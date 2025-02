In den 90 Minuten des TV-Duells zwischen den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz ging es 17 Minuten lang um ein gegenseitiges Überbieten in Sachen Grenzkontrollen, Abschiebungen und Asylrechtsverschärfungen. Die Klimakrise hingegen wurde in keiner einzigen Minute thematisiert.

Dabei erlebte Spanien katastrophale Hochwasser, Kalifornien wurde von verheerenden Bränden heimgesucht, das Jahr 2024 war das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, und die Erderwärmung hat die Marke von 1,5 Grad bereits überschritten.

Doch in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt dominierte im Wahlkampf ein anderes Thema: Migration. Ein Scheinproblem wird in den Mittelpunkt gerückt, während gezielt rechte und rassistische Ressentiments geschürt werden.

Demonstrationen und politische Ignoranz

Die Demonstrationen in ganz Deutschland am vergangenen Samstag haben gezeigt, wie viele Menschen bereit sind, für ihre Werte auf die Straße zu gehen. Auch die Evangelische Jugend in Bayern war in verschiedenen Städten vertreten und setzte ein Zeichen für eine bunte, weltoffene Gesellschaft.

Am selben Tag forderte der Ministerpräsident, dass sich Kirchen doch weniger einmischen und stattdessen "christlichere" Themen wie Abtreibung in den Fokus rücken sollten.

Doch ist der Einsatz für die Schwächeren oder für die Bewahrung der Schöpfung etwa kein christliches Anliegen? Ein Ministerpräsident, der intern bereits das Klimaziel Bayerns für 2040 in Frage gestellt hat, hat seine Glaubwürdigkeit verloren, wenn es um den Klimaschutz geht.

Jetzt braucht es lauten Protest fürs Klima

Deshalb ist es nicht nur wichtig, gegen den Rechtsruck laut zu sein, sondern auch für den Klimaschutz. Die Klimakatastrophe muss endlich wieder auf die politische Agenda.

Dafür brauchen wir erneut eine starke gesellschaftliche Präsenz: Am Freitag, den 14. Februar, um 14 Uhr findet in vielen Städten Bayerns und in ganz Deutschland ein Klimastreik statt. Dies ist eine entscheidende Gelegenheit, um das drängendste Zukunftsthema wieder in den Mittelpunkt zu rücken.

Denn stellt euch vor, der Klimawandel geschieht – und niemand kümmert sich darum.