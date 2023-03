In Bayern startete die erste Vesperkirche 2015 in Schweinfurt, weitere folgten in Memmingen, Würzburg, Neufahrn und zwei in Nürnberg. Aber nicht nur Gottesdienste und Essen stehen auf dem Programm in Coburg, sondern auch Andachten, Konzerte und sogar ein kostenloses Friseurangebot. Die Vesperkirche ist eine gemeinsame Aktion verschiedener Kirchengemeinden im Dekanat Coburg, des Kirchengemeindeamts und der Diakonie Coburg.

Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat sogar extra ihren Urlaub verkürzt, um bei der Eröffnung am 5. März in Coburg dabei sein zu können. In ihrer Predigt hat sie die besondere Willkommenskultur der Vesperkirchen für Menschen in finanzieller Armut hervorgehoben. Vesperkirchen würden an das anknüpfen, was Jesus wichtig war, sagte Greiner.

"Er holte Menschen in die Gemeinschaft, um mit ihnen zu essen."

Durch diesen Ansatz sollen sich ganz unterschiedliche Menschen aus Coburg und der Region begegnen. Und die Resonanz gibt den Verantwortlichen recht, mehrere Hundert Besucher sind bisher täglich in die Morizkirche gekommen.

Resonanz überwältigend

Obwohl täglich 200 Essen bereitstanden, musste die Kapazität schon bald auf 250 pro Tag erhöht werden. Die Besucher würden aus allen Schichten der Bevölkerung kommen, so Pfarrerin Silke Kirchberger. Im Vorfeld habe man zwar gehofft, dass das Angebot angenommen werde, aber bereits beim Eröffnungsgottesdienst in der vollen Morizkirche seien selbst die kleinsten Zweifel verblasst.

Zum Essen wurden am Eröffnungstag, wie es sich für einen fränkischen Sonntag gehört, Klöße mit Braten serviert, dazu eine Vor- und Nachspeise – und auch an die vegetarischen Gäste wurde gedacht. Dorothea Greiner, die neben ihrer Predigt auch noch die Essensverteilung mit übernommen hat, freute sich über die vielen Besucher, denn

"gerade in der jetzigen Zeit können wir in unserer Gesellschaft wieder ein bisschen mehr Gemeinschaft gebrauchen".

Ganz nach dem Slogan der Coburger Vesperkirche "Gemeinsam isst besser". Die Vesperkirche läuft noch bis Sonntag, 19. März. Täglich ab 10.30 Uhr gibt es eine musikalische Einstimmung. Nach dem "Mittagsimpuls" um 11.15 Uhr gibt es ab 11.30 Uhr das gemeinsame Mittagessen.