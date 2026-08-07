Steigende Preise für Hotels, Ferienwohnungen und Verpflegung machen den Familienurlaub für viele Eltern zur finanziellen Herausforderung.

Was nur wenige wissen: Der Freistaat Bayern unterstützt Familien mit geringem Einkommen bei den Urlaubskosten. Je nach Familiengröße können mehrere Hundert Euro Zuschuss zusammenkommen – allerdings nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und der Antrag rechtzeitig gestellt wird.

Was ist die Familienerholung?

Mit dem Förderprogramm "Familienerholung" möchte der Freistaat Bayern Familien gemeinsame Urlaubstage ermöglichen, die sich eine Auszeit sonst kaum leisten könnten. Gefördert werden Aufenthalte in anerkannten Familienferienstätten.

Das Programm wird aus Landesmitteln finanziert und ist eine freiwillige Leistung des Freistaats. Ein Rechtsanspruch besteht deshalb nicht – die Förderung wird nur bewilligt, solange ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Wer bekommt den Zuschuss?

Eine Förderung ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Die Familie hat ihren Hauptwohnsitz in Bayern.

Mindestens ein Kind gehört zur Familie, für das Kindergeld bezogen wird.

Das Familiennettoeinkommen liegt unter den geltenden Einkommensgrenzen.

Es handelt sich um einen gemeinsamen Familienurlaub.

Der Aufenthalt umfasst mindestens sechs und höchstens 14 Verpflegungstage.

Während des Urlaubs wird ein Angebot der Eltern- und Familienbildung besucht.

Der Urlaub findet in einer anerkannten Familienferienstätte statt.

Diese Einkommensgrenzen gelten

Ob eine Familie Anspruch auf die Förderung hat, richtet sich nach dem Familiennettoeinkommen des vorvergangenen Kalenderjahres: