In der neuen Folge von "Himmel & Hier" loggen wir uns ein und gehen dorthin, wo es oft laut, schnell und flüchtig zugeht: ins Internet. Zu Gast ist Anna Bamberger. Sie ist Pfarrerin in Würzburg und vielen besser bekannt als "@pfarrerinanna" auf Instagram, wo sie täglich Tausende Menschen erreicht.

Das Geheimnis der Langsamkeit

Wir sprechen mit ihr darüber, warum sich Menschen im Netz oft leichter öffnen als im echten Leben und wie digitale Seelsorge funktioniert. Anna erklärt, wie sie klare Grenzen gegen Hass zieht und warum ihr wichtigster Tipp für mehr Empathie im digitalen Alltag lautet: das Kopfkino stoppen und einfach mal langsam machen.

Jetzt reinhören! Die neue Folge "Himmel & Hier" findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.