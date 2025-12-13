Kommentar Die Botschaft des Festes

Zwischen Konsumstress, Lichterflut und Geschenkeschlacht bleibt oft der Kern von Weihnachten verborgen: Gott kommt mitten in unser Chaos. Die alte Geschichte erinnert daran, dass wir nicht perfekt sein müssen – und trotzdem nicht allein sind.

