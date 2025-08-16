noch einmal kommt der sommer

noch einmal kommt der Sommer

um die Ecke und scheucht mich

auf und hinaus - die Morgenkühle

und die Abendfrische tun so gut

selbst im Schatten wärmst du

in deinem Licht sammle ich mich

und träume den Tag leicht und

wundervoll trotz aller Furcht

in der Mitte des Flusses machst

du ihn schiffbar ich setze über

der Sonnenschein verbindet

wir leben und feiern und danken