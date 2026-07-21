Kinderwunsch, medizinischer Fortschritt und neue Familienmodelle prägen die Debatte über Leihmutterschaft. Gleichzeitig stellt sich eine grundlegende Frage: Ist menschliches Leben etwas, das hergestellt werden kann – oder bleibt es Geschenk und Geheimnis?

Der geistliche Impuls von Michael Lehmler lädt dazu ein, jenseits politischer und juristischer Argumente über die Würde des Lebens, die Grenzen menschlichen Handelns und die Sehnsucht nach Gott nachzudenken.

das Leben

Geschenk und

Geheimnis

Ich

zwischen Leid

und Liebe

was kann

und darf ich

mit Gott

ohne Gott -

lass ich es

gut sein

Gott hilf mir

Schweres

zu tragen

Gott gib

Leben

in den Toden