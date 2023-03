Corona und Weihnachten

Schlimm, schön, schwarz: Wie wird Weihnachten 2021?

An diesem Sonntag zünden Christen die erste Kerze am Adventskranz an – das erste Licht auf dem Weg zum Heiligen Abend. Spätestens jetzt ist (nicht nur) bei Kindern Weihnachten in aller Munde. Doch auch in diesem Jahr wird es wegen Corona kein "normales" Weihnachten geben, kommentiert Susanne Schröder.