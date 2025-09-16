Charlie Kirk wurde am 10. September bei einer öffentlichen Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen. Die Tat hat in den USA für Schock und wütende Trauer gesorgt – zugleich hat sie aber auch eine Mythenbildung befördert. Viele seiner Anhänger:innen riefen sofort "Märtyrer”.

Das ist im ersten Moment der Trauer verständlich. Dennoch müssen wir genau hinschauen: Wen betrauern sie da eigentlich?

Für welche Ideen stand Kirk — und was bedeutet es, diese Ideen mit dem Etikett "christlich" zu versehen?

Warum ein nüchterner Blick nötig ist

In den Tagen nach der Ermordung wurde Kirk vielfach als Opfer und "Märtyrer" verklärt. Auch deutsche Prediger und Influencer:innen setzten in Windeseile digitale Gedenktafeln und liturgische Rhetorik in die Welt.

Solche Reaktionen sind einerseits Ausdruck echter Trauer, andererseits sind sie aber auch politisch, denn die Verklärung schützt vor der Schärfe der Erinnerung an das, wofür die Person stand. Wer die Person unkritisch zum Heiligen erklärt, macht sich blind für die tatsächlichen Folgen ihres Handelns.

Turning Point USA

Charlie Kirk gründete 2012 im Alter von 19 Jahren Turning Point USA (TPUSA) und baute daraus binnen weniger Jahre eine der prägendsten Jugend- und Campusbewegungen der amerikanischen Rechten.

TPUSA organisierte Student:innen, machte medienwirksame Debattenformate populär und zog finanzkräftige Spender:innen an. Dies ist die institutionelle Seite seines Wirkens — und sie ist wichtig, denn hier formte sich eine Infrastruktur, die Meinung, Macht und Zugang verband.

TPUSA verstand sich jedoch nicht nur als Meinungszentrum, sondern auch als Kampforganisation an Hochschulen. Mit Professoren-Watchlist, gezielten Wahlinfiltrationen sowie Schul- und Vortragsformate zielte die Organisation darauf, linke Ideen zu schwächen und konservative Dominanz zu fördern.

Diese Kritik ist weder Kulturkampf noch "Cancel Culture", sondern eine Warnung vor einem Konzept, das wissenschaftliche Freiheit und pluralistische Lernräume unter Druck setzt. Interne Berichte und Recherchen haben zudem Probleme mit Rassismus und ein Arbeitsklima zutage gefördert, das Minderheiten benachteiligt.

Christlicher Nationalismus als Triebfeder

Kirk verband seine konservative Politik mit einer religiösen Erzählung: Amerika sei eine "christliche Nation", der Rückzug Gottes sei der Grund für den Niedergang und es sei Pflicht, christliche Werte in Politik und Kultur wiederherzustellen.

Das ist nicht einfach nur fromme Sprache, sondern Programm. Es setzt voraus, dass Religion nicht nur Privatsache ist, sondern auch einen Herrschafts- und Ordnungsanspruch in Staat, Bildung, Medien und Kultur haben darf.

Auch die Darstellung Kirks als Freund der offenen Debatte verfängt bei vielen, gerade bei liberalen Beobachter:innen. Die Wahrheit ist jedoch etwas komplexer: Kirk war ein Meister der provokativen Begriffe. Er inszenierte Debatten, suchte die Konfrontation und glänzte in viralen Kurzclips.

Das machte ihn populär, war aber kein Ausdruck von Liberalität: Seine wiederholten Abwertungen von Muslim:innen, Transpersonen und Schwarzen, seine Forderungen nach einem harten Umgang mit geschlechtsangleichenden Behandlungen und seine Ablehnung zentraler Bürgerrechtsgesetze waren kein demokratisches Gesprächsangebot.

Solche Aussagen produzieren Ausschluss, Normalisierung von Misstrauen und Legitimation für autoritäre Maßnahmen.

Rassismus, Verschwörungserzählungen, antisemitische Töne

Die Abwertung ganzer Gruppen war kein Zufall: Von Zweifeln an der Qualifikation Schwarzer Piloten über Gerüchte über "jüdische Geldgebern" bis hin zur Nähe zu Erzählmustern wie der "Replacement Theory" (dem "Großen Austausch") — all das gehörte zu Kirks öffentlichem Repertoire.

Solche Aussagen sollen Misstrauen und Ausgrenzung schüren; in ihrer Gesamtschau ergeben sie ein Bild, das weit über "eindeutige politische Positionen" hinausgeht und Kirk in die Nähe rassistischer, antisemitischer und verschwörungsideologischer Muster rückt.

Wenn Glaube zur politischen Waffe wird

Kirks religiöse Frühprägung erfolgte in einer presbyterianischen Kirche, die in der Tradition reformierter und calvinistischer Theologie steht. Später wurde er Mitglied der Calvary Chapel Association, einem Zusammenschluss evangelikaler christlicher Kirchen.

Er hat sich oft ausdrücklich über seinen Glauben definiert — "I’m nothing without Jesus" war ein wichtiger Bestandteil seines öffentlichen Auftritts.

Problematisch wird es, wenn diese religiösen Bekenntnisse nicht zur Demut und Nächstenliebe führen, sondern als Legitimation dienen, um politische Ordnungen zu fordern, die Minderheiten ausschließen oder benachteiligen.

Die Verschmelzung von "Ich rede als Christ" und "Das ist jetzt Staatsräson" ist kein biblischer Automatismus, sondern eine politische Strategie.

Wer Menschen, die politisch so polarisierend und schädlich wirken, nach ihrem Tod zu Märtyrern stilisiert, schafft zwei Probleme:

Erstens verengt dies die Erinnerung und schützt die Ideologie vor kritischer Aufarbeitung.

Zweitens erhöht es die Bereitschaft, das Opfer in ein heiliges Narrativ einzubetten, das Rache- und Vergeltungsgefühle mobilisieren kann. So kann diese Rhetorik Gewaltspiralen nähren — genau das, wovor sich Demokratien fürchten müssen.

Was das für uns bedeutet

Die Debatte ist nicht nur in den USA relevant. Christlicher Nationalismus, die Instrumentalisierung religiöser Sprache für parteipolitische Zwecke und die Vorstellung, religiöse Identität solle staatliche Kultur prägen, finden auch in Europa und Deutschland Anklang.

Kirchen und Gemeinden müssen deshalb sorgfältig unterscheiden zwischen glaubensbasiertem Engagement für das Gemeinwohl und dem Missbrauch von Religion als ideologischem Machtinstrument.

Es ist unsere Verantwortung, die biblische Botschaft von Gnade und Würde gegen jede Instrumentalisierung zu verteidigen, insbesondere gegen eine Instrumentalisierung für Ausschluss und Machtpolitik.

Eine ehrliche Bilanz

Trauer um einen Menschen ist menschlich und angemessen. Die Feier einer Person als "Märtyrer" darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Charlie Kirk ein politischer Akteur war, der bewusst polarisiert, Gruppen ausgegrenzt und religiöse Sprache zur Durchsetzung und Verbreitung einer politischen Agenda genutzt hat.

Kirks öffentliches Wirken war Teil einer rechten, oft radikalen Mobilisierung, die den christlichen Glauben politisch instrumentalisiert. Diese Unterscheidung zu treffen, ist sehr wichtig, denn sie ist die Voraussetzung für eine verantwortliche Erinnerung und die Fähigkeit, die richtigen Lehren für die Demokratie aus diesem Ereignis zu ziehen.