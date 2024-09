Rolf Oeser

Die Wahl eines neuen Kirchenpräsidenten oder einer Kirchenpräsidentin ist das Thema der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Samstag in Frankfurt am Main. Bewerber sind die Pröpstin für Rheinhessen und Nassauer Land, Henriette Crüwell, der Beauftragte der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung, Martin Mencke, und die Professorin für Systematische Theologie an der Universität Zürich, Christiane Tietz.