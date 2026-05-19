Der Text von Michael Lehmler ist ein vielschichtiges Gebet, das sich in wiederkehrenden Anrufungen entfaltet. "Heiliger Geist" steht dabei wie ein Leitmotiv über allen Strophen – mal bittend, mal suchend, mal tröstend. Zwischen innerer Unruhe und dem Wunsch nach Frieden entsteht ein geistlicher Resonanzraum, der persönliche Erfahrung und gemeinschaftliche Sehnsucht verbindet.



Heiliger Geist

hilf mir

aus Dornen

und Gestrüpp

Heiliger Geist

zeige mir

meinen Platz

und den Sinn

Heiliger Geist

bewege mit mir

das Heillose

zum Guten

Heiliger Geist

lass durch mich

nichts kaputt-

gehen

Heiliger Geist

lehre mich

Achtsamkeit

und Toleranz

Heiliger Geist

schenke mir

Möglichkeiten

Licht zu sein

Heiliger Geist

öffne uns

den Himmel

allezeit

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Heiliger Geist

schüttle die Melancholie

aus meiner Seele und

entzünde das Feuer

der Begeisterung

Heiliger Geist

verscheuche den Alb-

druck und erhelle

das Chaos in mir

Heiliger Geist

rufe mich aus Einsam-

keit ins Wir der Liebe

und sei mir Weg

Heiliger Geist

mache mir und

der Angst Flügel

dass wir uns beleben

Heiliger Geist

säusle der Schöpfung

Gottes Segen ein und

lass Frieden sein

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Heiliger Geist

erfülle uns

mit Liebe

und führe uns

zu unseren

Nächsten

Heiliger Geist

schenke uns

den Himmel

und lass uns

barmherzig

sein

Heiliger Geist

mache uns

frei

und zu

Friedens-

aktivisten

Heiliger Geist

trage uns

ins Leben

und öffne

alle Sinne

für die Not

Heiliger Geist

lenke unsere

Herzen Du-

und Himmel-

wärts jetzt

und immer