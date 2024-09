Rysum, Kr. Aurich, München (epd). Die Evangelisch-reformierte Kirche testet in der ostfriesischen Kirchengemeinde Rysum ein körpernahes Heizsystem, um im Winter komplett auf die bisherige Gasheizung verzichten zu können. "Wir streben möglichst schnell die Klimaneutralität in unseren Kirchen an und wollen dafür auch ungewohnte Wege gehen", sagte der Klimaschutzmanager der reformierten Landeskirche, Roland Morfeld, am Dienstag in Rysum bei Aurich. Dort werden Sitzkissen ausprobiert, die über einen Akku elektrisch und kabellos beheizt werden können.