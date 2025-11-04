Mit der neuen Webplattform familiensnacks.de will die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern ein Zeichen setzen: Familienarbeit soll als strategisches Zukunftsfeld kirchlicher Kommunikation gestärkt werden.

Der Start am 11. November 2025, dem Martinstag, soll dabei symbolisch für das Teilen stehen – als Ausdruck von Nächstenliebe und gelebter Gemeinschaft.

Kurze Impulse mit großer Wirkung

familiensnacks.de bietet kurze, praxisnahe Impulse – sogenannte "Snacks" –, die Erfahrungen, Ideen und Materialien aus der kirchlichen Praxis aufgreifen. Haupt- und Ehrenamtliche können Inhalte unkompliziert einreichen. Die Redaktion gestaltet daraus inspirierende Beiträge für Gemeinden, Fachstellen und Familien.

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung in Bayern, der Fachstelle Alleinerziehende, der eaf Bayern und weiteren Akteur:innen aus Kirche und Gesellschaft.

Inhaltlich orientiert sich familiensnacks.de an den EKD-Orientierungslinien Familie, der Studie "Familien gefragt" von Johanna Possinger, sowie an den Grundlagen von Michael Domsgen und der Balanced Scorecard Familienarbeit des forum familie.

Vernetzen, teilen, mitgestalten

Die Plattform bietet zahlreiche Funktionen: ein Logo und Link zur Einbindung auf Gemeindeseiten, einen Veranstaltungskalender, eine Kontaktbörse für Engagierte und die Möglichkeit, bestehendes Material zu teilen. So soll ein digitaler Raum für Austausch, Beteiligung und Sichtbarkeit entstehen.

"Familiensnacks.de lebt vom Mitmachen", sagt Referentin Christine Falk. "Familien wünschen sich Anerkennung, Teilhabe und konkrete Unterstützung – genau das wollen wir ermöglichen."