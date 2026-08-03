Michael Lehmler greift in seinem geistlichen Impuls die biblische Aufforderung "Gebt ihr ihnen zu essen" auf und verbindet sie mit der Situation von Menschen auf der Flucht.
Ausgehend von den Ereignissen rund um Ceuta wird der kurze Text zu einer Meditation über Mitmenschlichkeit, Verantwortung und die Frage, was christlicher Glaube konkret bedeutet.
Ceuta
"Gebt ihr Ihnen zu essen."
ich kann es nicht
umlügen
dieses Gotteswort
ist Menschenpflicht
Gott bittet uns
Herz und Blick
auf jene zu richten
die suchen und
um Hilfe schreien
nicht wegschicken
sondern mein Licht
mein Brot mein Land
mein Leben meine
Gaben teilen
das ist schwer
aber alternativlos
um Gottes und
der Menschen
Willen