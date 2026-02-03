Was steht eigentlich in der Friedensdenkschrift der EKD? Der Theologieprofessor Reiner Anselm und die Theologin Friederike Krippner erläutern in einem Youtube-Video die wichtigsten Aspekte der Denkschrift.

Das sind ein paar der Punkte, die im Video angesprochen werden:

Die Friedensdenkschrift setzt bewusst beim Frieden Gotte s an – einer Verheißung, die real ist, aber nicht verfügbar. Gerade diese theologische Startperspektive ist kein Ausstieg aus der Politik, sondern ein Schutz vor Überforderung: Sie bewahrt davor, menschliche Ordnungen mit Heilsansprüchen zu überladen und religiöse Gewissheiten in politische Eindeutigkeit zu verwandeln. Statt fertiger Lösungen bietet sie einen Horizont , an dem politisches Handeln begründet werden muss – wissend, dass dieser Horizont durch Menschen nicht erreicht werden kann.



s an – einer Verheißung, die real ist, aber nicht verfügbar. Gerade diese theologische Startperspektive ist kein Ausstieg aus der Politik, sondern ein Schutz vor Überforderung: Sie bewahrt davor, menschliche Ordnungen mit Heilsansprüchen zu überladen und religiöse Gewissheiten in politische Eindeutigkeit zu verwandeln. Statt fertiger Lösungen bietet sie einen , an dem politisches Handeln begründet werden muss – wissend, dass dieser Horizont durch Menschen nicht erreicht werden kann. Damit markiert die Denkschrift den Raum, in dem Politik tatsächlich stattfindet: unter Unsicherheit, mit unvollständigem Wissen , widerstreitenden Gütern – und mit der Möglichkeit, schuldig zu werden. Theologie ersetzt keine Entscheidungen und schreibt keine Programme; sie klärt die Bedingungen des Entscheidens. Verantwortlich handeln heißt im "Vorletzten" handeln: Gewalt begrenzen, ohne sie zu verherrlichen ; Sicherheit organisieren, ohne den Frieden zu verlieren; die Unabgeglichenheit der Welt aushalten – und trotzdem nicht die Hände in den Schoß legen.



, widerstreitenden Gütern – und mit der Möglichkeit, schuldig zu werden. Theologie ersetzt keine Entscheidungen und schreibt keine Programme; sie klärt die Bedingungen des Entscheidens. Verantwortlich handeln heißt im "Vorletzten" handeln: ; Sicherheit organisieren, ohne den Frieden zu verlieren; die Unabgeglichenheit der Welt aushalten – und trotzdem nicht die Hände in den Schoß legen. Das Leitbild des gerechten Friedens entfaltet die Denkschrift in vier Dimensionen: Schutz vor Gewalt, Förderung von Freiheit, Abbau von Ungleichheiten und friedensfördernder Umgang mit Pluralität . Neu ist die klar akzentuierte Stellung des Gewalt­schutzes als grundlegendes Gut, auf dem die anderen Dimensionen aufbauen. Das ist keine Abwertung von Freiheit, Gerechtigkeit und Pluralität, sondern Konsequenz aus gegenwärtigen Gewaltkonflikten: Wo Leib und Leben bedroht sind, geraten alle anderen Güter unter Druck. Zugleich wird der Schutz vor Gewalt nicht zum Blankoscheck: Weder Freiheit noch soziale Gerechtigkeit legitimieren von sich aus Gewaltanwendung, und Sicherheit allein stabilisiert keinen Frieden.



entfaltet die Denkschrift in vier Dimensionen: . Neu ist die klar akzentuierte Stellung des Gewalt­schutzes als grundlegendes Gut, auf dem die anderen Dimensionen aufbauen. Das ist keine Abwertung von Freiheit, Gerechtigkeit und Pluralität, sondern Konsequenz aus gegenwärtigen Gewaltkonflikten: Wo Leib und Leben bedroht sind, geraten alle anderen Güter unter Druck. Zugleich wird der Schutz vor Gewalt nicht zum Blankoscheck: Weder Freiheit noch soziale Gerechtigkeit legitimieren von sich aus Gewaltanwendung, und Sicherheit allein stabilisiert keinen Frieden. Es wird unterschieden zwischen j uristischer, politischer und theologischer Sicht auf Schuld . Wer in legitimen Einsätzen tötet oder darüber entscheidet, mag rechtlich schuldfrei sein – theologisch bleibt Schuldverstrickung dennoch Realität. Der Unterschied zu moralistischem Rigorismus: Schuld wird weder verleugnet noch zum letzten Wort erklärt; Vergebung und Rechtfertigung eröffnen die Möglichkeit, Verantwortung zu tragen, ohne an ihr zu zerbrechen.



. Wer in legitimen Einsätzen tötet oder darüber entscheidet, mag rechtlich schuldfrei sein – theologisch bleibt Schuldverstrickung dennoch Realität. Der Unterschied zu moralistischem Rigorismus: Schuld wird weder verleugnet noch zum letzten Wort erklärt; Vergebung und Rechtfertigung eröffnen die Möglichkeit, Verantwortung zu tragen, ohne an ihr zu zerbrechen. Konkrete Streitfragen werden mit derselben Spannung aus Hoffnung und Realismus behandelt. Waffenlieferungen sind weder grundsätzlich geboten noch pauschal zu verwerfen; sie sind begründungspflichtig, an strenge Kriterien der Gewaltbegrenzung gebunden und stets im Kontext von Schutzverantwortung, Eskalationsrisiken und politischer Folgen abzuwägen. Ähnlich differenziert fällt der Blick auf Wehr- und Dienstpflicht aus: Der Staat muss Schutz gewährleisten und Personal vorhalten – aber Gewissensentscheidungen bleiben zu achten, Transparenz ist geboten, und eine breite Debatte über zivile Dienste sinnvoll.



werden mit derselben Spannung aus Hoffnung und Realismus behandelt. sind weder grundsätzlich geboten noch pauschal zu verwerfen; sie sind begründungspflichtig, an strenge Kriterien der Gewaltbegrenzung gebunden und stets im Kontext von Schutzverantwortung, Eskalationsrisiken und politischer Folgen abzuwägen. Ähnlich differenziert fällt der Blick auf Wehr- und Dienstpflicht aus: Der Staat muss Schutz gewährleisten und Personal vorhalten – aber Gewissensentscheidungen bleiben zu achten, Transparenz ist geboten, und eine breite Debatte über zivile Dienste sinnvoll. In den globalen Lagen – vom russischen Angriffskrieg über Konflikte im Nahen Osten bis zur hybriden Kriegsführung – wird deutlich, wie sehr Sicherheits- und Friedenslogik zusammengehören: Ohne Schutz vor Gewalt kein Frieden; ohne Orientierung am Frieden verengt sich Sicherheit auf Macht und Abschreckung. Auch bei Atomwaffen hält die Denkschrift an der ethischen Ächtung fest und nennt Abschreckung allenfalls eine zu überwindende Übergangslösung – mit dem klaren Ziel einer Welt ohne Nuklearwaffen und dem ebenso klaren Bewusstsein der Risiken auf dem Weg dorthin.

Christliche Friedensethik bleibt damit, was sie sein soll: hoffnungsvoll, weil sie über die Welt hinausweist; realistisch, weil sie die Welt ernst nimmt.