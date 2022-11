Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird vermisst

Auch insgesamt scheint es um den Zusammenhalt nicht gut bestellt in Deutschland. Insgesamt 64 Prozent der Wahlberechtigten beurteilen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland als schlecht. Bei jüngeren Menschen (18 bis 34 Jahre) ist die Zahl derer, die den Zusammenhalt in Deutschland als schlecht empfinden, mit 73 Prozent sogar noch deutlich höher als im Durchschnitt aller Befragten.

Den größten Konflikt sehen die Deutschen im Gegensatz zwischen Arm und Reich (76 Prozent). Der immer wieder beschworene Unterschied Jung oder Alt spielt dagegen eine vergleichsweise geringe Rolle. Nur 37 Prozent sind der Meinung, es gebe große Konflikte zwischen den Generationen.

Dagegen sorgt Corona offenbar weiter für Spaltung: Zwar ist die Pandemie mittlerweile für deutlich weniger Debatten verantwortlich als noch vor einigen Monaten. Trotzdem geben 72 Prozent der Befragten an, es gebe derzeit in Deutschland große Konflikte zwischen Befürworter*innen und Gegner*innen der Corona-Maßnahmen. Und 62 Prozent glauben, es gäbe große Konflikte zwischen "Einheimischen" und "Zugewanderten".

infratest dimap hat im Auftrag der ARD insgesamt 1211 Menschen befragt.