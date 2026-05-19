Der Text von Michael Lehmler ist ein vielschichtiges Gebet, das sich in wiederkehrenden Anrufungen entfaltet. "Heiliger Geist" steht dabei wie ein Leitmotiv über allen Strophen – mal bittend, mal suchend, mal tröstend. Zwischen innerer Unruhe und dem Wunsch nach Frieden entsteht ein geistlicher Resonanzraum, der persönliche Erfahrung und gemeinschaftliche Sehnsucht verbindet.
Heiliger Geist
hilf mir
aus Dornen
und Gestrüpp
Heiliger Geist
zeige mir
meinen Platz
und den Sinn
Heiliger Geist
bewege mit mir
das Heillose
zum Guten
Heiliger Geist
lass durch mich
nichts kaputt-
gehen
Heiliger Geist
lehre mich
Achtsamkeit
und Toleranz
Heiliger Geist
schenke mir
Möglichkeiten
Licht zu sein
Heiliger Geist
öffne uns
den Himmel
allezeit
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Heiliger Geist
schüttle die Melancholie
aus meiner Seele und
entzünde das Feuer
der Begeisterung
Heiliger Geist
verscheuche den Alb-
druck und erhelle
das Chaos in mir
Heiliger Geist
rufe mich aus Einsam-
keit ins Wir der Liebe
und sei mir Weg
Heiliger Geist
mache mir und
der Angst Flügel
dass wir uns beleben
Heiliger Geist
säusle der Schöpfung
Gottes Segen ein und
lass Frieden sein
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Heiliger Geist
erfülle uns
mit Liebe
und führe uns
zu unseren
Nächsten
Heiliger Geist
schenke uns
den Himmel
und lass uns
barmherzig
sein
Heiliger Geist
mache uns
frei
und zu
Friedens-
aktivisten
Heiliger Geist
trage uns
ins Leben
und öffne
alle Sinne
für die Not
Heiliger Geist
lenke unsere
Herzen Du-
und Himmel-
wärts jetzt
und immer