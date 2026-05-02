Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) zeichnet am Sonntag, 3. Mai 2026, eine Kirchenmusikerin und drei Kirchenmusiker mit dem Ehrentitel "Kirchenmusikdirektorin" bzw. "Kirchenmusikdirektor" aus.

Die Verleihung erfolgt am sogenannten Kantate-Sonntag, der traditionell unter dem Leitwort "Singt" steht. Die Landeskirche würdigt damit nach eigenen Angaben herausragende musikalische und pädagogische Leistungen, die das kirchliche Leben in Bayern prägen.

"Die Kirchenmusik lebt von Menschen, die mit künstlerischer Qualität, pädagogischem Engagement und großer persönlicher Hingabe den Glauben zum Klingen bringen und Gemeinschaft stärken", erklärt Oberkirchenrat Stefan Blumtritt in einer Mitteilung der Landeskirche.

Würdigung für musikalische und pädagogische Arbeit

Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an Johannes Eppelein (Augsburg), Sophia Lederer (Naila und Hof), Sven Menhorn (Landesverband evangelischer Posaunenchöre in Bayern) sowie Christian Reitenspieß (Kulmbach). Alle vier werden laut Landeskirche für ihre langjährige und vielfältige Arbeit in unterschiedlichen Bereichen der evangelischen Kirchenmusik geehrt.

Johannes Eppelein: Chorarbeit und Nachwuchsförderung

Johannes Eppelein, Kantor an St. Anna in Augsburg, wird für die Verbindung von künstlerischem Profil, überregionaler Verantwortung und Nachwuchsförderung ausgezeichnet. Mit dem Madrigalchor setzt er laut Landeskirche musikalische Akzente über die Region hinaus. Zudem engagiere er sich als Präsident des Verbands "Singen in der Kirche" für die Chorarbeit in Bayern und wirkt am Aufbau einer Landesjugendkantorei mit.

Sophia Lederer: Kirchenmusik in zwei Dekanaten

Sophia Lederer, Dekanatskantorin in den Dekanatsbezirken Naila und Hof, wird für ihre breit angelegte kirchenmusikalische Tätigkeit in zwei Regionen geehrt. Sie verbinde Chorleitung, Konzertarbeit und gottesdienstliche Musikpraxis mit Ausbildungsarbeit, insbesondere im Bereich Orgelunterricht. Zusätzlich ist sie als Bezirkschorleiterin aktiv und im Kirchenmusikverband Bayern in der Nachwuchsausbildung tätig.

Sven Menhorn: Bläserarbeit im Landesmaßstab

Sven Menhorn, Landesposaunenwart im Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern, wird für seine Arbeit in der Bläsermusik ausgezeichnet. Nach Angaben der Kirche verantwortet er die Aus- und Fortbildung sowie die Begleitung von rund 850 Posaunenchören mit etwa 15.000 Bläserinnen und Bläsern. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liege auf der Nachwuchsarbeit sowie der Entwicklung von Ausbildungs- und Notenmaterialien.

Christian Reitenspieß: Kirchenmusik und Kulturarbeit in Kulmbach

Christian Reitenspieß, Dekanatskantor in Kulmbach, erhält die Auszeichnung für den kontinuierlichen Aufbau einer vielfältigen kirchenmusikalischen Arbeit. Mit Ensembles wie der Kulmbacher Kantorei und dem Vokalensemble TonARTen präge er das Musikleben vor Ort. Aufführungen großer Werke wie Bachs "Matthäuspassion" oder Karl Jenkins’ "The Armed Man" verbinden laut Landeskirche künstlerische Qualität mit gesellschaftlicher Relevanz. Zudem bringe er sich in das kulturelle Leben der Region sowie in die landeskirchliche Verbandsarbeit ein.

Gottesdienste zur Verleihung

Die Ehrentitel werden im Rahmen mehrerer Gottesdienste verliehen: für Christian Reitenspieß am 3. Mai in der St. Petri Kirche in Kulmbach, für Sophia Lederer am 14. Mai (Christi Himmelfahrt) in Unterkotzau sowie für Johannes Eppelein am 24. Mai (Pfingstsonntag) in St. Anna in Augsburg. Ein Termin für die Verleihung an Sven Menhorn steht laut ELKB noch aus.