Dass die WM in dem Emirat öffentlich kritisiert werde, sei wichtig und richtig, sagte Neuschwander im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Speyer.

Die Begeisterung für den Fußball sei nicht totzukriegen, sagte Neuschwander. Daran änderten auch die Austragung der WM in der kalten Jahreszeit, die Menschenrechtsverletzungen und die grausamen Arbeitsbedingungen von Fremdarbeitern in Katar nichts.

Wenn die Kirche zum Boykott der Übertragungen aufriefe, werde sie zur Lachnummer.

"Kampagnenfähig ist die Kirche schon lange nicht mehr."

Proteste gegen die WM seien dennoch wichtig, weil sie dem Geschäftsmodell der Fifa und des DFB schadeten. Beide Verbände seien keine Menschenrechtsorganisationen und stärker am Kommerz interessiert als am Sport, sagte Neuschwander.

Gelbe Karte für die Fifa

Wenn die Sponsoren wegen ihres Engagements bei einer derart umstrittenen WM ins Zwielicht gerieten, gefährde dies das gesamte Geschäftsmodell der Fifa. "Aus moralischen Gründen wird die Fifa ihre Vergabekriterien nicht ändern, aber vermutlich aus wirtschaftlichen Erwägungen."

Deshalb sollte der Fifa für diese WM nicht die Rote, wohl aber die Gelbe Karte gezeigt werden, sagte Neuschwander. Es müsse klar werden, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer eine WM in einem derart autoritär regierten Land ohne jede Fußballtradition nicht wollten.

Public Viewing in Kirchen?

Das bedeute für Kirchengemeinden, die Veranstaltungen anlässlich der WM planten, flankierend die Missstände in Katar und den Missbrauch des Fußballs für kommerzielle Ziele zum Thema zu machen, sagte Neuschwander. Allerdings geht der Beauftragte nicht davon aus, dass es viele kirchliche Angebote wie Public Viewing in Kirchen geben wird.

"Das ist schon praktisch schwierig, weil es in den Kirchen wegen der Energiekrise kalt ist."

Dass die Spiele im Advent stattfinden, werde die Fußballbegeisterung nicht trüben, glaubt Neuschwander. Er rät daher dazu, kirchliche Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit so zu legen, dass sie nicht mit wichtigen WM-Spielen kollidieren. "Gegen Fußball kommt die Kirche einfach nicht an."

Die WM beginnt am Ewigkeitssonntag, 20. November, und endet am vierten Advent, 18. Dezember. Anfang November hatte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Austragungsort und Zeitpunkt des Turniers in einem Brief an den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, scharf kritisiert.