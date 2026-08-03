Michael Lehmler greift in seinem geistlichen Impuls die biblische Aufforderung "Gebt ihr ihnen zu essen" auf und verbindet sie mit der Situation von Menschen auf der Flucht.

Ausgehend von den Ereignissen rund um Ceuta wird der kurze Text zu einer Meditation über Mitmenschlichkeit, Verantwortung und die Frage, was christlicher Glaube konkret bedeutet.

Ceuta

"Gebt ihr Ihnen zu essen."

ich kann es nicht

umlügen

dieses Gotteswort

ist Menschenpflicht

Gott bittet uns

Herz und Blick

auf jene zu richten

die suchen und

um Hilfe schreien

nicht wegschicken

sondern mein Licht

mein Brot mein Land

mein Leben meine

Gaben teilen

das ist schwer

aber alternativlos

um Gottes und

der Menschen

Willen