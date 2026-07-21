Kinderwunsch, medizinischer Fortschritt und neue Familienmodelle prägen die Debatte über Leihmutterschaft. Gleichzeitig stellt sich eine grundlegende Frage: Ist menschliches Leben etwas, das hergestellt werden kann – oder bleibt es Geschenk und Geheimnis?
Der geistliche Impuls von Michael Lehmler lädt dazu ein, jenseits politischer und juristischer Argumente über die Würde des Lebens, die Grenzen menschlichen Handelns und die Sehnsucht nach Gott nachzudenken.
das Leben
Geschenk und
Geheimnis
Ich
zwischen Leid
und Liebe
was kann
und darf ich
mit Gott
ohne Gott -
lass ich es
gut sein
Gott hilf mir
Schweres
zu tragen
Gott gib
Leben
in den Toden