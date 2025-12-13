zu Weihnachten
Ermutigung
wünsche ich mir
so sehr
zeige mir
Licht zwischen
den Herztönen
sei Balsam
meiner Seele
in der Finsternis
ein Du will ich
sein für dich
in unserer Zeit
Unser Autor Michael Lehmler lädt zu einem stillen, persönlichen Weihnachtsimpuls ein: Ermutigung, Licht in dunklen Momenten und die Sehnsucht, ein Du füreinander zu sein, stehen im Mittelpunkt seiner Worte.
