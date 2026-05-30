Einsamkeit ist kein Problem nur älterer Menschen – laut einer Bertelsmann-Studie fühlt sich rund die Hälfte der 18- bis 35-Jährigen zumindest gelegentlich einsam. Das Magazin des Evangelischen Fernsehens zeigt, wie Gemeinschaft gelingen kann: In Hof baut das Projekt YouLo rund um St. Lorenz einen Ort für junge Erwachsene. In Augsburg laden Ehrenamtliche mit der Zuhörbank spontan zum Gespräch ein. Und in Bad Alexandersbad gibt der ANKER-Sonntag Witwen und Witwern Raum für Erinnerungen und Begegnung.

