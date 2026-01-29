Die evangelische Kirche in Bayern feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Vor 50 Jahren, im Dezember 1975, beschloss die bayerische Landessynode einen historischen Beschluss: Frauen sollten fortan zum Pfarramt zugelassen werden. Ein Jahr später, im Frühjahr 1976, wurde die erste Frau in der bayerischen Landeskirche ordiniert. Ein Meilenstein, der bis heute nachwirkt.

Frauen auf der Kanzel – 50 Jahre Aufbruch

Viele Frauen haben diesen Weg seitdem beschritten und die Kirche nachhaltig geprägt. Eine von ihnen ist Berthild Sachs, heute Regionalbischöfin. Sie blickt zurück auf ihre Anfänge als Pfarrerin, spricht über die Herausforderungen auf dem Weg ins Bischofsamt und berichtet, wie sich die Erwartungen an Frauen im Talar im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Ihr Leben ist ein Beispiel dafür, dass Aufbruch und Durchhaltevermögen sich lohnen – nicht nur für die Kirche, sondern für die Gesellschaft insgesamt.

Begleitung in Umbruchzeiten

Neuanfänge prägen unser Leben immer wieder – sei es ein Umzug, ein neuer Job oder eine Veränderung der Lebensrichtung. Besonders sensibel für solche Schwellen ist Schwester Susanne Aeckerle von der Communität Christusbruderschaft in Selbitz. Als Novizenbegleiterin begleitet sie junge Frauen, die sich bewusst für ein Leben als Ordensschwester entscheiden. Sie hilft ihnen, die ersten Schritte in einem neuen Lebensabschnitt zu gehen und bietet ihnen Halt und Orientierung.

Tradition und Nachwuchs: Die Jungbläser von Hetzelsdorf

Tradition ist wertvoll, braucht aber auch Nachwuchs. Der Posaunenchor in Hetzelsdorf im Landkreis Forchheim kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken – über 120 Jahre Tradition! Doch die Gemeinde hat erkannt, dass es auch um die junge Generation gehen muss. Deshalb gibt es seit vielen Jahren eine Jungbläsergruppe, in der Kinder und Jugendliche Trompete, Euphoniumeindrucksvoll, wie vielfältig der kirchliche Aufbruch ist – von der Gleichstellung von Frauen über persönliche Begleitung bis hin zur Bewahrung von Traditionen und der Unterstützung junger Menschen auf ihrem Glaubensweg.