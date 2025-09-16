Wer in der evangelischen Kirche eine Beichte ablegt, vertraut darauf, dass das Gesagte nicht nach außen dringt. Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das Pfarrdienstgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) spricht ausdrücklich vom "unverbrüchlichen Beichtgeheimnis".

Auch das staatliche Recht schützt diesen Bereich: Nach § 53 Strafprozessordnung können Geistliche vor Gericht die Aussage verweigern, wenn ihnen etwas in seelsorgerlichem Zusammenhang anvertraut wurde.

Auf der Suche nach Vergebung

Die Beichte ist ein geschützter Raum, in dem Menschen ihre schwersten Bürden ablegen können – Dinge, die sie sonst niemandem anvertrauen würden. Wer ins Beichtgespräch geht, sucht nicht Gericht, sondern Gnade. Für Gläubige ist sie ein Ort der Befreiung, für Pfarrerinnen und Pfarrer ein wichtiger Auftrag: zuhören, vergeben – schweigen.

Dieses Schweigen ist mehr als eine Pflicht – es ist die Grundlage des Vertrauens. Ohne die Gewissheit, dass jedes Wort geheim bleibt, würde niemand den Mut finden, den Schmerz der eigenen Schuld ans Licht zu bringen.

Evangelisch und katholisch – ähnliche Strenge, andere Begründung

Für Katholiken ist die Beichte ein Sakrament. Im katholischen Kirchenrecht gilt das Siegel der Beichte als "unverletzlich"; ein Bruch zieht harte Sanktionen nach sich.

Auch in der evangelischen Kirche ist das Beichtgeheimnis in Deutschland stark geschützt. Unterschiede bestehen eher in theologischen und kirchenrechtlichen Begründungen, nicht darin, dass die eine Kirche mehr oder besser schützt als die andere.

Das Pfarrdienstgesetz der EKD unterscheidet zwischen dem unverbrüchlichen Beichtgeheimnis (§ 30) und der allgemeinen Amtsverschwiegenheit (§ 31). Für letztere gibt es Ausnahmen, etwa wenn Informationen für den Dienstbetrieb erforderlich sind oder wenn kirchliche Schutzkonzepte bei sexualisierter Gewalt greifen. Das eigentliche Beichtgeheimnis bleibt davon jedoch unberührt.

Geständnisse schwerer Straftaten

Doch was geschieht, wenn jemand im Beichtgespräch Mord gesteht? Grundsätzlich bleibt auch ein solches Geständnis unter dem Schutz des Beichtgeheimnisses. Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin darf sich in einem Strafverfahren auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen und muss nicht aussagen.

Besonders schwierig wird es, wenn jemand eine künftige Tat ankündigt. Juristisch bleibt auch diese Information durch das Schweigen geschützt. In der Praxis versuchen Seelsorgende jedoch, den Betreffenden zu bewegen, selbst zur Polizei zu gehen oder andere Hilfe in Anspruch zu nehmen.

So leben Pfarrerinnen und Pfarrer täglich in einem Spannungsfeld zwischen dem heiligen Auftrag des Stillschweigens und der Verantwortung für die Gesellschaft. Das Beichtgeheimnis bleibt damit ein Brennpunkt zwischen Religion und Rechtsstaat. Ob es jemals eine klare Antwort oder Lösung für diesen Konflikt geben wird, ist fraglich. Sicher ist jedoch, dass die Kontroverse die Menschen schon seit Jahrhunderten beschäftigt – und auch weiter beschäftigen wird.