Vorteile eines Roboters

Ein weiterer Pluspunkt: "Organola" tut - wie Hans Stumpp zuvor - auch in der kleinen Kirche in Hausen Dienst. Die Verwendbarkeit des Orgelroboters ist mit einer Lizenz verbunden, die für beide Kirchen der Kirchengemeinde Holzschwang/Hausen gilt. Möglich ist das nur deshalb, weil der Spieltisch der Hausener Kirche genauso breit ist wie der in Holzschwang, nämlich - mit Wangen - 80 Zentimeter.

Merken die Gottesdienstbesucher einen Unterschied?

Man müsse schon sehr musikalisch sein, um unten im Kirchenraum zu hören, dass am Spieltisch kein Mensch sitzt, sagt Pfundner. Gerade auswärtige Besucher, die zu Kasualien kommen, stellen keinen Unterschied fest. Manche der 600 Evangelischen in Holzschwang und Hausen, die regelmäßig in die Gottesdienste gehen, vielleicht schon, denn der liturgische Ablauf hat sich verändert: "Organola" ist zwar so programmierbar, dass man ein, zwei oder drei Strophen eines Liedes im Gottesdienst singen kann, liturgische Elemente wie Wechselgesänge zwischen Pfarrer und Gemeinde beherrscht der Roboter aber nicht.

Zudem sind die Vorspiele bei "Organola" kürzer als beim menschlichen Organisten, was bedeutet, dass man schneller im Gesangbuch das richtige Lied finden muss.

Organola: günstig und schnell

In Holzschwang werden Gottesdienste noch nach der alten Agende gefeiert. Seit "Organola" wird der Eingangspsalm gesprochen - was moderner ist, "und ich merke, dass ich selbst ihn inhaltlich stärker wahrnehme", sagt Pfundner. Die Vorteile des Systems: "Ich suche die Lieder aus, lade sie vom Computer im Pfarramt auf den Stick."

In fünf Minuten sei diese Vorbereitung geschehen. "Organola" kostet rund 8.000 Euro. Das verdient ein Organist mit seinen Einsätzen in etwa zwei Jahren, sagt Pfundner. Ab dem dritten Jahr bedeutet der Roboter also auch noch eine enorme Ersparnis für die kleine Kirchengemeinde.