Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sieht der Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bernhard Felmberg, die Militärseelsorge vor neuen Herausforderungen. Man müsse sich dem "Stresstest Militärseelsorge" stellen, sagte Felmberg am Donnerstag bei der offiziellen Einführung des neuen Militärgeneraldekans Thorsten Kirschner in Berlin. Es gehe um die Frage, was die Kirche im Verteidigungsfall mache.

Darauf sei die Kirche mit den derzeitigen Ressourcen nicht vorbereitet. "Deswegen brauchen wir einen geistlichen Plan, eine Strategie", sagte Felmberg. Dem "Tagesspiegel" hatte Felmberg zuvor gesagt, er habe durch einen einstimmigen Beschluss der Kirchenkonferenz der EKD den Auftrag erhalten, ein Konzept für den Fall eines Kriegs vorzubereiten.

Konkret soll es dabei etwa um die Überbringung von Todesnachrichten oder um Bestattungen gehen.

Mit der Einführung von Kirschner ins Amt des Militärgeneraldekans ist die Spitze der evangelischen Militärseelsorge wieder komplett. Kirschner bekleidet das Amt bereits seit April. Als Militärgeneraldekan leitet der 43-Jährige das Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr. Der Theologe war zuvor persönlicher Referent von Felmberg.

Kirschner sagte bei seiner Einsegnung, die Militärseelsorge schaffe Oasen im Alltag von Soldatinnen und Soldaten. Kasernen seien darauf ausgelegt, effizient und sicher zu sein. Das allein mache das Leben aber nicht aus. Deswegen betreibe die Kirche Räume, die darüber hinaus schauten.

Rolle der Militärseelsorge

Das Kirchenamt für die Bundeswehr ist laut Militärseelsorgevertrag dem Bundesverteidigungsministerium nachgeordnet. Der Militärgeneraldekan untersteht damit bei staatlichen Verwaltungsaufgaben dem Bundesverteidigungsminister, ansonsten aber dem vom Rat der EKD berufenen Militärbischof, dem die kirchliche Leitung der Militärseelsorge obliegt.

In der Bundeswehr begleiten evangelische und katholische Militärgeistliche und seit 2021 auch jüdische Militärrabbiner Soldatinnen und Soldaten seelsorgerlich im Inland und auch bei Auslandseinsätzen. Rund 100 evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer arbeiten in der Militärseelsorge an verschiedenen Standorten der Bundeswehr.