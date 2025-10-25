Wiesn mit Werten

Margot und Günther Steinberg führen seit 40 Jahren ihr Oktoberfest-Zelt. Zwischen Maßkrug und Morgengebet leben sie ihren Glauben mitten im größten Volksfest der Welt.

Hightech mit Herz

Beim Maschinenbauer Veit in Landsberg am Lech ist Nächstenliebe Teil der Unternehmensstrategie. Wie das konkret aussieht? Wir haben nachgefragt.

Erfolg mit gutem Gewissen

Sina Trinkwalder gibt bei Manomama Menschen eine Chance, die anderswo scheitern. Nach 15 Jahren stellt sich jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Ihr Sohn hat da eine Idee.

Im Studio zu Gast: Michael vom Ende, Geschäftsführer von factor-C.