt die Evangelische Dekanatsjugend zu einem gemütlichen Beisammensein ein – eine perfekte Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre in Austausch zu gehen und Pläne für die Zukunft zu schmieden.

Vortrag: "Was wird aus unserer Kirche?"

20. März 2025 "Was wird aus unserer Kirche?" Unter diesem Motto steht der Vortrag am Donnerstag, 27. März, um 19 Uhr in der Spitalkirche. Vorbereitet haben den Abend zu Fundstücken zur Situation von Spitalkirche und Stadtkirche in der NS-Zeit die Stadtkirchenpfarrer Dr. Carsten Brall und Martin Gundermann sowie EBW-Studienleiterin Dr. Angela Hager. "Was wird aus unserer Kirche?": Mit diesen Worten war eine Predigt des Stadtkirchenpfarrers Nikolaus Hertrich vom April 1937 überschrieben, die Druckschrift der Predigt wurde wenig später beschlagnahmt. Über diese und andere Begebenheiten, Handlungsspielräume von Pfarrern und Gemeindegliedern sowie den Kontext dieser Jahre soll es an diesem Abend gehen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Geschichte der Spitalkirche, dem Ort, den die "Deutschen Christen" mit ihrer rassistischen, antisemitischen und am Führerprinzip orientierten Strömung zu einer ihrer Hochburgen machte. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe "Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933-1945", die bis 8. Mai die Rolle evangelischer Christen in der NS-Zeit in Bayreuth und der Region aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Veranstalter sind die Stadtkirchengemeinde, das Evangelische Bildungswerk, der Kirchenkreis Bayreuth, das Dekanat Bayreuth, der Historische Verein für Oberfranken, die Stadt Bayreuth und der Bezirk Oberfranken. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

"Träumende Bäume" - Märchenhaftes Singspiel wird in St. Michaelis aufgeführt

14.März 2025 Am Sonntag, den 16. März 2025 um 17 Uhr öffnet die St. Michaeliskirche in Hof (Kirchplatz 4, 95028 Hof) ihre Pforten für ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis. Unter dem Titel "Träumende Bäume – ein musikalisches Märchen" entführt Michael Lippert sein Publikum in eine Welt, in der alte Legenden und tief empfundene Lebensträume auf faszinierende Weise verschmelzen. Inspiriert von einer alten irischen Überlieferung hat Lippert ein Werk geschaffen, das die Sehnsüchte, Selbsttäuschungen und letztlich die Erfüllung menschlicher Lebensträume mitreißend zum Ausdruck bringt.

Das Werk bewegt sich im spannungsvollen Raum zwischen den beiden großen christlichen Festen Weihnachten und Ostern und verknüpft dabei Momente der inneren Einkehr mit dem Aufbruch zu neuen Ufern. Die Musik von "Träumende Bäume" besticht durch eine meditative Weite, die die Zuhörenden in einen fast traumähnlichen Zustand versetzt, während zugleich eine mitreißende Energie in ihr schwingt. Michael Lippert gelingt es, die universellen Themen von Hoffnung, Verlust und Erfüllung in ein harmonisches Gesamtkunstwerk zu verwandeln, das sowohl berührt als auch inspiriert.

An diesem besonderen Abend vereinen sich namhafte Ensembles, um das musikalische Märchen in seiner ganzen Vielfalt zum Leben zu erwecken. Der Abend wird geprägt von den Darbietungen des Evangelischen Kinderchors Farbenfroh, des Kinderchors der städtischen Musikschule Bayreuth, der Kantorei St. Georgen Bayreuth, der St. Michaeliskantorei Hof sowie der Hofer Symphoniker – allesamt unter der einfühlsamen Leitung von Michael Lippert. Mit ihrem Zusammenspiel entsteht ein Klangteppich, der die theologische Dimension des Werkes – das Wechselspiel von Verinnerlichung und Aufbruch – auf eindrückliche Weise spürbar macht.

"Träumende Bäume" lädt das Publikum ein, in eine Welt einzutauchen, in der alte Legenden und moderne Lebensträume miteinander verwoben sind und in der sich die Magie der Musik als Brücke zwischen den großen christlichen Festen offenbart. Ein Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch spirituell berührt und zum Innehalten sowie Träumen anregt. Zu diesem Höhepunkt im Konzertkalender der St. Michaeliskirche laden wir Sie herzlich ein.

Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933 bis 1945

26. Februar 2025 Bayreuth war während der NS-Herrschaft eine Hochburg der NS-hörigen Deutschen Christen. Sie vermischten Christentum und NS-Ideologie und wollten die Kirche dem NS-Staat unterwerfen. Die offizielle evangelische Kirche in Bayreuth und die Mehrheit der Kirchenmitglieder hingegen lehnten eine Preisgabe des christlichen Glaubens an die NS-Ideologie und die Gleichschaltung der Kirche mit dem NS-Staat ab. Politisch blieben sie zu den NS-Machthabern trotzdem loyal. Nur einzelne Pfarrer und Gemeindeglieder leisteten gegen den NS-Staat und seine Verbrechen Widerstand. So spiegelte sich in Bayreuth exemplarisch die Zerrissenheit, mit der evangelische Christen auf das NS-Unrechtsregime reagierten. Der Vortrag führt in die Vortragsreihe ein und widmet sich dabei vor allem den Rahmenbedingungen, unter denen sich die kirchliche Entwicklung in Bayreuth vollzog - Bedingungen, die nicht in Bayreuth selbst, sondern von der nationalsozialistischen Regierung in Berlin und von der bayerischen Kirchenleitung in München gesetzt wurden.

Der Vortrag ist Teil der Reihe "Stramm auf Linie? Evangelisch in Bayreuth 1933 bis 1945". Weitere Vortragstermine:

13.03.: Das Trojanische Pferd der Nazis.Theodor Hoffmann als Pfarrer der Deutschen Christen im Dekanatsbezirk Bayreuth; Referent: Jürgen Taegert (Pfarrer i. R.)

27.03.: "Was wird aus unserer Kirche?" Fundstücke zur Situation von Spitalkirche und Stadtkirche in der NS-Zeit; ReferentIn: Dr. Carsten Brall (Kirchenhistoriker) / Dr. Angela Hager (Kirchenhistorikerin)

10.04.: Vorkämpfer des Nationalsozialismus in der Kirche: Pfarrer Friedrich Klein aus Grafengehaig; Referent: Prof. Dr. Günter Dippold (Historiker)

24.04.: Zwischen Anpassung und Widerstand. Handlungsspielräume der Gemeindemitglieder imKirchenkampf; Referent: Dr. Marcus Mühlnikel (Historiker)

08. 05., 17 Uhr: Stadtkirche Bayreuth: Gedenkstunde anlässlich des Kriegsendes 1945 mit Dekan Jürgen Hacker

Pop-up-Benefizkonzert "Für alle. Mit Herz und Verstand."

17. Februar 2025 Einen Tag vor der Bundestagswahl setzt das Dekanat Hof mit einem außergewöhnlichen Pop-up-Benefizkonzert ein starkes Zeichen für Demokratie, Menschenwürde und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unter dem Motto "Für alle. Mit Herz und Verstand." lädt das Dekanat am Samstag, den 22. Februar 2025 um 17:00 Uhr in die St. Michaeliskirche Hof zu einem musikalischen Abend der besonderen Art ein.

Musik kann verbinden, bewegen und inspirieren – sie spricht zu Herzen und Verstand gleichermaßen. In einer Zeit, in der demokratische Werte herausgefordert sind, machen Künstlerinnen und Künstler aus der Region ihre Stimme in der historischen Stadtkirche hör- und sichtbar. Mit einer Mischung aus christlicher und weltlicher Musik erklingt an diesem Abend der "Sound der Demokratie" als eindrucksvolles Zeichen dafür, dass Gesellschaft, ebenso wie das gemeinschaftliche Musizieren, nur im Miteinander und nie im Gegeneinander funktioniert.

Ein zentrales Konzept des Konzerts ist die mehrdimensionale Nutzung der unterschiedlichsten Ebenen der St. Michaeliskirche. Künstlerische Beiträge werden an verschiedenen Orten innerhalb des Kirchenraumes vom Altarraum über den Mittelgang bis hin zu den höheren Emporen dargeboten. Diese räumliche Gestaltung schafft eine vielfältige und faszinierende Klangarchitektur, die dem Publikum ein immersives Hörerlebnis ermöglicht und die Botschaft von Zusammenhalt und Gemeinschaft eindrucksvoll unterstreicht.

Dekan Andreas Müller eröffnet den Abend mit einer Begrüßung und Einführung, bevor das renommierte Blechbläserquintett Rekkenze Brass – benannt nach dem slawischen Namen einer Dorfsiedlung, aus der die Stadt Hof hervorgegangen ist und das seit 1978 weltweit mit Leichtigkeit, Charme und Heiterkeit begeistert – das Konzert einleitet. Es folgen Auftritte des Inklusiven Posaunenchors der Lebenshilfe Hof, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam musizieren, sowie der Band "Hope and Mind" aus Töpen, die Pop, Rock und Lobpreis miteinander verbindet.

Das Gitarrenduo Jule Wiertelorz und Jeroen Sigl – Preisträger von "Jugend musiziert" und Schüler der Musikschule der Hofer Symphoniker – präsentiert unter anderem Werke von Ewa Margareta Cyran, Dietmar Ungerank und Manuel de Falla. Weitere musikalische Höhepunkte setzen der Singkreis Oberkotzau, der Bezirkposaunenchor, der Kirchenchor der Lutherkirche Hof sowie das Ensemble "Link to Heaven", das mit dreistimmigem Gesang und instrumentaler Begleitung emotionale Akzente setzt. Künstlerisch bemerkenswert sind darüber hinaus die Beiträge von Ilian Takuro Shestiperov und Lilly Rödel an Blockflöte und Truhenorgel sowie Anastasia Kei Shestiperov am Violoncello sowie der feierliche Abschluss durch die Klänge des Horns von Linda Dvorak zum Orgelspiel unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Georg Stanek.

"Mit diesem Konzert möchten wir nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch ein klares Bekenntnis zu den Werten unseres Grundgesetzes, zu Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt abgeben. Musik öffnet Räume, in denen sich Menschen begegnen und gemeinsam an einer besseren Zukunft bauen können, unabhängig von ihrer Herkunft, von Geschlecht, Alter oder religiöser und weltanschaulicher Orientierung. Genau das soll unser Pop-up-Konzert hier zum Ausdruck bringen, das wir gemeinsam innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt haben", erklärt Nicola Aller, Öffentlichkeitsreferentin im Dekanat Hof und Initiatorin des Konzerts.

Die Veranstaltung ist Teil einer breiten, deutschlandweiten ökumenischen Initiative, die sich für Demokratie und gegen politischen Extremismus und Populismus einsetzt. Ziel ist, Denken und Handeln auf das Wohl aller Menschen auszurichten und Herz und Verstand miteinander zu vereinen, um gute Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen zu finden. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden des Abends fließen zu 100 % in Projekte zur Förderung der Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Stadt und Landkreis Hof.

Beats an Bible in der Christuskirche Selb

13. Februar 2025 Mal angenommen, irgendwo auf den schottischen Highlands würde eine Kapelle stehen und auf großen Kerzenständern die Lichter flacken. Rosen stecken dazwischen. Der Granitstein wäre ein Altar. Auf der Kanzel stünde eine Licht- und Laseranlage, zwischen Altar und Taufstein ein DJ mit Nebelmaschine. "Beats & Bible" nennt sich das Format, das Pfarrerin Sandra Herold und Pfarrer Johannes Herold am Samstagabend in der Christuskirche anboten. DJ Manu spielte Disko-Fox und Modern Talking. "Love is all around!" sagte Johannes Herold und ging in Nebelschwaden zwischen den Songs an den Altar. Ja, es gab eine Predigt. Über die Liebe, das Hohelied der Liebe. "Die Bibel hat viel zu bieten, wenn es um Beziehungskisten geht", sagte Herold und: "In der Bibel geht es eigentlich um alles, was für Menschen relevant ist." Herold, mit Satin-Hemd im dunklen Anzug, fing bei Adam und Eva an. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gab, "seid fruchtbar und mehret euch", hieße zwar nicht wörtlich, aber immerhin: "Habt Sex!" Herold weiter: "Wir dürfen getrost annehmen, dass Adam und Eva auch an dem Gebot gearbeitet haben, sich zu vermehren." Dann knallten zwei Konfetti-Maschinen rote Glitzerherzen von der Empore. Herolds tanzten, Kinder sammelten die Glitzerherzen ein. Unergründlich war die Stimmung, ein Sog, sich im Raum zu bewegen. Ein Aufbruch, zu tanzen und das Leben zu feiern. Mit dem Wissen und dem Gefühl: Ja, es ist eine Kirche, nächsten Samstag wird zur gleichen Zeit an gleicher Stelle Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. In der Magie des Moments kündigt Herold die Fürbitten an. Dann steht er wieder am Altar und betet, weil die Liebe nicht immer gelingt und die Kirchen viel Schuld auf sich luden. "Gott ist die Liebe", sagt Herold und bittet für Menschen, die auf der Suche sind, die eine Liebe verloren haben oder die sie sich nicht eingestehen können. Nach dem Segen ist es ein unerklärlich schönes Gefühl, im wabernden Nebel zu tanzen, zu lachen und, wie eine junge Frau sagte: "Einfach den Kopf ausschalten und den Abend und das Leben genießen." Geheimnisvoll war es, wie in einer Kapelle auf schottischen Highlands, nur für den Augenblick. Der Schotte an einem der Stehtische übrigens kam von einer Parallelveranstaltung. Es ist Fasching im Fichtelgebirge: "Love is all around."